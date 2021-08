1. FC Köln vs. Hertha BSC live: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER - 0:1

In der Bundesliga kommt es heute zum Spiel 1. FC Köln vs. Hertha BSC. Goal begleitet die Partie am Sonntagnachmittag im LIVE-TICKER.

Der 1. Spieltag der Bundesliga-Saison 2021/22 ist beinahe vorbei, am frühen Sonntagabend steigt die letzte Partie des Auftakt-Wochenendes: Der 1. FC Köln hat heute Hertha BSC zu Gast, der Anstoß ertönt um 17.30 Uhr.

Köln hat sich vergangene Saison gerade so vor dem Abstieg gerettet, in der Relegation setzten sich die Domstädter gegen Holstein Kiel durch. Unter dem neuen Trainer Steffen Baumgart soll es nun deutlich besser laufen, im DFB-Pokal hatte der FC im ersten Pflichtspiel jedoch mit Regionalligist Jena viel Mühe und kam erst nach Elfmeterschießen weiter.

Auch Hertha BSC musste sich bei Drittligist Meppen vergangenes Wochenende strecken, um in die 2. Runde einzuziehen. Erst ein Tor von Davie Selke in der Nachspielzeit ermöglichte den Berlinern das Weiterkommen. Wie ist die Form der Hauptstädter heute in Köln?

1. FC Köln vs. Hertha BSC, die Bundesliga heute im LIVE-TICKER: In diesem Artikel hält Goal Euch stets über das Spielgeschehen auf dem Laufenden. Ihr wollt die Partie lieber live im TV oder im LIVE-STREAM anschauen? HIER bekommt Ihr alle wichtigen Informationen zur Übertragung.

1. FC Köln vs. Hertha BSC live: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER

1. FC Köln - Hertha BSC Spielstand: 0:1 Tore 0:1 Jovetic (6.) Aufstellung Köln Horn - Schmitz, Hübers, Czichos - Kainz, Skhiri, Hector, Thielmann - Uth, Ljubicic - Modeste Aufstellung Hertha Schwolow - Pekarik, Stark, Dardai, Plattenhardt - Ascacibar, Serdar, Tousart, Boateng - Cunha, Jovetic Gelbe Karten -

6. Minute | Plattenhardt bringt einen Freistoß aus dem rechten Halbraum mit viel Schnitt vor das Tor. Horn bleibt auf der Linie, Dardai steigt am Fünfer hoch und wuchtet den Kopfball aufs Tor! Horn pariert mit kurzer Reaktionszeit, lässt den Ball aber vorne abprallen. Cunha legt für Jovetic auf, der seinen ersten Bundesligatreffer markiert!

6. Minute | TOOOOOOOOOOR für Hertha BSC! Jovetic trifft zum 0:1

3. Minute | Köln packt das Pressing aus und erwischt damit die Hertha auf dem falschen Fuß. Dardai nimmt den Druck ganz spät war, befördert den Ball von der Torauslinie noch zu Plattenhardt, der ebenfalls angegangen wird. Köln gewinnt den Ball und macht mit Einwurf tief in Berlins Hälfte weiter.

2. Minute | Verhaltener Beginn von beiden Teams, auch die beiden Torhüter waren nach misslungenen Flanken schon am Ball.

1. Minute | Und los geht's! Die Partie zwischen Köln und Hertha BSC läuft.

Vor Beginn | Eine heiß diskutierte Personalie bei der Hertha ist und bleibt Matheus Cunha. Der Brasilianer ist Anfang dieser Woche von den Olympischen Spielen zurückgekehrt und steht heute direkt wieder in der Startelf - Showlaufen für mögliche Abnehmer? Die internationalen Medien schreiben unter anderem von Atalanta Bergamo, Atletico Madrid und Leeds United, die Cunha auf dem Zettel stehen haben sollen. Die Verantwortlichen in Berlin wollten, angesprochen auf die Transfergerüchte, vor dem Ligastart nichts ausschließen und nichts bestätigen, wie das eben so ist.

Vor Beginn | In der vergangenen Spielzeit waren die Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften mehr als unspektakulär, man trennte sich in Hin- und Rückrunde torlos remis. Damit wollen sich beide Mannschaften heute hoffentlich nicht zufriedengeben.

