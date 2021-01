Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der Bundesliga in der englischen Woche

Englische Woche in der Bundesliga: Es kommt es zu wichtigen Spielen. Goal erklärt, wie Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

Die hat in dieser Woche wieder einiges zu bieten: Zum Abschluss der Hinrunde findet die erste englische Woche in 2021 statt, alle neun Bundesliga-Mannschaften kommen am Dienstag und Mittwoch zum Einsatz.

Vier Spiele am Dienstag, fünf am Mittwoch: Anhänger und Anhängerinnen der Bundesliga wird in diesen Tagen nicht langweilig! Eröffnen wird den 17. Spieltag die Begegnung gegen den SV .

Anschließend erwarten uns einige Leckerbissen: Vor allem die Spiele vs. BVB ( ) (Dritter gegen Vierten) und vs. (Zweiter gegen Fünften) dürften auch viele neutrale Fans vor die Bildschirme locken.

Jedes Bundesligateam ist am Dienstag und Mittwoch im Einsatz - jeder Fan der Bundesliga wird also gespannt die Spiele verfolgen wollen. Goal erklärt, wie heute Fußball LIVE übertragen wird.

Fußball heute live am Dienstag, 19. Januar 2021: Die Spiele

BFußball heute live am Mittwoch, 20. Januar 2021: Diese Bundesliga-Spiele finden heute statt

Fußball heute live im TV: So wird die Bundesliga übertragen - alle Infos

Die Bundesliga gehört zu den angesagtesten Fußballligen der Welt, wenig verwunderlich also, dass viele Fans die Spiele der 18 Bundesligisten verfolgen wollen. Allerdings kam es dabei in den letzten Jahren zu Komplikationen, schließlich wechselt der übertragende Sender von Zeit zu Zeit.

In dieser Saison sind es beispielsweise zwei Anbieter, welche die meisten Spiele der Bundesliga in übertragen: Pay-TV-Sender Sky und Streamingdienst DAZN. Am Wochenende ist die Aufgabenverteilung klar: DAZN übernimmt das Freitagsspiel und, fünfmal pro Saison, das Montagsspiel sowie das Sonntagsspiel um 13.30 Uhr.

Alle anderen Begegnungen zeigt Sky: Vier / Fünf Begegnungen samstags um 15.30 Uhr, das Topspiel um 18.30 Uhr sowie zwei Partien am Sonntag (15.30 Uhr | 18.00 Uhr).

April 6th, 2019 vs. Schalke:

Luka Jovic's last BL goal before leaving Frankfurt



January 17th, 2020 vs. Schalke:

Luka Jovic's first BL goal since returning to Frankfurt



🦅🇷🇸 pic.twitter.com/w3ADF1TLrr — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) January 18, 2021

Fußball heute live im TV: Wer überträgt die Bundesliga?

Die Rollenverteilung am Wochenende ist also klar, so langsam gewöhnt man sich als Fan daran, zwei Anbieter benutzen zu müssen. Aber wie läuft das bei englischen Wochen? Teilen sich hier auch DAZN und Sky die Übertragungsrechte auf?

Die Antwort darauf ist ziemlich unspektakulär und einfach: Sky überträgt jedes Spiel der englischen Woche! Falls ihr also nur ein DAZN-Abonnement habt, ist das wohl eher keine gute Nachricht, umso mehr freuen sich dafür die Kunden bei Sky!

Fußball heute live im TV bei Sky: Die Bundesliga anschauen

Da auch Spiele zeitgleich angepfiffen werden, wird Sky die Spiele auf unterschiedlichen Sendern zur gleichen Zeit übertragen: Ihr könnt also problemlos zwischen zwei Begegnungen wechseln , wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, welche ihr verfolgen wollt.

In der folgenden Tabelle haben wir alle Spiele mit den übertragenden Sendern zusammengefasst.

Begegnung Anpfiff Übertragender Fernsehsender Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen Dienstag, 18.30 Uhr Sky Sport Bundesliga 1 (HD) | Sky Sport Bundesliga 5 Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund Dienstag, 20.30 Uhr Sky Sport Bundesliga 2 (HD) | Sky Sport Bundesliga UHD Hertha BSC - TSG Hoffenheim Dienstag, 20.30 Uhr Sky Sport Bundesliga 3 (HD) 1. FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg Dienstag, 20.30 Uhr Sky Sport Bundesliga 4 (HD) - Mittwoch, 18.30 Uhr Sky Sport Bundesliga 1 (HD) | Sky Sport Bundesliga 6 RB Leipzig - FC Union Berlin Mittwoch, 20.30 Uhr Sky Sport Bundesliga 3 (HD) SC Freiburg - Eintracht Frankfurt Mittwoch, 20.30 Uhr Sky Sport Bundesliga 5 (HD) - Mittwoch, 20.30 Uhr Sky Sport Bundesliga 2 (HD) Arminia Bielefeld - VfB Stuttgart Mittwoch, 20.30 Uhr Sky Sport Bundesliga 4 (HD)

