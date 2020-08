Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Sevilla vs. Inter Mailand | Europa League

In der Europa League kommt es zum Finale zwischen dem FC Sevilla und Inter Mailand. Hier erfahrt Ihr, wo Fußball heute live übertragen wird.

Bühne frei für das Finale der . Der gegen - so lautet das Duell heute. Anpfiff der Partie im RheinEnergieSTADION zu Köln ist heute um 21 Uhr.

FC Sevilla vs. Inter Mailand, das Finale der Europa League: In diesem Artikel erfahr Ihr, wie Fußball heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird.

Fußball heute im LIVE-STREAM: Die Übertragung von Sevilla vs. Inter Mailand

Das Duell zwischen dem Klub aus und dem Vertreter aus der wird heute Abend um 21 Uhr angepfiffen. Wollt Ihr das Spiel statt live im TV lieber im Internet schauen? Kein Problem. Heute stehen Euch gleich zwei verschiedene LIVE-STREAMS für die Europa-League-Partie zur Verfügung.

DAZN zeigt / überträgt Fußball heute im LIVE-STREAM - Sevilla vs. Inter mit dem Streamingdienst sehen

Wo ist die Europa League zuhause? Natürlich auf DAZN! Der Streamingdienst überträgt alle Spiele des zweithöchsten europäischen Wettbewerbs live und sendet selbstverständlich auch das Finale aus Köln. Mit DAZN erlebt Ihr Sevilla vs. Mailand in voller Länge im LIVE-STREAM.

Sevilla vs. Inter Mailand live im Einzelspiel auf DAZN!

Hier gibt's alle Infos zur Übertragung der Europa League im LIVE-STREAM:

Mehr Teams

​ Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Start der Vorberichte: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Moderator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Jonas Hummels

DAZN zeigt / überträgt das Europa-League-Finale heute kostenlos im LIVE-STREAM - so funktioniert der Gratismonat!

Die Entscheidung im Endspiel live, in voller Länge und dazu auch noch kostenlos? Das bekommt Ihr auf DAZN! Beim Streamingdienst könnt Ihr FC Sevilla vs. Inter Mailand heute kostenlos im LIVE-STREAM erleben. Wie ist das möglich? Mit dem DAZN-Gratismonat! DAZN schenkt nämlich all seinen Neu-Kunden die ersten 30 Tage gratis.

Ihr bekommt also die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes - und da ist für jeden etwas dabei. Seid Ihr absoluter Fußball-Freak? DAZN zeigt die Champions League und Europa League, dazu die Bundesliga, Serie A, LaLiga sowie die Ligue1 - all das und noch viele weitere Top-Ligen und Top-Wettbewerbe seht Ihr im LIVE-STREAM bei DAZN.

Egal ob Football, Eishockey, Baseball, Tennis, Motorsport, Basketball und Co.: DAZN zeigt jährlich über 8.000 Livesport-Events in voller Länge!

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN?

Wollt Ihr Fußball heute live auf DAZN erleben? Dann holt Euch jetzt und hier die kostenlose App:

Fußball heute live im TV: So wird das Europa-League-Finale zwischen Sevilla und Inter übertragen

Seid Ihr Fans von europäischen Spitzenfußball, dem FC Sevilla oder von Inter Mailand? Dann aufgepasst! Das Duell Eurer Mannschaften läuft heute Abend live im Free-TV. RTL hat sich neben DAZN die Übertragungsrechte an der Europa League gesichert. RTL darf insgesamt 15 ausgewählte EL-Spiele live im Free-TV übertragen - und das Finale der Europa League ist eines davon.

RTL zeigt / überträgt FC Sevilla vs. Inter Mailand heute live im Free-TV

Heute müsst Ihr das Hauptprogramm von RTL einschalten. RTL überträgt FC Sevilla vs. Inter Mailand heute live und in voller Länge im TV. Damit ist der Privatsender Eure einzige Möglichkeit, wenn Ihr die Europa League heute im frei empfangbaren TV sehen wollt.

FC Sevilla vs. Inter Mailand heute live im TV bei RTL! Hier bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung der Europa League:

DAZN zeigt / überträgt FC Sevilla vs. Inter Mailand heute im LIVE-STREAM auf dem Smart-TV - So geht's!

DAZN ist kein klassischer TV-Sender. Damit könnt Ihr mit dem Streamingdienst das Europa-League-Finale nicht live im klassischen TV auf DAZN schauen. Doch DAZN wäre nicht DAZN, wenn es nicht hierfür auch eine Lösung geben würde. Der Trick? Ihr braucht einen Smart-TV.

Die kostenlose DAZN-App ist nämlich auf nahezu allen modernen TV-Geräten mit Internetzugang verfügbar. Somit ist es möglich, dass Ihr das Finale der Europa League im LIVE-STREAM auf Eurem Smart-TV auf DAZN genießen könnt!