Vor Beginn | Wir müssen abwarten, wie sich die beiden Teams heute taktisch präsentieren werden. Köln-Coach Steffen Baumgart hat von seiner Mannschaft gegen Jena spielerisch sehr wenig angeboten bekommen, dafür war der sonst so lautstarke Mann an der Seitenlinie aber erstaunlich ruhig. Heute muss es in der Bundesliga definitiv eine Leistungssteigerung geben, ansonsten muss Baumgart doch wieder die Stimmbänder trainieren.

Vor Beginn | Köln wie auch die Hertha sind am vergangenen Wochenende ziemlich schlecht in die neue Spielzeit gestartet. Die Bundesligisten zogen zwar in die 2. Runde des DFB-Pokals ein, dass allerdings gegen unterklassige Teams mehr schlecht als recht. Köln musste bei Carl Zeiss Jena über das Elfmeterschießen gehen, Berlin gewann durch einen Last-Minute-Treffer von Selke mit 1:0 gegen den SV Meppen. Apropos Selke, der Berliner Stürmer fällt heute kurzfristig aus und wäre ansonsten sicherlich ein Kandidat für die Startelf gewesen.

Vor Beginn | Pal Dardai schickt sein Team im 4-3-1-2 auf den Platz und wir dürfen gespannt sein, wie variabel insbesondere die vier nominellen Mittelfeldspieler agieren werden. Hinten rechts startet Pekarik an Stelle von Zeefuik, der genauso wie Neuzugang Richter und auch Lukebakio zunächst auf der Bank sitzt. Damit kann Dardai im Spielverlauf noch ordentlich Power für die Außenbahnen bringen.

Vor Beginn | Und diese Startelf läuft für die Hertha auf: Schwolow - Pekarik, Stark, Dardai, Plattenhardt - Serdar, Ascacibar, Tousart - Boateng - Cunha, Jovetic.

Vor Beginn | Steffen Baumgart muss direkt am ersten Spieltag in der Defensive improvisieren, denn die gelernten Linksverteidiger Horn und Katterbach fallen verletzt aus. So muss es einmal mehr Hector richten, der aus dem defensiven Mittelfeld zurückgezogen wird. Dafür kommt Ljubicic neu ins Team und Schmitz bekommt hinten rechts den Vorzug vor Ehizibue. Die Offensivabteilung läuft wie erwartet auf.

Vor Beginn | Das ist die Mannschaftsaufstellung des 1. FC Köln: Horn - Schmitz, Hübers, Czichos, Hector - Ljubicic, Skhiri, Kainz - Uth, Modeste, Thielmann.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 1. Spieltages zwischen dem 1. FC Köln und Hertha BSC.

1. FC Köln vs. Hertha BSC heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Köln:

Horn - Schmitz, Hübers, Czichos - Kainz, Skhiri, Hector, Thielmann - Uth, Ljubicic - Modeste

Hertha setzt auf folgende Aufstellung:

Schwolow - Pekarik, Stark, Dardai, Plattenhardt - Ascacibar, Serdar, Tousart, Boateng - Cunha, Jovetic

1. FC Köln vs. Hertha BSC im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Bundesliga heute

Der 1. FC Köln ist seit 3 Bundesligaspielen gegen Hertha BSC ungeschlagen (1 Sieg, 2 Remis), unter den aktuellen BL-Teams nur gegen Aufsteiger VfL Bochum länger (4). In diesen 3 Partien gegen die Hertha blieben die Kölner ohne Gegentor, aktuell länger als gegen jeden anderen Bundesligisten.

Zu Hause gewann der 1. FC Köln 18 seiner 30 Bundesligaspiele gegen Hertha BSC (60%). Unter den aktuellen Bundesligisten hat der Effzeh nur gegen Aufsteiger Bochum eine bessere Siegquote im eigenen Stadion (72%).

Hertha BSC ist seit 8 Bundesliga-Auftaktspielen ungeschlagen (6 Siege, 2 Remis), dies gelang den Berlinern zuvor nur zwischen 1973 und 1982 (ebenfalls 8). Nur der FC Bayern München ist in BL-Auftaktspielen aktuell länger ungeschlagen (9).

