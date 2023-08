Galatasaray vs. Olimpija Ljubljana im LIVE-STREAM und TV: Wird die CL-Quali heute live übertragen?

In der Champions-League-Quali trifft Galatasaray heute auf Olimpija Ljubljana. Wird das Spiel im LIVE-STREAM und TV übertragen?

Die Champions-League-Gruppenphase wirft bereits ihre Schatten voraus, noch werden aber die letzten Teilnehmer gesucht. In der 3. Qualifikationsrunde stehen sich nun Galatasaray Istanbul und Olimpija Ljubljana gegenüber. Anpfiff des Hinspiels ist am heutigen Dienstag, 8. August 2023, um 21 Uhr im Stadion Stozice in der slowenischen Hauptstadt.

Mit acht Punkten Vorsprung sicherte sich Galatasaray Istanbul die Meisterschaft in der türkischen Süper Lig. Für die Gruppenphase der Champions League sind die "Löwen vom Bosporus" trotzdem noch nicht qualifiziert. In der zweiten Quali-Runde setzte sich das Team von Trainer Okan Buruk gegen Zalgiris Vilnius aus Litauen durch, nach einem 2:2 im Hinspiel gab es im Rückspiel ein knappes 1:0.

Olimpija Ljubljana, vergangene Saison Meister in der heimischen Liga, musste hingegen schon zwei Quali-Runden überstehen. Zunächst schalteten die Slowenen FC Valmiera aus Lettland aus, beide Partien wurden mit 2:1 gewonnen. Im Anschluss ging es gegen Ludogorez Rasgrad, das Hinspiel endete 1:1. In der zweiten Begegnung avancierte Torhüter Matevz Vidovsek zum Helden, als er mit einem parierten Elfmeter in der Nachspielzeit den 2:1-Erfolg sicherte.

Paarung Galatasaray - Olimpija Ljubljana Wettbewerb CL-Quali, 3. Runde Datum Mittwoch, 16. August 2023 (heute) Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Stadion Stožice

Das Aufeinandertreffen des türkischen und des slowenischen Meisters könnt Ihr weder im TV noch im LIVE-STREAM verfolgen, in Deutschland gibt es keine Übertragung.

Erst die Gruppenphase der Königsklasse wird live im Pay-TV und im STREAM übertragen.

Dann geht es vor allem auf DAZN richtig rund. 121 der 137 CL-Partien werden vom Streamingdienst übertragen, die restlichen 16 Partien seht Ihr bei Amazon Prime.

Für beide Anbieter ist allerdings ein Abonnement notwendig. Der Kostenpunkt für Amazon Prime liegt bei 8,90 Euro monatlich bzw. 89,90 im Jahresabo.

Wollt ihr alle Spiele der Champions League live sehen, benötigt Ihr ein Abonnement bei DAZN. Der Streamingdienst bietet dafür verschiedene Möglichkeiten.

Das komplette Programm empfangt Ihr mit dem Unlimited Paket, das 44,99 Euro im flexibel kündbaren Monatsabo kostet. Wählt Ihr das Jahresabo, zahlt Ihr umgerechnet 29,99 Euro monatlich. Weitere Infos zu den verschiedenen Modellen findet Ihr hier.

Nachfolgend findet Ihr eine Auflistung aller Begegnungen der 3. Quali-Runde zur CL. Die Hinspiele steigen am 8. bzw. 9. August, die Rückspiele folgen am 15. August. Die ersten Spiele der Gruppenphase stehen schließlich am 19. und 20. September an.