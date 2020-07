Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM - Heidenheim vs. Werder Bremen: So läuft die Relegation

Im Rückspiel der Relegation trifft der 1. FC Heidenheim heute auf Werder Bremen. Hier erfahrt Ihr, wer das Spiel im TV und im LIVE-STREAM überträgt.

Es ist die alles entscheidende Partie um den letzten verbleibenden Startplatz in der kommenden -Saison: Der duelliert sich im Rückspiel der Relegation 2020 mit dem SV . Los geht es heute, am Montag (6. Juli), um 20.30 Uhr in der Voith-Arena zu Heidenheim.

Die Lage ist nach dem Hinspiel in Bremen am vergangenen Donnerstag vollkommen offen: Werder, Bundesliga-16., enttäuschte gegen den Dritten der abgelaufenen Zweitligaspielzeit und kam nur zu einem 0:0 . Damit darf Heidenheim weiterhin davon träumen, erstmals in der höchsten deutschen Spielklasse antreten zu können. Aber: Bremen würde dank der auch in der Relegation geltenden Auswärtstorregel schon jedes Unentschieden mit Toren direkt zum Verbleib in der Bundesliga reichen.

Das Relegationsspiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und Werder Bremen könnt Ihr heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen! Goal hat in diesem Artikel alle wichtigen Informationen zur Übertragung von FCH vs. SVW im Fernsehen und im Internet.

Mehr Teams

1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen - Fußball heute live: Die Daten zum Rückspiel der Relegation

Duell 1. FC Heidenheim - SV Werder Bremen Datum Montag, 6. Juli | 20.30 Uhr Ort Voith-Arena, Heidenheim Zuschauer keine zugelassen

Fußball heute live im TV: So läuft Heidenheim gegen Werder Bremen

Welcher Sender überträgt die Relegation live im TV? Und kann ich Heidenheim gegen Werder live im frei empfangbaren Fernsehen schauen? Fragen, die sich viele Fans dieser Tage stellen. Goal klärt hier und jetzt auf, wo Ihr heute Abend die Relegation sehen könnt.

Fußball heute live im TV: Läuft 1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen live im Free-TV oder im Pay-TV?

Im klassischen Fernsehen ist die Relegation in diesem Jahr nicht live zu sehen . Weder der Pay-TV-Sender Sky noch frei empfangbare Kanäle wie zum Beispiel ARD, ZDF, RTL oder Sat.1 haben sich die Rechte an der Übertragung der Relegationsspiele gesichert und dürfen daher auch das Rückspiel zwischen Heidenheim und Bremen am Montag nicht live zeigen / übertragen.

Quelle: imago images / Marvin Güngör

Aber nicht lange traurig sein: Denn Ihr habt in jedem Fall die Möglichkeit, die Relegation heute auf Eurem Fernseher live zu verfolgen. DAZN ist die Lösung dafür!

1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen läuft live auf DAZN - Fußball am Smart-TV verfolgen

DAZN zeigt die Bundesliga-Relegation live und exklusiv! Wie schon das Hinspiel letzten Donnerstag läuft auch das Rückspiel zwischen Heidenheim und Werder Bremen heute im LIVE-STREAM auf DAZN !

Die Inhalte des Streamingdienstes könnt Ihr nicht nur am Laptop, PC, Tablet oder Smartphone schauen, sondern auch auf dem Fernseher. Denn auf einen Smart-TV könnt Ihr Euch die DAZN-App kostenlos herunterladen und losstreamen.

Voraussetzung dafür ist natürlich, dass Ihr ein Abo bei DAZN besitzt, welches Euch entweder monatlich 11,99 Euro (Monatsabo) oder einmalig 119,99 Euro für ein ganzes Jahr (DAZN-Jahreskarte) kostet . Du hast noch kein DAZN-Abo, willst Heidenheim gegen Bremen heute aber unbedingt live sehen? Kein Problem! Und sogar noch besser: Melde Dich einfach ganz bequem und unkompliziert bei DAZN an und Du bekommst die ersten 30 Tage geschenkt , siehst die Relegation also sogar kostenlos im LIVE-STREAM und live im TV .

