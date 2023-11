Nach der Kopa Trophy bekommt Jude Bellingham die nächste Auszeichnung: Er schnappt sich den Golden Boy Award.

WAS IST PASSIERT? Jude Bellingham (20) von Real Madrid ist Golden Boy 2023. Der ehemalige Mittelfeldspieler des BVB setzte sich bei der Abstimmung der von Tuttosport durchgeführten Wahl des besten U21-Spielers in Europa vor Jamal Musiala (20) vom FC Bayern durch. Dritter wurde Lamine Yamal vom FC Barcelona.

WAS WURDE GESAGT? "Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich zum Golden Boy 2023 gewählt haben. Ein großes Dankeschön an alle, die bei meiner Reise in Birmingham, Dortmund und jetzt Real Madrid dabei waren - ohne sie wäre das nicht möglich gewesen", sagte Bellingham.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Bellinghams Sieg war dabei erdrutschartig: Er bekam von den 50 internationalen Journalisten, die wahlberechtigt waren, 485 von 500 möglichen Punkten. Es entfielen also 97 Prozent der Stimmen auf den englischen Mittelfeldstar, der im Sommer für 103 Millionen Euro Ablöse vom BVB zu Real gewechselt war. Musiala landete bei 285 Zählern.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bereits vor wenigen Wochen wurde Bellingham im Rahmen der Ballon-d'Or-Gala in Paris mit der Kopa Trophy für den besten jungen Spieler der Welt ausgezeichnet. Auch dort setzte er sich vor dem deutschen Nationalspieler Musiala durch.

Neben dem früheren Bundesligaprofi Bellingham und Nationalspieler Musiala waren noch vier weitere Profis deutscher Klubs unter den Finalisten. Florian Wirtz von Bayer Leverkusen erhielt ebenso 20 Punkte wie die beiden Leipziger Xavi Simons und Benjamin Sesko landete. Bayern-Stürmer Mathys Tel bekam 18 Punkte.

Bellingham tritt die Nachfolge von Gavi an, der Spanier vom FC Barcelona hatte 2022 gewonnen.

Golden Boy: Alle Sieger