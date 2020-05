Borussia Mönchengladbach gegen Union Berlin: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellungen - alles zur Übertragung der Bundesliga

29. Spieltag in der Bundesliga: Gladbach empfängt Union Berlin. Wir erklären Euch, wo das Spiel heute LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

trifft heute auf den 1. FC . Anstoß ist am Sonntag um 15.30 Uhr im Stadion am Borussia-Park.

Mönchengladbach ist aktuell Vierter der Tabelle mit 53 Punkten - am Ende soll für die Fohlen natürlich die Champions-League-Qualifikation gesichert werden. Am vergangenen Spieltag kam man gegen den Vorletzten Werder Bremen jedoch nicht über ein 0:0 hinaus. Gegner Union Berlin spielte gegen Mainz 05 unter der Woche auch unentschieden (1:1) . Den Punkt nehmen die Köpenicker in Sachen Klassenerhalt sicherlich gerne mit. Das Hinspiel zwischen der Borussia und den Eisernen gewann Union mit 2:0.

In diesem Artikel erklärt Goal, wie und wo Ihr Gladbach gegen Union Berlin heute LIVE im TV, im LIVE-STREAM und im LIVE-TICKER verfolgen könnt. Zudem erfahrt Ihr hier die Aufstellungen beider Teams.

Gladbach gegen Union Berlin heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Daten zur

Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spiel: Borussia Mönchengladbach - 1. FC Union Berlin

Borussia Mönchengladbach - 1. FC Union Berlin Datum: Sonntag, 31. Mai 2020

Sonntag, 31. Mai 2020 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Stadion im Borussia-Park

Gladbach gegen Union Berlin heute live im TV sehen: So wird die Bundesliga übertragen

Wer heutzutage die Bundesliga LIVE im TV sehen möchte, weiß oft nicht, welchen Sender er einschalten muss oder welchen Streamingdienst er abonnieren soll. Die Bundesliga gab es nach dem Comeback für zwei Wochen als Konferenz von Sky im Free-TV zu bestaunen - die Zeiten sind leider vorbei, das kostenlose Angebot Skys ist abgelaufen.

Wer Gladbach gegen Union Berlin live im TV sehen möchte, muss den Pay-TV-Sender Sky abonnieren . Der Sender aus Unterföhring besitzt die exklusiven Übertragungsrechte für das heutige Spiel. Martin Groß kommentiert für Euch heute die vollen 90 Minuten.

Alle Infos zu den Angeboten und Programmen von Sky findet Ihr hier .

Borussia Mönchengladbach gegen Union Berlin heute im LIVE-STREAM schauen

Sky ist auch online die einzige Möglichkeit, Gladbach gegen Union im LIVE-STREAM legal zu sehen. Das Programm des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

Gladbach gegen Union Berlin heute im LIVE-STREAM sehen: So geht's

Über die beiden Apps Sky Go und Sky Ticket könnt Ihr die Bundesliga streamen. Vorher müsst Ihr die Apps jedoch entweder im iTunes- oder Play Store herunterladen. Danach könnt Ihr den Fußball auf dem mobilen Endgerät Eurer Wahl streamen. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, das Spiel im Stream über den Fernseher laufen zu lassen. Möglichkeit 1: Die Sky-App auf dem Smart-TV abspielen. Möglichkeit 2: Die PlayStation an einen herkömmlichen TV anschließen, Sky auswählen und das Spiel auf dem großen Bildschirm schauen.

Sky Go steht jedem Sky-Kunden zur Verfügung, nach dem Download müsst Ihr nur noch die Zugangsdaten von Sky eingeben - schon kann's losgehen.

Sky Ticket ist für Zuschauer ohne Sky-Abo gedacht. Mit dem Ticket kann man sich den Zugang zum Spieltag erwerben, ohne ein langfristiges Abonnement bei Sky abzuschließen.

Gladbach gegen Union Berlin heute im LIVE-TICKER bei Goal

Wer gerade unterwegs ist oder keine Lust hat, für die Bundesligaübertragung Geld zu bezahlen, der kann gerne den LIVE-TICKER von Goal verfolgen. Hier erfahrt Ihr kostenlos und beinahe in Echtzeit, wenn Tore im Stadion am Borussia-Park fallen.

Zudem liefern wir interessante Statistiken zur Bundesliga - schaut mal rein!

Gladbach gegen Union Berlin heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights bei DAZN

Falls Ihr das Spiel am Sonntag nicht live sehen könnt, solltet Ihr Euch die Highlights auf DAZN gönnen.

Der Streamingdienst DAZN zeigt nicht nur die Highlights der Bundesliga, sondern überträgt sie auch live, und zwar:

Jedes Montagsspiel

Jedes Freitagsspiel

Jedes Sonntagsspiel, das um 13.30 Uhr angepfiffen wird

Jedes Relegationsspiel

Da die anderen Topligen Europas auch so langsam Ihre Rückkehr ankündigen, wird das Programm von DAZN bald wieder prall gefüllt sein. Auch andere Sportarten wie American Football, Basketball, Boxen, Darts und Motorsport stehen bei DAZN hoch im Kurs. Das Praktische an DAZN ist, dass der erste Monat kostenlos ist. Danach kostet das Abo 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahr.

Borussia Mönchengladbach vs. Union Berlin heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Gladbach: Sommer - Lainer, Elvedi, Ginter, Bensebaini - Neuhaus, Hofmann, Stindl, Herrmann, Plea - Thuram

Union Berlin: Gikiewicz - Friedrich, Schlotterbeck, Subotic - Trimmel, Gentner, Prömel, Lenz, Ingvartsen, Bülter - Andersson

Gladbach gegen Union Berlin heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Bilanz der Teams

Mönchengladbach bisher 2 Spiele (wettbewerbsübergreifend) 1. FC Union Berlin 0 Siege 2 0 Unentschieden 0 4 erzielte Tore 8 249 Mio. Euro Marktwert 40 Mio. Euro Denis Zakaria (36 Mio. Euro) wertvollster Spieler Sebastian Anderson (4,8 Mio. Euro)

Gladbach gegen Union Berlin live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung der Bundesliga