Die Übertragung des Duells zwischen Heidenheim und Werder Bremen auf DAZN startet am Montag bereits um 20.15 Uhr . Moderator Tobi Wahnschaffe und Experte Ralph Gunesch machen Euch mit Vorberichten heiß auf das Relegationsrückspiel, ehe ab 20.30 Uhr der Ball rollt. Dann übernimmt Kommentator Uli Hebel das Wort, unterstützt wird auch er von der Expertise von Ex-Profi Gunesch.

Fußball live auf DAZN: Die Übertragung zum Relegationsspiel 1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen im Überblick

Start der Übertragung : Montag, 6. Juli 2020, 20.15 Uhr

: Montag, 6. Juli 2020, 20.15 Uhr Anstoß: Montag, 6. Juli 2020, 20.30 Uhr

Montag, 6. Juli 2020, 20.30 Uhr Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator : Uli Hebel

: Uli Hebel Experte: Ralph Gunesch

Fußball heute im LIVE-STREAM: So läuft 1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen live im Internet

Wer das Rückspiel der Relegation zwischen Heidenheim und Werder live sehen will, kommt an DAZN nicht vorbei. Die Partie wird exklusiv vom Streamingdienst aus Ismaning bei München übertragen - natürlich auch im LIVE-STREAM im Internet .

Wie oben bereits erwähnt, bringt Ihr DAZN nicht nur auf Eurem Smart-TV zum Laufen, sondern natürlich auch über den Browser am PC oder auf allen möglichen mobilen Endgeräten wie Laptop, Tablet oder Smartphone. Einfach Abo abschließen, Euch kostenlos die DAZN-App downloaden und es kann losgehen.

DAZN zeigt / überträgt Heidenheim vs. Werder Bremen heute im LIVE-STREAM

Die Übertragung im LIVE-STREAM ist identisch mit der am Smart-TV. Auch im Internet ist Uli Hebel am Montag ab 20.30 Uhr Euer Kommentator für Heidenheim gegen Bremen, ihm zur Seite steht auch hier Ralph Gunesch als Experte.

Quelle: imago images / gumzmedia/nordphoto

Eine Ergänzung haben wir noch zu diesem Thema: Auch bei Amazon Prime könnt Ihr die Relegation zwischen Heidenheim und Werder heute Abend live verfolgen, auf der Webseite von Amazon könnt Ihr Euch darüber informieren .

Heidenheim vs. Werder Bremen live: So lief das Hinspiel der Relegation

Ergebnis : 0:0

: 0:0 Tore: Fehlanzeige

Fehlanzeige Aufstellung Werder : Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Friedl (77. Augustinsson) - Bargfrede (65. Groß), Eggestein, Klaassen (65. Bittencourt), Osako (84. Sargent) - Rashica, Füllkrug (65. Bartels)

: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Friedl (77. Augustinsson) - Bargfrede (65. Groß), Eggestein, Klaassen (65. Bittencourt), Osako (84. Sargent) - Rashica, Füllkrug (65. Bartels) Aufstellung Heidenheim : Müller - Busch, Mainka, Beermann - Multhaup (69. Schnatterer), Griesbeck, Dorsch, Sessa (59. Kerschbaumer), Theuerkauf (83. Föhrenbach) - Thomalla (69. Otto), Kleindienst

: Müller - Busch, Mainka, Beermann - Multhaup (69. Schnatterer), Griesbeck, Dorsch, Sessa (59. Kerschbaumer), Theuerkauf (83. Föhrenbach) - Thomalla (69. Otto), Kleindienst Gelb-Rote Karte: Moisander (Werder, 87.)

Heidenheim vs. Werder Bremen live: Der Vorbericht zur Relegation - Werder will es "überstehen", Heidenheim plant die Sensation

Florian Kohfeldt winkte noch kurz in die Kamera und stieg wenig später dann voll konzentriert in die Propellermaschine. Um 11.48 Uhr hoben der Trainer von Werder Bremen und sein Team dann ab, mit Charterflug Nummer 6I6881 ging es Richtung Heidenheim - zum ultimativen Relegations-Showdown. "Wir wissen alle: Es gibt kein danach mehr", sagte Kohfeldt.

