Fußball heute live: So wird FC Bayern München - Hertha BSC übertragen

Samstagabend, Topspiel in der Bundesliga: Der FC Bayern hat Hertha BSC zu Gast in München. Wo kann man das Duell heute live im TV und STREAM sehen?

Der FC Bayern München ist am 3. Spieltag der Bundesliga zuhause gegen Hertha BSC gefordert. Der Anstoß in der Allianz-Arena ist für heute um 18.30 Uhr angesetzt.

Der FCB um den neuen Trainer Julian Nagelsmann ist mit vier Punkten in die Bundesliga-Saison 2021/22 gestartet. Zum Auftakt holte Bayern ein 1:1 in Mönchengladbach, vergangenes Wochenende durfte beim 3:2 gegen Köln der erste Ligasieg der noch jungen Spielzeit bejubelt werden.

Legt der Rekordmeister heute gegen Hertha nach? Den Berlinern droht jedenfalls ein absoluter Albtraumstart: Denn nach dem 1:3 in Köln und dem 1:2 gegen Wolfsburg stünden die ambitionierten Hauptstädter bei einer weiteren Niederlage in München nach drei Spielen mit null Punkten da.

FC Bayern München vs. Hertha BSC: Wo läuft Fußball heute live? Alles Wichtige zur Übertragung gibt es ebenso in diesem Artikel wie die Infos zu den Highlights.

Fußball heute live: FC Bayern München - Hertha BSC

Wettbewerb Bundesliga | 3. Spieltag Begegnung FC Bayern München - Hertha BSC Anpfiff Samstag, 28. August, 18.30 Uhr Ort Allianz-Arena (München)

Fußball heute live: So wird FC Bayern München - Hertha BSC im TV übertragen

Samstagabend, 18.30 Uhr, Topspiel - alles ist angerichtet für guten Fußball, wenn der FC Bayern München und Hertha BSC heute aufeinander treffen. Aber wer zeigt das Spiel live im TV?

Die eindeutige Antwort lautet: Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt alle Bundesliga-Partien, die samstags stattfinden, exklusiv und hat daher auch bei Bayern gegen Hertha Fußball heute live im Angebot.

Fußball heute live: Sky zeigt FC Bayern vs. Hertha BSC exklusiv im TV - die Übertragung

Sender : Sky Sport Bundesliga 1 (HD) / Sky Sport UHD

: Sky Sport Bundesliga 1 (HD) / Sky Sport UHD Vorberichte ab : 17.30 Uhr

: 17.30 Uhr Anstoß : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Kommentator: Wolff Fuss

Die Übertragung beginnt am Samstag um 17.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) oder Sky Sport UHD in hochauflösender Qualität. Eine Stunde lang werdet Ihr mit Vorberichten versorgt, ehe dann ab 18.30 Uhr der Ball rollt und Wolff Fuss bei Bayern vs. Hertha als Kommentator im Einsatz ist.

Der Haken: Sky ist leider nicht frei empfangbar. Stattdessen müsst Ihr für ein Abonnement bezahlen, um die Inhalte des Senders und damit auch Bayern vs. Hertha BSC live im TV sehen zu können. Wieviel das entsprechende Paket kostet, um die Bundesliga live zu sehen, entnehmt Ihr am besten unter diesem Link der offiziellen Webseite von Sky.

Fußball heute live: So wird FC Bayern München - Hertha BSC im LIVE-STREAM übertragen

Ihr könnt Bayern gegen Hertha heute nicht nur live im TV, sondern natürlich auch im LIVE-STREAM schauen. Auch hier ist Sky der einzige Sender, der Euch Fußball heute live nach Hause liefert.

Der Pay-TV-Sender hat nämlich gleich zwei Streaming-Möglichkeiten, die beide allerdings nicht kostenlos sind.

