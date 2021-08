Zum Abschluss des 2. Spieltags der Bundesliga ist der Meister gefordert, der FC Bayern trifft auf Köln. Wo wird das Spiel am Sonntag live übertragen?

Der FC Bayern München bekommt es am 2. Spieltag der Bundesliga-Saison 2021/22 am Sonntag mit dem 1. FC Köln zu tun. Der Anstoß in der Allianz-Arena ertönt heute um 17.30 Uhr.

Nach der holprigen Vorbereitung kamen die vom neuen Trainer Julian Nagelsmann angeführten Bayern am 1. Spieltag nach starker Vorstellung, aber am Ende auch mit viel Glück und zwei nicht gegebenen Elfmetern für den Gegner zu einem 1:1 bei Borussia Mönchengladbach. Ein echtes Statement setzte der Meister dann am vergangenen Dienstag, als man durch einen 3:1-Erfolg über Borussia Dortmund den Supercup gewann - der erste Titel überhaupt für Nagelsmann als Trainer im Profibereich.

Heute wartet mit Köln ein Gegner auf den FCB, bei dem unter Neu-Coach Steffen Baumgart bereits eine gewisse Euphorie entstanden ist. Im DFB-Pokal kam der FC zwar nur mit Ach und Krach bei Regionalligist Jena weiter, am 1. Ligaspieltag feierten die Domstädter dann aber einen begeisternden 3:1-Sieg gegen Hertha BSC. Was ist nun in München drin?

Fußball heute live: Wer zeigt FC Bayern vs. 1. FC Köln im TV und im STREAM? In diesem Artikel erhaltet Ihr alle wichtigen Informationen zur Übertragung! Zudem verraten wir Euch, wo Ihr die Highlights des Spiels sehen könnt.

Fußball heute live: So wird FC Bayern vs. 1. FC Köln übertragen - die Eckdaten zum Spiel

Wettbewerb Fußball-Bundesliga Spieltag 2 Begegnung FC Bayern München - 1. FC Köln Anstoß Sonntag, 22. August, 17.30 Uhr Stadion Allianz-Arena (München)

Fußball heute live: So läuft FC Bayern vs. Köln im TV

Die Live-Übertragungen der Bundesliga haben sich mit Beginn dieser Saison ein wenig neu sortiert. Logisch, dass da noch nicht jeder Fan auf Anhieb weiß, wo Bayern vs. Köln am Sonntagnachmittag gezeigt wird.

Fußball heute live: FC Bayern vs. 1. FC Köln läuft exklusiv auf DAZN

Im klassischen TV wird die Partie jedenfalls nicht live zu sehen sein. Liefen die Sonntagsspiele in den vergangenen Jahren stets im Pay-TV bei Sky, sind jene nun zu DAZN gewandert.

DAZN ist jedoch kein klassischer Fernsehsender, sondern ein Streamingdienst. Wie Ihr Bayern gegen Köln heute trotzdem live auf Eurem TV-Gerät schauen könnt und wie genau die Übertragung auf DAZN aussieht, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Fußball heute live: DAZN zeigt / überträgt FC Bayern vs. 1. FC Köln im LIVE-STREAM und TV

Alle Sonntagsspiele der Bundesliga laufen seit Beginn der Saison 2021/22 live und exklusiv auf DAZN. Damit ist auch Bayern München vs. Köln heute exklusiv beim Streamingdienst aus Ismaning zu sehen.

Bei der Bundesliga-Heimpremiere des neuen Bayern-Coaches Julian Nagelsmann geht DAZN bereits um 16.30 Uhr, also eine Stunde vor Spielbeginn, auf Sendung. Als Moderatorin ist DAZN-Neuzugang Laura Wontorra im Einsatz, sie berichtet live aus der Allianz-Arena. Experte wird der frühere Profi Ralph Gunesch sein, Kommentator ist Jan Platte.

