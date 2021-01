RB Leipzig gegen Union Berlin: Die Bundesliga heute live im TV und LIVE-STREAM - mit LIVE-TICKER und Co.

Mit RB Leipzig und Union Berlin treffen zwei Spitzenklubs zum Abschluss der Hinrunde aufeinander. So seht Ihr die Partie live im TV und LIVE-STREAM.

Für alle Fans der 1. dürfte der zweite Tabellenplatz von nicht überraschend kommen. Dass die Hinrunde als Fünfter und damit auf einem Europa-League-Platz abschließen kann, dürfte die allermeisten Beobachter dagegen mindestens verwundern. Den Eisernen genügt sogar ein Punkt, um die sensationelle Saisonhälfte auf dem Platz fürs internationale Geschäft zu beenden.

Die Trauben dafür hängen beim Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig allerdings sehr hoch. In den beiden Duellen der vergangenen Saison konnten sich jeweils die Sachsen durch. Zuletzt mussten sie sich allerdings zu Hause geschlagen geben und auch beim errang die Elf von Trainer Julian Nagelsmann nur einen Punkt.

RB Leipzig gegen Union Berlin live im TV und LIVE-STREAM: Bei Goal erfahrt Ihr, wie Ihr die Bundesliga sehen könnt.

RB Leipzig gegen Union Berlin: Die Bundesliga-Partie im Überblick

Wettbewerb Bundesliga, 17. Spieltag Begegnung RB Leipzig (2. Platz) - 1. FC Union Berlin (5. Platz) Ort Red Bull Arena, Leipzig Anstoß Mittwoch, 20.01.2012, 20.30 Uhr

RB Leipzig vs. Union Berlin heute live: Die Bundesliga-Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Das Spitzenspiel zwischen RB Leipzig und Union Berlin wird leider nicht im Free-TV zu sehen sein. Der Pay-TV-Sender Sky hält noch immer die Rechte an der Live-Übertragung der Bundesliga am Wochenende und in den regulären englischen Wochen. Was Ihr tun müsst, um das Spiel zu sehen, erklären wir Euch hier im Artikel.

RB Leipzig gegen Union Berlin heute live: Die Bundesliga-Übertragung im TV und LIVE-STREAM bei Sky

Nur wenn man einen Vertrag mit Sky eingeht, kann man das Spiel Leipzig gegen Union live sehen. Dafür gibt es allerdings verschiedene Möglichkeiten. Bucht man das Bundesliga-Paket bei dem Kanal, kann man alle Bundesliga-Spiele am Wochenende live als Einzelspiel und in der Konferenz verfolgen. Das Paket kostet im Moment 25 Euro pro Monat im ersten Jahr. Weitere Infos dazu findet Ihr hier.

RB Leipzig vs. Union Berlin heute live: Die Bundesliga-Übertragung im TV und LIVE-STREAM mit Sky Go

Mit dem Abonnement bei Sky bekommt Ihr außerdem Zugang zu Sky Go. Mit dieser App könnt Ihr die Bundesliga live auf Eurem Smartphone oder Tablet streamen, solltet Ihr zum Anpfiff nicht zu Hause sein. Sky Go funktioniert auch auf dem Smart-TV. Ihr könnt Sky Go auf bis zu vier Geräten nutzen, also zum Beispiel auch das Spiel bei Freunden verfolgen. Hier gibt's alles zu Sky Go.

RB Leipzig gegen Union Berlin heute live: Die Bundesliga-Übertragung im TV und LIVE-STREAM mit Sky Ticket

Sky Ticket ist eine weitere App, die das Streamen der Bundesliga auf dem TV oder anderen Endgeräten ermöglicht. Der Vorteil dieser Option ist, dass Ihr Euch nicht länger an den Bezahlsender binden müsst. Die Bundesliga kann man beispielsweise als Tagesticket oder monatlich in der Konferenz buchen. Möchte man jedoch Einzelspiele sehen, wird es teurer. Alle Infos zu den Kosten findet Ihr hier!

RB Leipzig vs. Union Berlin: Alle Highlights der Bundesliga bei DAZN

Mit dem Streaming-Dienst DAZN ist ein weiterer Anbieter auf den Markt gekommen, der interessante und neue Formate rund um die Bundesliga anbietet. So könnt ihr bereits 40 Minuten nach Ende der Partie die Highlights Eures Lieblingsvereins bei DAZN sehen und müsst nicht warten bis sie im TV gezeigt werden. Mit dem kostenlosen Probemonat müsst Ihr auch erstmal nichts bezahlen. Danach kostet DAZN 9,99 Euro monatlich. Zum Gratismonat geht´s hier!

RB Leipzig gegen Union Berlin: Das Spitzenspiel der Bundesliga im LIVE-TICKER

Ihr könnt das Spiel nicht live sehen? Wir haben eine gute Alternative für Euch. Der LIVE-TICKER von Goal hält Euch über das Spielgeschehen auf dem Laufenden. So verpasst Ihr keine Tore oder Großchancen. Schaut mal vorbei!

RB Leipzig vs. Union Berlin: Die Aufstellungen

Aufstellung RB Leipzig:

In Leipzigs Abwehr verteidigen neben Upamecano die beiden Nationalspieler Klostermann und Halstenberg. Über links soll Angelino den Mittelstürmer Sörloth bedienen.

Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Mukiele, Kampl, Sabitzer, Angelino - Nkunku, Sörloth, Olmo

Aufstellung Union Berlin:

Union Berlin geht kompakt in das Spitzenspiel und hofft in der Offensive auf Teuchert und Awoniyi.

Luthe - Friedrich, Knoche, Hübner - Ryerson, Griesbeck, Lenz - Andrich, Ingvartsen - Teuchert, Awoniyi