So seht ihr die Bundesliga heute LIVE - die Sky-Konferenz:

Wie bereits beschrieben finden an diesem 17. Spieltag an beiden Tagen parallele Übertragungen statt. Damit man sich hier nicht für eine entscheiden muss, sondern alles auf einen Blick hat, gibt es die Sky Konferenz.

ℹ Angelo #Stiller verlässt den #FCBayern im Sommer und wird sich zur kommenden Saison der TSG Hoffenheim anschließen.



🔗 https://t.co/JGpX0jRA5B #FCBAmateure pic.twitter.com/NB13b90vPg — FC Bayern Campus (@FCBjuniorteam) January 18, 2021

Diese schaltet immer in das Stadion, in dem gerade am meisten los ist. Bei der Dienstags-Konferenz sind drei Spiele enthalten, am Mittwoch sind es vier.

Sky-Konferenz am Dienstag Sky-Konferenz am Mittwoch Anpfiff : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Beginn der Übertragung: 20.25 Uhr

20.25 Uhr Moderation: Esther Sedlaczek

Esther Sedlaczek Experte : Dietmar Hamann

: Dietmar Hamann Gezeigte Spiele: Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund Hertha BSC - 1899 Hoffenheim 1. FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg

Anpfiff : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Beginn der Übertragung: 20.25 Uhr

20.25 Uhr Moderation: Sebastian Hellmann

Sebastian Hellmann Experte : Lothar Matthäus

: Lothar Matthäus Gezeigte Spiele: FC Augsburg - FC Bayern München RB Leipzig - 1. FC Union Berlin Arminia Bielefeld - VfB Stuttgart SC Freiburg - Eintracht Frankfurt



Fußball heute LIVE: So wird die Bundesliga im LIVE-STREAM übertragen

Was am Wochenende Standard ist, müsste doch auch unter der Woche gehen - nämlich die Bundesliga im LIVE-STREAM verfolgen zu können. Richtig gedacht!

Sky bietet sein Programm nicht nur im TV, sondern auch via Internet an. So können auch Kunden ohne eigenen Fernseher die Bundesliga verfolgen. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: Sky Go und das Sky Ticket.

Felix Agu was just 12 years old when Theodor Gebre Selassie made his first Werder Bremen appearance 👦



Both wingbacks scored to give their team the win this weekend 🙌 pic.twitter.com/XwhPsenjiB — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) January 18, 2021

Sky Ticket oder Sky Go? So könnt ihr die Fußball-Bundesliga heute im LIVE-STREAM sehen

Variante 1 Sky Go Ohne Zusatzkosten

Für Fans, die bereits Sky-Kunden sind

Kostenlose App herunterladen Play Store App Store

Mit korrekten LogIn-Daten anmelden

Passenden LIVE-STREAM auswählen

Zusätzlich: SkyGo-Plus verfügbar: ​ 3 parallele Streams Fünf Geräte registrierbar +5,00€/Monat

Variante 2 Sky Ticket Für Fans, die noch kein Sky-Abonnement gebucht haben

Unverbindlich, also jederzeit kündbar, ohne ein Jahresabo abschließen zu müssen

Kurzzeitiger Zugang zu ausgewählten Inhalten

App kostenlos herunterladen (Handy, Tablet,...) Play Store App Store

Registrieren und anmelden

Richtigen LIVE-STREAM auswählen - Fußball genießen

Was man noch wissen sollte: Konferenz auf Sky, kostenlose Highlights auf DAZN

Zwei weitere Fakten sollten sich Bundesliga-Fans nicht entgehen lassen: Zum einen ist wichtig zu wissen, dass auch die Bundesliga-Konferenz von Sky mit Sky Go oder dem Sky Ticket verfolgt werden kann.

Zweite wichtige Bemerkung: Wenn Sky euch zu teuer ist, dann könnt ihr es auch bei den Highlights auf DAZN belassen. Diese werden bereits 40 Minuten nach jedem Spiel hochgeladen und sind dank des DAZN Probemonats kostenlos!