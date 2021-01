Schalke 04 gegen den 1. FC Köln: Die Bundesliga heute live im TV und LIVE-STREAM - mit Highlights und LIVE-TICKER

Die Kellerkinder FC Schalke 04 und 1. FC Köln im direkten Duell. Im Artikel erfahrt Ihr alles zur Übertragung heute live im TV und LIVE-STREAM.

Der Abstiegskampf in der 1. ist bereits zum Abschluss der Hinrunde in vollem Gange. Am 17. Spieltag treffen der (ein Sieg) und der (zwei Siege) aufeinander. Mit einem Erfolg könnten die Kölner, bei einer gleichzeitigen Niederlage von Arminia Bielefeld gegen Mitaufsteiger Stuttgart, den Relegationsplatz verlassen. Die Schalker werden dagegen alles versuchen, um den Anschluss ans rettende Ufer nicht zu verlieren.

Nach dem Achtungserfolg der Königsblauen gegen die TSG Hoffenheim folgte am vergangenen Spieltag ein neuerlicher Dämpfer: Bei mussten sich die Schalker mit 1:3 geschlagen geben. Nun kommt der 1. FC Köln in die Veltins-Arena und es sollte gegen den Mitkonkurrenten schon ein Dreier eingefahren werden, damit man nicht weiter an Boden verliert.

Der letzte Sieg der Geißböcke in der Liga liegt nun schon über einen Monat zurück. Dem 1:0-Erfolg gegen folgte nur ein weiterer Punkt beim mageren 0:0 im Heimspiel gegen Berlin. Mit nur 13 erzielten Toren in 16 Spielen teilen sich Köln und Schalke in dieser Statistik den vorletzten Platz. Schalke hat aber dabei schon 42 Gegentore kassiert. Dem stehen deren 27 bei den Kölnern gegenüber. Anstoß in der Veltins-Arena auf Schalke ist am Mittwoch, 20.01.2021 um 18.30 Uhr.

Der FC Schalke 04 empfängt den 1. FC Köln zum Kellerduell. Wir verraten Euch wir Ihr das Bundesligaspiel heute live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Schalke vs. Köln: Das Kellerduell im Überblick

Wettbewerb Bundesliga, 17. Spieltag Begegnung FC Schalke 04 (18. Platz) - 1. FC Köln (16. Platz) Ort Veltins-Arena, Gelsenkirchen Anpfiff Mittwoch, 20.01.2021, 18.30 Uhr

Schalke 04 gegen den 1. FC Köln heute live: Das Bundesliga-Spiel im TV und LIVE-STREAM

Keine guten Neuigkeiten für die Fans beider Mannschaften. Die brisante Partie im Abstiegskampf der Bundesliga wird leider nicht live im Free-TV zu sehen sein. Weder die ARD, noch das ZDF halten die Übertragungsrechte. Deshalb wird die Begegnung exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky ausgestrahlt. Wir zeigen Euch wie Ihr das Spiel trotzdem schauen könnt.

Schalke 04 vs. 1. FC Köln heute live: Die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM bei Sky

Mindestens bis zum Ende der laufenden Saison hat sich Sky die Rechte an 266 Spielen der Bundesliga gesichert. Dazu zählt auch das Spiel Schalke gegen Köln. Ein Abonnement beim Bezahlsender ist also unumgänglich, wenn man die Partie sehen möchte. Dafür bietet Sky verschiedene Varianten von Jahresabo bis Tagesticket an. Alle Infos zum Bundesliga-Paket findet ihr über diesen Link.



Schalke 04 gegen den 1. FC Köln heute live: Das Bundesliga-Spiel im TV bei Sky

Habt Ihr einen Vertrag mit Sky abgeschlossen und den Receiver erhalten, könnt Ihr die Bundesliga sofort in Euer Wohnzimmer bringen. Einfach mit den Zugangsdaten einloggen und den gewünschten Kanal einstellen. Schalke gegen Köln läuft auf Sky Sport Bundesliga 1 und wird von Marcus Lindemann kommentiert.

Schalke 04 vs. 1. FC Köln heute live: Die Bundesliga im LIVE-STREAM mit Sky Go

Mit der App Sky Go kann man die Bundesliga natürlich auch als LIVE-STREAM empfangen. Das Angebot richtet sich an reguläre Sky-Abonnenten und lässt bis zu vier verschiedene Endgeräte zu. Seid Ihr also einmal nicht zu Hause, müsst Ihr trotzdem nicht auf die Bundesliga verzichten. Einfach die Sky Go-App auf Eurem Laptop, Smartphone oder Tablet installieren und die Spiele auch unterwegs verfolgen. Die richtige Version für Euer Gerät findet Ihr hier.

Christian #Gross: Omar #Mascarell ist wieder ein Thema für die Startformation. Er hat sich nach seiner Verletzung zurückgemeldet und ist auf jeden Fall ein Thema.#S04 | #S04PK | #S04KOE pic.twitter.com/ScvMkHswvw — FC Schalke 04 (@s04) January 19, 2021

Schalke 04 vs. 1. FC Köln heute live: Die Bundesliga im LIVE-STREAM mit Sky Ticket

Ein Jahresabo bei Sky ist Euch zu lang? Auch dafür hat der Pay-TV-Sender eine flexiblere Variante im Angebot. Mit Sky Ticket könnt Ihr Eure Mannschaft live sehen, ohne Euch für ein Jahr zu binden. Der Supersport Monat mit Sky Ticket kostet derzeit 29,99 Euro und ist monatlich kündbar. Alle Infos zu Sky Ticket gibt es hier.

Schalke 04 gegen den 1. FC Köln: Die Highlights bei DAZN

Es ist Euch nicht möglich das Spiel morgen live zu sehen? Kein Problem, denn der Streaming-Dienst DAZN zeigt die Zusammenfassung der besten Spielszenen schon etwa 40 Minuten nach Abpfiff auf seiner Plattform. Wenn Ihr also bewegte Bilder von Eurem Lieblingsklub sehen wollte, startet gleich den Gratismonat. Damit bezahlt Ihr für die ersten 30 Tage nichts und danach 11,99 Euro im Monat. Hier geht´s zum Probemonat.

Schalke 04 vs. 1. FC Köln: Der LIVE-TICKER von Goal

Falls Ihr das Spiel nicht live sehen könnt, halten wir Euch mit unserem LIVE-TICKER immer auf Ballhöhe. Alle Tore, Chancen und spielentscheidende Szenen werden von uns kurz und knapp zusammengefasst. Klickt Euch mal rein!

Schalke 04 gegen den 1. FC Köln heute live: Die Übertragungen im Überblick

FC Schalke 04 vs. 1. FC Köln läuft live... ....im TV Sky Sport Bundesliga 1 (HD) ... im LIVE-STREAM Sky Go und Sky Ticket ... im Highlight-Video DAZN ...im LIVE-TICKER Goal

Schalke 04 vs. 1. FC Köln: Die Aufstellungen

Aufstellung FC Schalke 04: Fährmann - Becker, Kabak, Nastasic, Kolasinac - Raman, Stambouli, Serdar, Harit - Hoppe, Uth

Aufstellung 1. FC Köln: T. Horn - Cestic, Bornauw, Czichos - Ehizibue, Hector, Skhiri, J. Horn - Wolf, Drexler - Duda