Galatasaray Istanbul vs. Real Madrid: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights und Co. - alle Infos zur Übertragung der Champions League

Galatasaray empfängt Real Madrid. Hier erfahrt Ihr, wo die Champions-League-Partie heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird.

Am 3. Spieltag der trifft in der Gruppe A auf . Anstoß der Partie ist am Dienstag, den 22. Oktober, um 21 Uhr im Türk Telekom Stadion in Istanbul.

Richtungsweisendes Kräftemessen in Istanbul: Sowohl Galatasaray als auch Real Madrid haben bislang lediglich einen Punkt auf dem Konto und benötigen dringend einen Sieg, um die Chancen auf die K.o.-Runde zu wahren. Die Tabelle der Gruppe A wird derzeit von Paris-Saint-Germain angeführt.

Gelingt Real Madrid der Befreiungsschlag oder sorgt Gala für eine Überraschung im heimischen Stadion?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo die CL-Partie zwischen Galatasaray und Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem gelangt Ihr hier direkt zu den Mannschaftsaufstellungen, sobald sie feststehen.

Galatasaray vs. Real Madrid: Die CL-Partie im Überblick

Duell Galatasaray - Real Madrid Datum Dienstag, 22. Oktober 2019 || 21 Uhr Ort Türk Telekom Arena, Istanbul ( ) Zuschauer 52.650 Plätze

Galatasaray vs. Real Madrid heute im LIVE-STREAM schauen - so funktioniert's

Im Vorfeld gilt folgendes zu beachten: DAZN und Sky teilen sich in dieser Saison die Übertragungsrechte für die Champions League mit Hilfe eines ausgeklügelten Picking-Systems. Hier erfahrt Ihr, wer welche Spiele in der Gruppenphase der Königsklasse überträgt!

Die Champions League live bei DAZN:

110 von 138 Spielen live und exklusiv in voller Länge

alle Spiele im LIVE-STREAM

alle Spiele im Einzelspiel - der Großteil davon exklusiv

der Großteil der Gruppenspiele mit deutscher Beteiligung live bei DAZN

Die Champions League live bei Sky:

alle gleichzeitig stattfindenden Spiele in der Konferenz

pro Spieltag zwei Partien live und exklusiv im Einzelspiel

die Königsklasse live im TV bei Sky und im LIVE-STREAM mit Sky Gound Sky Ticket

Galatasaray vs. Real Madrid heute exklusiv in voller Länge im LIVE-STREAM bei DAZN

Wer das heutige Kräftemessen zwischen Gala und Real Madrid in voller Länge erleben möchte, ist bei DAZN an der richtigen Stelle. Der Streamingdienst überträgt die kompletten 90 Minuten via LIVE-STREAM.

Die Übertragung beginnt bei DAZN wenige Minuten vor Anpfiff, welcher auf 21 Uhr angesetzt ist. Sobald der Ball rollt, kommentieren Marco Hagemann und Experte Necat Aygün das Spielgeschehen in Istanbul.

Um Zugriff auf den LIVE-STREAM zu bekommen, benötigt Ihr lediglich ein DAZN-Abo. Bevor dieses jedoch beginnt, könnt Ihr das komplette Angebot im Rahmen eines kostenlosen Probemonats vier Wochen lang ausprobieren.

Im Anschluss an den Gratismonat kostet das Abo bei DAZN monatlich 11,99 Euro. Alternativ besteht die Möglichkeit, ein Jahresabo für 119,99 Euro abzuschließen - so spart Ihr Euch hochgerechnet knapp 24 Euro.

DAZN zeigt jährlich über 8.000 Livesport-Events via LIVE-STREAM. Vor allem Fußball-Fans kommen voll auf ihre Kosten: Champions League und Europa League, Bundesliga und die Serie A, LaLiga und die Ligue 1 sowie zahlreiche weitere Top-Ligen und Wettbewerbe live und in voller Länge.

Darüber hinaus hat DAZN die NFL, NBA, NHL sowie Tennis, Darts, Motorsport und vieles mehr im Angebot. Hier gelang Ihr direkt zum DAZN-Programm der kommenden Wochen!

Sofern noch Fragen bezüglich DAZN offen sind, werden diese in den folgenden Artikeln beantwortet:

Für die Nutzung des Streaming-Angebots benötigt Ihr lediglich die DAZN-App, die kostenlos in den jeweiligen Stores zur Verfügung steht:

Galatasaray vs. Real Madrid heute live im TV sehen - so geht's!

Zunächst die schlechte Botschaft: Die Partie zwischen Galatasaray und Real Madrid wird in voller Länge leider nicht im TV gezeigt. DAZN ist kein klassischer TV-Sender, sondern bietet sämtliche Übertragungen per LIVE-STREAM an. Trotzdem besteht die Möglichkeit, sämtliche Streams bequem auf dem eigenen Fernseher zu verfolgen.

In wenigen Schritten könnt Ihr den LIVE-STREAM von DAZN auf eurem Smart-TV genießen, denn die kostenlose App des Streamingdienstes ist auf nahezu allen modernen Fernsehgeräten mit Internetzugang installierbar.

Um Gala vs. Real auf dem Smart-TV zu verfolgen, müsst Ihr folgendermaßen vorgehen:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Lehnt Euch entspannt zurück und genießt Gala vs. Real im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV!

Nur in der Konferenz: Sky zeigt Galatasaray vs. Real Madrid live im TV

Zwar ist Sky heute Abend in Istanbul auch mit von der Partie, doch der Pay-TV-Sender überträgt Galatasaray vs. Real Madrid nicht live im Einzelspiel. Bei Sky könnt Ihr die Begegnung lediglich in Ausschnitten in der Konferenz sehen.

In der Konferenz wird regelmäßig zwischen den parallel stattfindenden Spielen gewechselt. Der Vorteil: Ihr bleibt bei allen Partien auf dem Laufenden. Der Nachteil: Ihr könnt die Partie Gala vs. Real nicht komplett verfolgen.

Für die Nutzung von Sky benötigt Ihr ein Abonnement. Mehr Informationen zu den aktuellen Angeboten, Preisen und Paketen erhaltet Ihr auf der Website von Sky.

Galatasaray vs. Real Madrid: Die Highlights auf DAZN

Habt Ihr das Aufeinandertreffen zwischen Galatasaray und Real Madrid verpasst? Kein Problem. Wir empfehlen Euch Folgendes: Die Highlights bei DAZN zu Galatasaray vs. Real Madrid!

Bereits wenige Minuten nach Abpfiff lädt Euch der Streamingdienst eine ausführliche Zusammenfassung auf die Plattform. Reichen Euch die Highlights nicht aus? Dann könnt Ihr Euch Gala vs. Real auch noch einmal in voller Länge im Re-Live anschauen.

Bei DAZN seht Ihr alle Highlights der Champions League sowie alle Spiele der Königsklasse im Re-Live - egal, ob DAZN oder Sky für die Übertragung zuständig ist.

Galatasaray vs. Real Madrid: Die Champions League heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt keine Möglichkeit, Galatasaray vs. Real Madrid im LIVE-STREAM bei DAZN zu genießen? Dann gibt es noch folgende Alternative: Goal bietet einen LIVE-TICKER zu Galatasaray vs. Real Madrid an!

Dort verpasst Ihr keine wichtige Szene, keinen Treffer und keine Entscheidung. Mit dem LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr während der gesamten Partie auf dem Laufenden.

Ihr findet unseren kostenlose LIVE-TICKER unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App:

Sobald die Aufstellungen von Galatasaray und Real Madrid bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle!