Abstieg oder Klassenerhalt - ab 20.30 Uhr fällt am Montag (DAZN und Amazon Prime) für die Grün-Weißen die Entscheidung. Der Druck ist immens, es droht der erste Absturz aus der Bundesliga nach 1980. Und am Ende wird es ein "Thema der Nerven sein", sagte Kohfeldt, der den gesperrten Kapitän und Abwehrchef Niklas Moisander ersetzen muss. Die Ausgangslage sei nach dem mehr als mauen 0:0 im Hinspiel an der Weser "nicht überragend, aber sie lässt genügend Möglichkeiten, das zu überstehen".

Denn: Werder spielt in dieser Grusel-Saison auswärts nicht gut, aber ein bisschen besser als zu Hause. Und schön häufiger riefen die Hanseaten in den vergangenen Wochen dann ihre besten Leistungen ab, wenn Kohfeldt und Co. schon abgeschrieben wurden. "Wir waren schon tot", sagte der 37-Jährige, deshalb haben wir "eine Menge zu gewinnen". Die Anspannung wächst nun von Minute zu Minute. "Natürlich weiß jeder, worum es geht", sagte Kohfeldt.

Während es für Bremen vor allem darum geht, sich nicht zu blamieren, plant Heidenheim nichts weniger als die Sensation. "Wir stehen vor dem größten Spiel unserer Vereinsgeschichte", sagte Trainer Frank Schmidt, der seine Idee für die Partie beim Fahrrad fahren im Wald entwickelte: "Wir dürfen uns nicht kleiner machen als wir sind. Wir haben gezeigt, dass wir uns wehren können." Und zwar ziemlich eindrucksvoll, Werder hatte eigentlich keine echte Torchance.

Nun muss aber unbedingt ein Treffer her, wenn die Gegner im nächsten Jahr wieder Bayern München oder heißen sollen - und nicht Sandhausen oder Aue. Schafft Bremen am Montag in Heidenheim ein Tor, genügt der Kohfeldt-Elf auch ein Unentschieden, um den Absturz in die Zweitklassigkeit zu verhindern.

Werder dürfe sich von der Erwartungshaltung "nicht erdrücken lassen. Wir müssen mehr Lust haben zu gewinnen, als Angst zu verlieren", sagte Kohfeldt. Er erwarte, dass die Hanseaten "kühl und rational" in das Finale gehen, aber auch die "nötigen Emotionen auf den Platz bringen", meinte er: "Ich glaube nicht, dass wir an den Nerven scheitern werden".

Und Sportchef Frank Baumann sagte: "Wir sind in den letzten Wochen immer wieder gefallen, aber dann auch wieder aufgestanden. Das ist das Wichtigste, und wir wissen, was auf dem Spiel steht." Es gibt kein danach mehr.

Quelle: SID

Fußball live auf DAZN: Die wichtigsten Infos zum Streamingportal

Wer Live-Sport liebt, der muss DAZN lieben. Und vor allem wer Live-Fußball liebt, für den ist ein DAZN-Abo eigentlich Pflicht.

Denn DAZN zeigt neben der Relegation auch viele Spiele der regulären Bundesliga-Saison live, hat sein Angebot bezüglich der deutschen Beletage für die kommende Saison sogar ausgeweitet. Außerdem hat DAZN die und die live im Angebot, dazu , , , den und, und, und. Hier gibt es eine fortlaufend aktualisierte Übersicht über alle Fußball-LIVE-STREAMS auf DAZN .

Alle Informationen zu den Kosten von DAZN findet Ihr hier , in einem weiteren Artikel haben wir Euch alles Wissenswerte zu den möglichen Bezahlmethoden Eures Monats- oder Jahres-Abos zusammengestellt . Und noch etwas: DAZN zeigt nicht nur Fußball live, sondern auch die NBA, die NFL, dazu Tennis, Boxen, Motorsport oder Darts im LIVE-STREAM.

Hier könnt Ihr Euch die DAZN-App für alle gängigen Endgeräte herunterladen: