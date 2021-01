Wer zeigt / überträgt FC Augsburg vs. FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM? Die Bundesliga-Übertragung

Der letzte Spieltag der Hinrunde bringt das Duell zwischen Augsburg und Bayern mit sich. Goal erklärt Euch, wo Ihr das Spiel heute live sehen könnt.

So spät wie nie endet die Hinrunde in der . Zuvor stehen sich allerdings noch der und am 17. Spieltag gegenüber. Anstoß ist am Mittwochabend um 20.30 Uhr in der Augsburger WWK-Arena.

Drei Tage nach dem Arbeitssieg gegen den SC Freiburg (2:1) müssen die Münchner nun beim Tabellenelften aus Augsburg ran. Der FCA will dabei die dritte Niederlage in Folge abwenden.

Tabellenplatz eins ist den Bayern nach der Hinrunde indes nicht mehr zu nehmen. Die Münchner rangieren mit vier Punkten Vorsprung auf an der Spitze.

Augsburg gegen Bayern München bietet beste Unterhaltung am Mittwochabend - und Ihr könnt live zusehen! Hier findet Ihr alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Wer zeigt / überträgt FC Augsburg vs. FC Bayern München heute live? Der Überblick zur Bundesliga-Partie

Begegnung FC Augsburg - FC Bayern München Datum Mittwoch, 20. Januar 2021 | 20.30 Uhr (heute) Ort WWK-Arena, Augsburg

Wer zeigt / überträgt FC Augsburg vs. FC Bayern München heute live im TV?

Das bayrische Derby wird einige Fans an die Bildschirme locken. Doch wo müssen sie heute Abend einschalten, um Augsburg gegen Bayern sehen zu können? Goal klärt auf.

Bundesliga: Wer zeigt / überträgt FC Augsburg vs. FC Bayern München heute live?

Wer sich Augsburg gegen Bayern live und in voller Länge anschauen möchte, braucht ein Abonnement im Pay-TV. Der Bezahlsender Sky hat das Duell nämlich exklusiv im Programm.

Zehn Minuten vor Anpfiff, um 20.20 Uhr, geht der Sender Sky Sport Bundesliga 2 (HD) live auf Sendung. Kommentator Kai Dittmann berichtet live aus der Augsburger Arena.

Wer Augsburg gegen Bayern lieber in der Konferenz mit den drei Parallelspielen sehen möchte, ist bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD) richtig aufgehoben. Hier wird der Bundesligaspieltag bereits ab 17.30 Uhr gesendet.

Sky zeigt Augsburg gegen Bayern heute live im Pay-TV - die Übertragung im Überblick:

Sender: Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) | Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) | Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Übertragung ab: 20.20 Uhr

20.20 Uhr Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Kommentator: Kai Dittmann

Wer das Angebot von Sky nutzen möchte, braucht ein kostenpflichtiges Abonnement. Zu welchen Konditionen das derzeit verfügbar ist, lest Ihr auf der offiziellen Sky-Webseite.

Wer zeigt / überträgt FC Augsburg vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM?

Sky sendet sein Programm nicht nur im Fernsehen, sondern auch im Internet. Augsburg gegen Bayern ist dort über gleich zwei Portale zu sehen. Goal erklärt, wie Ihr den LIVE-STREAM dort empfangen könnt.

Sky Go zeigt FC Augsburg vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM

Wer bereits ein TV-Abo bei Sky besitzt, heute aber nicht vor dem Fernseher sitzen kann, ist bei Sky Go richtig aufgehoben. Hier werden alle Sky-Sendungen im LIVE-STREAM übertragen und kostenlos für Abonnenten zur Verfügung gestellt.

Die LIVE-STREAMS sind mithilfe der Sky-Go-App auf dem PC, Laptop, Tablet und Smartphone verfügbar. Hier geht's direkt zum kostenlosen Download.

Sky Ticket zeigt FC Augsburg vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM

Sky bietet noch eine zweite Möglichkeit an, das Bundesligaduell im LIVE-STREAM zu sehen. Über das Portal Sky Ticket kann man sich noch kurzfristig und rechtzeitig vor Anpfiff einen Zugriff auf die Übertragung verschaffen.

Ein Abo ist ab 19,99 Euro monatlich verfügbar, mit dem Ihr auf alle Bundesliga-Übertragungen von Sky zugreifen könnt. Hier gibt's alle Details zu den Konditionen von Sky Ticket.

Wer zeigt / überträgt die Highlights von FC Augsburg vs. FC Bayern München heute?

Der Streaming-Dienst DAZN hat sich ein großes Rechtepaket an der Bundesliga sichern können und zeigt die Highlights aller Spiele bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Die besten Szenen von Augsburg gegen Bayern sind dort ab 23 Uhr zu sehen.

Auch die Highlights aller weiteren Spiele des Spieltags sind dort für Abonnenten jederzeit auf Abruf verfügbar. Dort gibt's unter anderem alle wichtigen Szenen des Duells gegen zu sehen.