FC Sevilla vs. Inter Mailand mit DAZN auf Eurem Smart-TV! So funktioniert's:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch auf DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch auf DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Genießt das Finale der Europa League im LIVE-STREAM auf DAZN auf Eurem Smart-TV!

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Der Vorbericht zum Europa-League-Finale - Inter fordert Sevilla

Der FC Sevilla will seinen Siegeszug in der Europa League fortsetzen. Doch das wiedererstarkte Inter Mailand rüttelt mit seinem gefürchteten Sturmduo Romelu Lukaku und Lautaro Martinez am Thron der Spanier. (Quelle: SID)

Fünf Siege bei fünf Finalteilnahmen, 25 Siege in den letzten 26 K.o.-Duellen und dazu die größte Erfolgsserie der Vereinsgeschichte: Faktisch spricht auch in Köln nur wenig für ein Ende der Liebesbeziehung des FC Sevilla zur Europa League. Und dennoch: Der Rekordsieger geht trotz aller Meriten als Außenseiter ins Finale in der Domstadt.

Mit Inter Mailand wartet am Freitag (21.00 Uhr im LIVE-STREAM auf DAZN) ein wiedererstarktes europäisches Schwergewicht, das im Turnierverlauf schon einige Topteams das Fürchten lehrte. "Es wird das bisher härteste Spiel sein", prophezeite Sevilla-Coach Julen Lopetegui: "Inter wird uns zu einem außergewöhnlichen Spiel zwingen. Sie sind auf einem großartigen Niveau, eine Mannschaft, die für die geschaffen ist."

Das bewiesen die Italiener gleich mehrfach eindrucksvoll. Die Nerazzurri räumten im Viertelfinale mit (2:1) mühelos den letzten -Vertreter aus dem Weg, im Halbfinale zeigten sie beim 5:0 gegen eine Galavorstellung. Kein Wunder, dass die Spieler vor Selbstvertrauen fast platzen. "Wir haben bewiesen, dass Inter bereit ist für große Dinge und für das Finale", sagte Angreifer Lautaro Martinez.

Der technisch versierte Argentinier bildet mit dem bulligen Romelu Lukaku eines der gefährlichsten Sturmduos Europas. "Die Mannschaft versetzt sie derzeit in die Lage, sich auf eine Weise auszudrücken, wie sie es in der Vergangenheit noch nie getan haben", lobte Inter-Trainer Antonio Conte. Auf dem Weg zum ersten europäischen Titel seit dem Champions-League-Triumph 2010 gegen Bayern München waren die beiden Hochgeschwindigkeitsspieler an fünf der letzten sechs Treffer direkt beteiligt.

Neben den beiden "Rohdiamanten" (Conte) im Angriff kann Inter auch auf ein äußerst stabiles Abwehrbollwerk vertrauen. In den letzten sieben Pflichtspielen gelang nur Leverkusens Kai Havertz ein Treffer gegen den italienischen Vizemeister. Conte ist überzeugt von seinem Team: "Das Wort Angst gibt es weder bei meinen Spielern noch bei mir", betonte der ehemalige italienische Nationaltrainer: "Sevilla ist ein zäher Gegner mit viel Erfahrung. Aber wir werden mit Mut und Enthusiasmus antreten."

Das ist allerdings auch der Plan des fünfmaligen Titelträgers. Sevilla ist seit Februar ungeschlagen, mit 20 Spielen ohne Niederlage stellten die Andalusier einen Vereinsrekord auf. Und dass sie im Europacup auch als Außenseiter gegen Mannschaften mit vermeintlich stärkeren Einzelspielern glänzen können, bewiesen sie nicht zuletzt beim 2:1 im Halbfinale gegen .

"Das Wort Team hat bei uns eine ganz große Bedeutung", beschrieb Lopetegui das Erfolgsgeheimnis: "Harte Arbeit, Solidarität und ein ausgeprägtes Gemeinschaftsgefühl helfen uns, auch große Herausforderungen zu überwinden" - und so vielleicht die Liebesbeziehung zur Europa League auch am Freitag am köcheln zu halten.

Europa-League-Finale: Die Aufstellung von Sevilla und Inter Mailand

Das ist die Aufstellung des FC Sevilla:

Bono - J. Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon - Fernando, Jordan, Banega - Ocampos, De Jong, Suso

Bank: Vaclik, Javi Diaz, Gomez, Munir, Gudelj, Escudero, Oiver, Vazquez, Lara, Genaro, Pablo Perez, En-Nesyri

Inter Mailand setzt auf folgende Aufstellung:

Handanovic - Godin, De Vrij, Bastoni - D'Ambrosio, Barella, Brozo, Gagliardini, Young - Lukaku, L. Martinez

Bank: Padelli, Sanchez, Moses, Sensi, Ranocchia, Valero, Eriksen, Esposito, Pirola, Biraghi, Skriniar, Candreva