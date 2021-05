Ingolstadt 04 vs. 1860 München live: Die 3. Liga jetzt im LIVE-TICKER 1:0

In der 3. Liga geht es um den Aufstiegsrelegationsplatz. Der FC Ingolstadt 04 trifft auf den TSV 1860 München. Goal ist im LIVE-TICKER mit dabei.

1Bayerisches Derby zwischen dem FC Ingolstadt 04 und dem TSV 1860 München in der 3. Liga. In der dritthöchsten deutschen Spielklasse geht es heute um 13.30 Uhr darum, den Relegationsplatz zu ergattern.

Goal begleitet das Spiel heute im kostenlosen LIVE-TICKER. Zudem gibt es die Übertragung der 3. Liga heute im TV und LIVE-STREAM.

Ingolstadt 04 vs. 1860 München 1:0 Tore 1:0 Kutschke (26.) Aufstellung Ingolstadt Buntic - Heinloth, Paulsen, Schröck, D. Franke - Krauße, Elva, M. Stendera, Gaus - Kaya, Kutschke Aufstellung 1860 München Hiller - Willsch (11., Kretzschmar), Erdmann, Salger, Steinhart - Wein, Lex, Neudecker, Dressel, Biankadi - Mölders Gelbe Karten Hiller (ROT, 9.), Krauße (33.)

34' | Da muss mehr draus werden! Kaya findet auf Höhe der Mittellinie halblinks viel Rasen vor sich. Erst schüttelt er Wein klasse ab, im letzten Moment wird er in der Box vom perfekt herausrückenden Erdmann abgekocht.

33' | Ingolstadt 04 vs. 1860 München im LIVE-TICKER: Gelbe Karte Krauße

33. | Gelbe Karte für Robin Krauße (FC Ingolstadt 04) Krauße holt Lex im Mittelfeld per Grätsche von den Beinen. Gelb.

32. | Etwas mehr als eine halbe Stunde ist durch. Die Führung für die Schanzer geht absolut in Ordnung, weil die Gäste seit der Roten Karte unsortiert und unkontrolliert agieren. Außerdem sind sie fast ausschließlich defensiv gefordert.

29' | Ein Blick auf die Blitztabelle zeigt: Aktuell wären die Ingolstädter direkt aufgestiegen! Hansa Rostock liegt gegen den VfB Lübeck zurück und würde damit den Weg für Rang zwei freimachen.

26' | Ingolstadt 04 vs. 1860 München im LIVE-TICKER: TOOOOR!!! 1:0, Torschütze: Kutschke

26' | Der FCI geht in Führung! Heinloth bringt von rechts eine punktgenaue Flanke in Richtung Elfmeterpunkt auf den Schädel Kutschkes. Dessen Kopfball landet unhaltbar links unten im Netz.

21' | Auf der Gegenseite hat Lex eine Topchance! Biankadi vernascht auf der rechten Außenbahn nacheinander Franke und Krauße und dringt bis zur Grundlinie durch. Seine flache Hereingabe an den Fünfer bugsiert Lex aus kurzer Distanz knapp rechts vorbei.

18' | Die erste richtig Möglichkeit! Kutscheke wird mit einem feinen Steilpass über halblinks in den Sechzehnmeterraum geschickt. Aus äußerst spitzem Winkel scheitert der 32-Jährige an Debütant Kretzschmar.

17' | Auf halbrechts nimmt Elva einen Pass mit dem Rücken zum Strafraum an, dreht sich blitzschnell nach innen und zieht aus 20 Metern ab. Sein Schuss geht ein gutes Stück am langen Eck vorbei.

14' | Der FCI möchte direkt Kapital aus dieser Situation schlagen. Immer wieder fliegen lange Bälle hinter die letzte Kette der Gäste. Das sieht gar nicht so schlecht aus.

12' | ...Stendera macht's, schleudert das Rund aber über die Querlatte.

11' | Früher Wechsel: Willsch fällt der Unterzahl zum Opfer. Kretzschmar steht nun zwischen den Pfosten. Außerdem gibt es Freistoß aus 19 Metern von halblinks...

11' | Ingolstadt 04 vs. 1860 München im LIVE-TICKER: Wechsel

9' | Katastrophaler Auftakt für den TSV! Gaus leitet den Ball aus dem Mittelfeld klasse über halblinks in den Lauf Kayas weiter. Der 21-Jährige rast nach vorne, ehe er vom herauseilenden Hiller noch vor der Box mit dem langen Bein gestoppt wird. Aytekin entscheidet auf Notbremse - und damit auf Rot.

9' | Ingolstadt 04 vs. 1860 München im LIVE-TICKER: ROTE KARTE Hiller

8' | Wir sehen den erhofft schwungvollen Beginn im Sportpark. Die Löwen sind das aktivere Team, allerdings machen auch die Gastgeber keine schlechte Figur. So kann es weitergehen.

5' | Mölders! Ein langer Ball von der Mittellinie landet beim durchstartenden Torjäger an der Sechzehnerkante. Sein unkontrollierter Kopfball saust nicht etwa in hohem Bogen über Buntic hinweg ins Tor. Vielmehr drückt er ihn eher seitlich weg. Da war mehr drin.

3' | Ingolstadt fordert Elfmeter! Eine Ecke von rechts landet am ersten Fünfmeterraumeck. Dort hält Erdmann die Kugel klar mit dem ausgestreckten Arm auf. Zwar wurde sie zuvor noch aus nächster Nähe an seine Hand verlängert - trotzdem hat er da großes Glück, dass Schiedsrichter Aytekin nicht auf den Punkt zeigt. Mit VAR wäre hier wohl auf Strafstoß entschieden worden.

2' | Die Sechzger erkämpfen sich auf dem rechten Flügel gleich mal eine gute Freistoßposition. Salger nickt Weins Hereingabe an den kurzen Pfosten aber neben das Tor. Keine Gefahr.

1' | Ingolstadt 04 vs. 1860 München im LIVE-TICKER: ANPFIFF

(1') ANPFIFF im Audi Sportpark!

Der Ball rollt. Es geht los.



Vor Beginn | Entsprechend gestaltet sich auch die Situation für die Löwen. Für sie zählt einzig und allein ein Auswärtserfolg. Da kommt es ihnen vielleicht gerade recht, dass sie auf gegnerischem Platz antreten müssen: Derzeit sind sie nämlich das zweitbeste Auswärtsteam der Liga hinter Hansa Rostock, haben aber auch eine Partie weniger in der Fremde absolviert. Auf der anderen Seite steht mit dem FCI allerdings die zweitbeste Heimelf auf dem Rasen. Mithelfen darf bei der Mission Relegation übrigens Sascha Mölders: Der Angreifer, der nach dem nicht gewonnen Derby gegen den FC Bayern München II (2:2) am vergangenen Wochenende abfällige Worte in Richtung Maximilian Welzmüller adressierte, wurde lediglich zu einer Geldstrafe verurteilt. Der beste Torjäger der Liga wird also mitwirken können.

Vor Beginn | Die Ausgangslage für die Schanzer ist klar: Sie liegen mit zwei Zählern vor den Löwen auf dem dritten Tabellenplatz, der für die Aufstiegsrelegation berechtigt. Ein Unentschieden sowie ein Sieg reichen also aus, um diese Position abzusichern. Gelingt heute allerdings ein Dreier und der FC Hansa Rostock verliert sein Heimspiel gegen den bereits als Absteiger feststehenden VfB Lübeck, stünde nach 90 Minuten gar der direkte Gang in die 2. Bundesliga zu Buche. Eine Niederlage jedoch hätte den sicheren Verbleib in der dritthöchsten Spielklasse zur Folge. Es gibt also viel zu gewinnen - gleichzeitig aber auch viel zu verlieren.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 38. Spieltages zwischen Ingolstadt und 1860 München.

Ingolstadt 04 vs. 1860 München: Die Aufstellung heute

Ingolstadt 04 vs. 1860 München im LIVE-TICKER: Die SID-Meldung zur 3. Liga

Sascha Mölders vom Drittligisten 1860 München muss wegen seiner "Spacko"-Aussage eine Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro zahlen. Das entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Donnerstag.

Mölders wurde wegen "unsportlichen Verhaltens" belangt, eine Sperre bleibt dem 36-Jährigen indes erspart. Der Stürmer hatte nach dem Punktspiel gegen die zweite Mannschaft von Bayern München (2:2) am Sonntag in einem TV-Interview seinen Gegenspieler Maximilian Welzmüller mit den Worten attackiert: "Nächstes Jahr seid ihr in der Regionalliga Bayern, Spacko."

Die Sechziger kämpfen am kommenden Samstag (13.30 Uhr) im direkten Duell beim FC Ingolstadt um einen Platz in der Aufstiegs-Relegation.

Ingolstadt 04 vs. 1860 München heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

In der 3. Liga wird heute der 38. und letzte Spieltag gespielt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Ingolstadt und den Löwen heute live im TV und LIVE-STREAM läuft .

Ingolstadt 04 vs. 1860 München im LIVE-TICKER: Der Tabellenstand vor der Partie

Platz Team Spiele Siege Remis Niederlagen Tore Tordiff. Punkte 1 Dynamo Dresden 37 22 6 9 60:29 31 72 2 Hansa Rostock 37 20 10 7 51:32 19 70 3 FC Ingolstadt 04 37 19 11 7 53:39 14 68 4 TSV 1860 München 37 18 12 7 68:32 36 66 5 1. FC Saarbrücken 37 16 11 10 66:49 17 59 6 SV Wehen Wiesbaden 37 15 11 11 57:52 5 56 7 SC Verl 37 14 12 11 65:54 11 54 8 Waldhof Mannheim 37 13 12 12 49:54 -5 51 9 1. FC Magdeburg 37 14 8 15 41:44 -3 50 10 Viktoria Köln 37 13 11 13 51:58 -7 50 11 Hallescher FC 37 13 10 14 50:58 -8 49 12 FSV Zwickau 37 12 12 13 44:45 -1 48 13 Türkgücü München 37 12 10 15 44:54 -10 46 14 MSV Duisburg 37 11 10 16 51:65 -14 43 15 1. FC Kaiserslautern 37 8 18 11 46:51 -5 42 16 KFC Uerdingen 05 37 11 10 16 37:49 -12 40 17 SV Meppen 37 11 5 21 35:60 -25 38 18 Bayern München II 37 8 13 16 47:57 -10 37 19 VfB Lübeck 37 8 10 19 40:56 -16 34 20 SpVgg Unterhaching 37 9 4 24 39:56 -17 31

Ingolstadt 04 vs. 1860 München im LIVE-TICKER: Das Duell der 3. Liga auf einen Blick

Partie: FC Ingolstadt 04 vs. 1860 München

FC Ingolstadt 04 vs. 1860 München Anpfiff: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: Audi Sportpark, Ingolstadt