Sky Go ist die Variante, die für alle Kunden des Senders gemacht ist. Bei Abschluss des Abonnements erhält man die Login-Daten für Sky Go und kann dort dann ohne weitere Zusatzkosten alle Inhalte von Sky auch im LIVE-STREAM auf dem Laptop, Smartphone oder Tablet genießen. Die Übertragung ist dabei identisch mit jener im TV, auch hier wird Wolff Fuss das Spiel ab 18.30 Uhr kommentieren.

Wer kein Abo bei Sky hat, kann Bayern vs. Hertha BSC heute im LIVE-STREAM bei Sky Ticket schauen. Das ist die zweite Streaming-Möglichkeit bei Sky, mit der Ihr eine langfristige Bindung an den Sender vermeiden könnt. Sky Ticket könnt Ihr zum Beispiel pro Tag oder pro Monat buchen und Euch so kurzfristig Zugang zu den Inhalten verschaffen. Alle Infos zu den Preisen und dem Paket, das Ihr für Bayern vs. Hertha benötigt, erhaltet Ihr HIER.

Fußball heute live: FC Bayern München vs. Hertha BSC - so liefen die letzten sechs Duelle

DATUM PAARUNG WETTBEWERB ERGEBNIS 6. Februar 2019 Hertha BSC - FC Bayern DFB-Pokal, Achtelfinale 2:3 nach Verlängerung 23. Februar 2019 FC Bayern - Hertha BSC Bundesliga 1:0 16. August 2019 FC Bayern - Hertha BSC Bundesliga 2:2 19. Januar 2020 Hertha BSC - FC Bayern Bundesliga 0:4 4. Oktober 2020 FC Bayern - Hertha BSC Bundesliga 4:3 5. Februar 2021 Hertha BSC - FC Bayern Bundesliga 0:1

Fußball heute live: FC Bayern München vs. Hertha BSC - Wo laufen die Highlights der Bundesliga?

Wer das Live-Spiel zwischen Bayern und Hertha verpasst hat, der hat gleich mehrere Möglichkeiten, sich die Highlights der Partie anzuschauen.

Zunächst einmal sendet Sky in seiner Nachberichterstattung die besten Szenen in der Zusammenfassung. Ähnlich schnell seht Ihr die Highlights von Bayern gegen Hertha auch auf DAZN: Der Streamingdienst zeigt die Highlights des Topspiels in seiner Highlight-Show um 20.30 Uhr. Die Sendung wird erstmals um 17.30 Uhr mit den Zusammenfassungen der Nachmittagspartien ausgestrahlt und stündlich wiederholt - um 20.30 Uhr ist dann auch Bayern vs. Hertha dabei!

FC Bayern München vs. Hertha BSC: Die Highlights der Bundesliga auf DAZN sehen

Später am Samstagabend könnt Ihr Euch die Highlights auf DAZN dann auch jederzeit auf Abruf anschauen. Der Streamingdienst zeigt zudem seit dieser Saison neben allen Freitagsspielen auch alle Sonntagsspiele der Bundesliga live, ebenso wie fast alle Partien der Champions League, dazu Ligue 1, LaLiga und Serie A. Ein Monatsabo bei DAZN kostet 14,99 Euro monatlich, für das Jahresabo zahlt Ihr einmalig 149,99 Euro. Der erste Monat ist kostenlos, alle Infos dazu gibt es HIER.

Die ersten Highlight-Bilder von Bayern gegen Hertha im Free-TV gibt es indes im Aktuellen Sportstudio des ZDF, das am Samstagabend um 23 Uhr beginnt und das Topspiel der Bundesliga stets in den Fokus seiner Berichterstattung rückt. Außerdem könnt Ihr die Highlights von Bayern gegen Hertha auch am Sonntagmorgen in "Bundesliga Pur" auf Sport 1 sehen (7.30 Uhr und 9.30 Uhr).

Fußball heute live: FC Bayern München vs. Hertha BSC - die Übertragung der Bundesliga