Hertha BSC gewann 3 der letzten 4 Bundesliga-Auftaktspiele in der Fremde (1 Remis), so viele Siege holte die Alte Dame in ihren 13 Gastspielen am 1. BL-Spieltag zuvor zusammen.

Der 1. FC Köln verlor seine letzten 3 Saisonauftakt-Spiele in der Bundesliga allesamt. Unter den aktuellen BL-Teams hat nur der VfB Stuttgart derzeit eine längere Niederlagen-Serie am ersten Bundesliga-Spieltag (4).

Der 1. FC Köln blieb in den letzten beiden Bundesligaspielen der Vorsaison ohne Gegentreffer, 3 Weiße Westen in Folge gab es für die Kölner im Oberhaus letztmals im Herbst 2016.

In der Vorsaison war Hertha BSC das einzige Bundesligateam, das kein einziges Tor nach einem Eckball erzielte. Insgesamt schoss nur der abgestiegene FC Schalke 04 in der Saison 2020/21 weniger Standardtore (5) als die Berliner (7, wie Bielefeld).

Kevin-Prince Boateng kehrt nach 14 Jahren wieder zu Hertha BSC zurück. Der Offensivspieler absolvierte zwischen 2005 und 2007 42 Bundesligaspiele für die Hertha und sammelte dabei 12 direkte Torbeteiligungen (4 Tore, 8 Assists). Bei seinem bislang letzten BL-Einsatz für die Berliner erzielte er ein Tor gegen Eintracht Frankfurt (im Mai 2007).

Dejan Ljubicic, der im Sommer von Rapid Wien zum 1. FC Köln in die deutsche Bundesliga gewechselt ist, spielte unter allen Spielern der österreichischen Bundesliga in der Vorsaison am zweithäufigsten den vorletzten Pass vor einem Torschuss (29). Dazu bereitete er 4 Treffer direkt vor.

Steffen Baumgart steht erstmals als Chefcoach des 1. FC Köln in der Bundesliga an der Seitenlinie. Der letzte Effzeh-Coach, der das erste Bundesliga-Spiel seiner Amtszeit mit den Geißböcken gewann, war Volker Finke im April 2011 (2-0 gegen Leverkusen) – seither gab es ein Remis unter Peter Stöger und 6 Niederlagen.

1. FC Köln vs. Hertha BSC heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

In der Bundesliga wird heute der 1. Spieltag gespielt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, warum das Duell zwischen Köln und Hertha nicht live im TV oder LIVE-STREAM auf Sky läuft.

1. FC Köln vs. Hertha BSC im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie heute

Steffen Baumgart geht mit dem 1. FC Köln mit ambitionierten Zielen in die Saison in der Bundesliga. "Ich möchte zu den besten zwölf Mannschaften gehören. Das ist das erklärte Ziel", sagte der neue FC-Trainer am Freitag, der sich zudem wünscht, "dass wir einen gemeinsamen Weg gehen und alle an einem Strang ziehen".

Der FC solle "in seiner Gesamtheit als Einheit auftreten", betonte Baumgart vor dem ersten Saisonspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen Hertha BSC. Dass er ohne Nebengeräusche arbeiten kann, erwartet der früherer Paderborner Coach indes nicht. "In Köln gibt es keine ruhige Saison", sagte er: "Egal ob positiv oder negativ."

Von seiner Mannschaft, die in der vergangenen Saison nur über den Umweg Relegation die Klasse gehalten und sich bei Baumgarts Pflichtspielpremiere im DFB-Pokal beim Regionalligisten Carl Zeiss Jena zum Weiterkommen gemüht hatte, erwartet er großen Einsatz auf dem Platz. "Geschwindigkeit, Druck nach vorne, Torchancen erarbeiten", zählte der Trainer auf und kündigte an: "An unserer Herangehensweise wird sich nichts ändern. Wir wollen nach vorne spielen. Gleichzeitig wissen wir, dass Hertha eine absolute Qualität hat."

Es gehe darum, "die Leute mitzureißen. Wir wollen uns viel mehr Chancen herausarbeiten, damit wir das Gefühl haben, wir können das Spiel gewinnen", sagte Baumgart.

Quelle: SID