Fußball heute live: FC Bayern vs. 1. FC Köln - die Übertragung auf DAZN

Vorberichte ab: 16.30 Uhr

16.30 Uhr Spielbeginn: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Moderatorin: Laura Wontorra

Laura Wontorra Experte: Ralph Gunesch

Ralph Gunesch Kommentator: Jan Platte

DAZN könnt Ihr sowohl auf jedem mobilen Gerät Eurer Wahl im STREAM, aber auch auf dem Fernseher schauen. Wer im Besitz eines Smart-TVs mit Internet-Empfang ist, muss sich dort einfach nur die kostenlose DAZN-App herunterladen, sich mit seinen Login-Daten anmelden und kann Bayern gegen Köln dann heute live im TV sehen.

Um DAZN zu empfangen und damit auch, um Bayern vs. Köln heute live zu sehen, benötigt Ihr ein Abonnement. Hier gibt es zwei verschiedene Varianten: Das Monatsabo, das monatlich 14,99 Euro kostet und das Ihr jeden Monat kündigen könnt. Oder das Jahresabo, mit dem Ihr Euch für zwölf Monate an DAZN bindet, das mit einmalig 149,99 Euro auf den Monat heruntergerechnet aber günstiger ist als das Monatsabo (lediglich 12,50 Euro monatlich).

Als Schmankerl bietet DAZN den ersten Monat eines Abonnements kostenlos an. Ihr könnt also erst einmal 30 Tage lang gratis testen, ob Euch das Programm des Streamingdienstes zusagt und dann entweder ganz einach wieder kündigen oder eben kostenpflichtig ein Abo abschließen. Neben Live-Fußball aus der Bundesliga hat DAZN auch fast alle Spiele der Champions League im LIVE-STREAM, dazu LaLiga, Serie A und die Ligue 1 mit allen Spielen von Lionel Messi. Zudem gibt es außer Fußball auch die NBA, die NFL, Darts, Tennis oder Boxen live auf DAZN zu sehen. Es ist also für jeden etwas dabei.

Fußball heute live: Wie viele Bundesligaspiele zeigt DAZN diese Saison?

Wie oben bereits angeschnitten, zeigt DAZN ab dieser Saison so viele Bundesligaspiele wie nie zuvor live. Neben allen Freitagsspielen laufen nämlich nun auch alle Sonntagspartien im LIVE-STREAM auf DAZN. Lediglich die Spiele am Samstag sind noch live bei Sky zu sehen.

Insgesamt hat DAZN damit 106 Bundesliga-Partien pro Spielzeit live im Angebot. Alle Informationen zu den neuen Übertragungsrechten findet Ihr HIER in einem separaten Artikel.

Fußball heute live: Wer zeigt die Highlights von FC Bayern vs. 1. FC Köln?

Du hast die Live-Übertragung von Bayern gegen Köln auf DAZN verpasst und willst jetzt wenigstens die Highlights der Partie in einer Zusammenfassung sehen? Die logische Anlaufstelle dafür ist DAZN.

Der Streamingdienst zeigt die besten Szenen von Bayern vs. Köln schon kurz nach Abpfiff in seiner Nachberichterstattung noch einmal komprimiert und schön aufbereitet. Zudem steht später ein Highlight-Clip auf der Plattform zur Verfügung, den Ihr Euch auf Abruf anschauen könnt.

Wer kein DAZN-Abo hat, muss sich bis 21.45 Uhr gedulden, um die Highligts von FC Bayern vs. 1. FC Köln heute zu sehen. Dann strahlen die dritten Programme der ARD (zum Beispiel BR, WDR etc.) nämlich in der Sportschau die ersten Highlight-Bilder der beiden Sonntagsspiele (neben Bayern vs. Köln noch Hoffenheim vs. Union) im Free-TV aus.

Fußball heute live: FC Bayern vs. 1. FC Köln kostenlos im LIVE-TICKER

Du bist am Sonntagnachmittag unterwegs und hast keinen Zugriff auf den LIVE-STREAM auf DAZN? Dann kann Goal Dir mit dem kostenlosen LIVE-TICKER zu Bayern vs. Köln aushelfen.

Hier verpasst Du nichts über das Spielgeschehen in der Allianz-Arena, von Toren erfährst Du beinahe in Echtzeit. Schau' mal vorbei, über diesen Link geht es direkt zum TICKER.

Fußball heute live: FC Bayern vs. 1. FC Köln - die Übertragung im TV und LIVE-STREAM im Überblick