Zugriff auf die Videos haben alle DAZN-Abonnenten. Wer noch kein Konto besitzt, kann sich auch erst einmal kostenlos anmelden. Der erste Monat bei DAZN ist nämlich umsonst. Erst anschließend werden 11,99 Euro monatlich fällig.

Im Free-TV sind die Highlights des Spieltags in der ARD-Sportschau zu sehen. Dort könnt Ihr am Mittwochabend ab 22.50 Uhr einschalten und die Highlights kostenlos sehen.

Wer zeigt / überträgt FC Augsburg vs. FC Bayern München heute live? Das Duell im LIVE-TICKER

Neben Sky, DAZN und ARD berichtet natürlich auch Goal vom Duell aus Augsburg. Hier findet Ihr einen LIVE-TICKER, der die wichtigsten Spielszenen ausführlich schildert.

Zudem bekommt Ihr dort interessante Analysen und Statistiken an die Hand. Der LIVE-TICKER eignet sich somit auch als Ergänzung zur TV-Übertragung. Klickt Euch hier direkt dorthin!

Wer zeigt / überträgt FC Augsburg vs. FC Bayern München heute live? Die Übertragungen im Überblick

FC Augsburg gegen FC Bayern München läuft live ... ... TV: Sky Sport Bundesliga 2 (HD) ... LIVE-STREAM: Sky Go und Sky Ticket ... Highlight-Video: DAZN ... LIVE-TICKER: Goal.com

Wer zeigt / überträgt FC Augsburg vs. FC Bayern München heute live? Die Übertragung der Bundesliga

Der FC Augsburg wartet seit 10 Bundesliga-Spielen auf einen Sieg gegen den FC Bayern (2 Remis, 8 Niederlagen). Der FCA ist aktuell nur gegen Bayer Leverkusen länger sieglos (19 Spiele).

In 18 Bundesliga-Duellen musste sich der FC Augsburg dem FC Bayern 14-mal geschlagen geben, was einer Niederlagenquote von 78% entspricht – beides macht den FCB zu DEM Angstgegner der Fuggerstädter.

Der FC Bayern München gewann 14 seiner 18 Bundesliga-Spiele gegen den FC Augsburg, von den aktuellen Bundesligisten ist die Siegquote nur gegen den höher (79%) als gegen den FCA (78%).

Der FC Augsburg ist seit 5 Bundesligaspielen zu Hause sieglos (2 Remis, 3 Niederlagen), die letzten beiden Spiele gingen verloren. Öfter in Folge verlor der FCA in der BL daheim zuletzt zwischen Februar und April 2018 (damals 4-mal).

Der FC Bayern München holte aus den ersten 16 Bundesligaspielen 36 Punkte, um 6 mehr als zum Vergleichszeitpunkt in der Vorsaison (damals 30). Die 48 Treffer der Bayern wurden zuletzt 1976/77, damals von den Bayern selbst, übertroffen (50, BL-Rekord).

Der FC Augsburg holte aus den ersten 8 Bundesligaspielen zu Hause lediglich 8 Punkte, 6 weniger als in der Vorsaison (damals 14). So viele Gegentore wie in dieser Saison (15) nahm der FCA in den ersten 8 Heimspielen noch nie hin.

Der FC Bayern München verlor in der laufenden Bundesligasaison bereits 2 Auswärtsspiele, gleich viele wie in der gesamten Vorsaison. Zuletzt hatte der FCB 2010/11 nach 8 Auswärtsspielen mehr Niederlagen (damals 3).

Der FC Augsburg erzielte in der laufenden Bundesligasaison nur 2 Tore nach Standards, kein Team weniger (Bielefeld ebenfalls 2). Auf der anderen Seite ließ der FCA aber auch nur 5 Tore nach Standards zu, nur Leverkusen (3) und Leipzig (2) weniger.

Der FC Bayern erzielte bereits 22 Tore vor der Pause (Bundesliga-Topwert) und traf damit mehr als 4-mal so oft wie der FC Augsburg (5-mal).

Der FC Augsburg erzielte noch kein Tor von außerhalb des Strafraums in der laufenden Bundesligasaison (wie Dortmund und Freiburg). Auf der anderen Seite ließ der FCA auch noch kein Gegentor von dort zu (wie ).

Robert Lewandowski erzielte in dieser Bundesligasaison bereits 21 Tore und brach damit bereits den Hinrundenrekord von Gerd Müller aus der Saison 1968/69 (damals 20 Tore).

FC Augsburg vs. FC Bayern München: Die Aufstellungen

Aufstellung FC Augsburg: Gikiewicz - Oxford ,Gouweleeuw, Uduokhai - Caligiuri, Khedira, Gruezo, Iago, Richter, Vargas - Hahn

Aufstellung FC Bayern: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski