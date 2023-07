Wann spielt Galatasaray in der Champions-League-Quali und gegen wen?

Galatasaray muss sich für die Gruppenphase der Champions League qualifizieren. Wann und gegen wen? Das erfahrt Ihr hier.

Galatasaray, dieser Name ist nicht nur Kennern des türkischen Fußballs ein Begriff. Gemeinsam mit den Istanbuler Stadtrivalen Besiktas und Fenerbahce sind die Gelb-Roten seit Jahren der bekannteste Verein in der Süper Lig, der höchsten Spielklasse in der Türkei.

In der vergangenen Saison wurde Gala erstmals seit 2019 wieder Meister. Es war der 23. Titel für den erfolgreichsten Verein der Türkei.

Damit qualifizierte sich Galatasaray auch für die Champions League. Da der Türkei über die UEFA-Fünfjahreswertung aber kein garantierter Platz in der Gruppenphase zusteht, muss Galatasaray versuchen, sich über die Qualifikation ins Konzert der Großen zu spielen.

Galatasaray in der Champions-League-Quali: GOAL verrät Euch die Termine und die Gegner.

Wann spielt Galatasaray in der Champions-League-Qualifikation und gegen wen?

Galatasaray steigt als türkischer Meister in der 2. Qualifikationsrunde in den Wettbewerb ein. Der Gegner ist noch nicht bekannt, es wird der Sieger des Erstrundenduells zwischen FK Zalgiris Vilnius (Litauen) und dem FC Struga (Nordmazedonien).

Das Hinspiel findet am 26. Juli statt. Das Rückspiel, in diesem hat Galatasaray Heimrecht, steigt dann am 2. August.

Galatasaray

Sollte sich Galatasaray in der 2. Qualifikationsrunde durchsetzen, müsste der Verein noch zwei weitere Runden - die 3. Qualifikationsrunde und die Playoffs - überstehen, um in die Gruppenphase der Champions League zu gelangen.

