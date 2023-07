Die englischen Klubs bekommen schon reichlich Geld aus ihren TV-Verträgen - aber die Millionen aus der Champions League nehmen sie auch dankend mit.

Die Champions League ist auch für die Klubs aus England natürlich das Nonplusultra, wenn es um internationalen Fußball geht. In der Königsklasse wartet nicht nur der Henkelpott, sondern auch Ruhm, Ehre und viel Geld, selbst wenn man nicht den Titel holt. Wenn es dann aber doch mit dem großen Triumph klappt, so wie für Manchester City in der Saison 2022/23, als die Guardiola-Elf Inter Mailand mit 1:0 besiegte, ist das umso schöner.

In der Premier League ist immer von den großen Sechs die Rede, wenn es um die vorderen Platzierungen geht: Die beiden Manchester-Klubs City und United, Liverpool, Arsenal, Chelsea und Tottenham wollen ganz oben mitspielen - und natürlich auch jedes Jahr in die Champions League.

Aber wie viele englische Klubs dürfen in der Königsklasse antreten - oder anders gefragt: Wie viele Champions-League-Plätze hat die Premier League? GOAL hat die Antwort für Euch!

Wie viele Champions-League-Plätze hat die Premier League?

Das Rennen um den Titel in der Premier League war in der vergangenen Saison mal wieder richtig spannend. Lange sah es so aus, als ob der FC Arsenal mal wieder am Ende ganz oben stehen könnte, doch im Schlussspurt überholte noch der Titelverteidiger Manchester City die Gunners und sicherte sich die Trophäe. Und auch auf den anderen Plätzen im oberen Tabellendrittel ging es eng zu.

Die Abschlusstabelle der Premier League, Saison 2022/23

Platz Team Punkte 1 Manchester City 89 2 Arsenal 84 3 Manchester United 75 4 Newcastle United 71 5 Liverpool 67 6 Brighton 62

Von den 'großen Sechs' fehlen damit Chelsea und Tottenham - doch bekommen die ersten Sechs in England ein Ticket für die Königsklasse?

Die Antwort ist: nein. Es gibt von der UEFA, die ja die Champions League ins Leben gerufen hat und über das Format des Wettbewerbs bestimmt, eine Höchstanzahl an Teilnehmern eines Landes, die sich über die Liga-Platzierung des Vorjahres qualifizieren können. Und diese Höchstanzahl ist vier.

Die Höchstanzahl gilt allerdings nur für die vier besten Länder in der Fünfjahreswertung, in der die Resultate der vergangenen Jahre mit Punkten belohnt werden. Aktuell sind dies England, Spanien, Italien und Deutschland.

Also ist nun klar: Die ersten vier Mannschaften des Vorjahres aus der Premier League dürfen an der Champions League in der Saison 2023/24 teilnehmen. Das sind Manchester City, Arsenal, Manchester United und Newcastle. Jürgen Klopp geht mit seinem FC Liverpool leer aus und muss sich mit Einsätzen in der Europa League begnügen.

Warum dürfen nicht fünf Klubs aus der Premier League in der Champions League spielen?

In der Champions League bekommt auch der Titelverteidiger immer automatisch ein Ticket für die kommende Saison. Im aktuellen Fall ist das Manchester City, das ja im Finale gegen Inter siegte und sich erstmals in seiner Klub-Geschichte den Henkelpott sicherte. Da City ja auch in der Liga Erster wurde, hätte ja auch der Fünfte, in dem Fall der FC Liverpool, nachrücken können - doch das ist nicht gestattet. Es bleibt bei vier Tickets für die Premier-League-Klubs.

Deutschland hingegen hatte in der vergangenen Saison fünf Champions-League-Teilnehmer. Da Eintracht Frankfurt sich das Königsklassen-Ticket durch den Sieg in der Europa League schnappte und nicht in der Bundesliga unter den ersten Vier landete, durften fünf deutsche Klubs in der UCL ran.