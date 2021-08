FC Bayern München vs. 1. FC Köln 3:2: Bayern gewinnt gegen starke Kölner nach spektakulärer zweiter Halbzeit

Der FC Bayern hat sich in einem packenden Spiel gegen ebenbürtige Kölner den ersten Saisonsieg gesichtert. Die Partie zum Nachlesen im LIVE-TICKER.

Der FC Bayern München kann sich über den ersten Saisonsieg im ersten Heimspiel der neuen Saison freuen. In einem umkämpften Spiel setzte sich der Rekordmeister am Ende mit 3:2 (0:0) gegen den 1. FC Köln durch.

Die Bayern schafften es allerdings über 90 Minuten hinweg nicht, den Kölnern ihr Spiel aufzuzwingen. Einer durchwachsenen torlosen ersten Halbzeit folgte nach der Pause ein Spektakel: Nachdem der FCB durch Lewandowski in Führung gegangen war, sorgten drei Tore innerhalb von vier Minuten für einen Zwischenstand von 2:2, ehe Gnabry in der 71. Minute den Siegtreffer für die Münchner erzielte.

Die Bayern starten damit mit einem Remis und einem Sieg in die neue Spielzeit, wobei der verletzungsgeplagte Rekordmeister spielerisch noch Luft nach oben lässt. Der Effzeh kann nach einer erneut starken Leistung mit Zuversicht auf die kommenden Aufgaben blicken.

FC Bayern München vs. 1. FC Köln heute im LIVE-TICKER

FC Bayern - FC Köln 3:2 (0:0) Tore 1:0 Lewandowski (50.), 2:0 Gnabry (58.), 2:1 Modeste (60.), 2:2 Uth (62.), 3:2 Gnabry (71.) Aufstellung Bayern Neuer - Süle, Upamecano, Nianzou (46., Stanisic), Davies (88., C. Richards) - Kimmich, Goretzka (66., Tolisso) - Sane (46., Musiala), Müller, Gnabry (76., Choupo-Moting), Lewandowski Aufstellung Köln Horn - Ehizibue, Czichos, Mere, Hector - Skhiri, Ljubicic (76., Schaub), Kainz (69., Andersson), Thielmann - Uth (66., Duda), Modeste (76., Lemperle) Gelbe Karten Ljubicic (20.), Süle (75.)

Den Supercup hat der FC Bayern schon gewonnen, auch in der Bundesliga ist er nun offensichtlich angekommen. Nach einer miserablen ersten Halbzeit und einem völlig missglückten taktischen Experiment besiegten die Münchner den mutigen 1. FC Köln mit 3:2 (0:0) und landeten damit den ersten Sieg in der eigenen Arena unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann. Durchweg überzeugen konnte der deutsche Rekordmeister aber auch in der wilden zweiten Halbzeit nicht.

Erst als Nagelsmann in der Pause von einer Dreier- auf eine Vierer-Abwehr umstellte, kam endlich Leben ins bis dahin uninspirierte Münchner Spiel. Der eingewechselte Jamal Musiala legte nach einem Solo Robert Lewandowski das erlösende 1:0 auf (50.), Serge Gnabry erhöhte (59.). Köln? Schlug innerhalb von zwei Minuten gegen unsortierte Bayern zurück: durch Anthony Modeste (60.) und Mark Uth (62.). Die Bayern? Schüttelten sich kurz, dann traf erneut Gnabry (71.).

Etwas überraschend konnte Nagelsmann dann doch Manuel Neuer einsetzen. Noch am Freitagnachmittag hatte der Trainer gesagt, er gehe nicht davon aus, dass der Torhüter wegen seiner Verletzung am rechten Sprunggelenk werde spielen können. Der Kapitän stand dann jedoch ebenso in der Anfangsformation wie der junge Franzose Tanguy Nianzou, der in der Abwehrkette rechts neben Dayot Upamecano und Niklas Süle spielte.

Jene Münchner Abwehrkette war eher eine Dreier-Reihe, Alphonso Davies war auf der linken Seite beinahe komplett offensiv ausgerichtet. Dennoch kamen die Münchner nur schwer in Gang: Köln griff wie angekündigt früh an, machte die Räume geschickt eng. Erst nach 20 Minuten war kurzfristig mehr Tempo im Spiel der Bayern, prompt ergaben sich Chancen, die beste für Süle nach einem Eckball (24.) - Timo Horn parierte.

Danach aber verflachte das Spiel schon wieder, die Bayern wirkten konzeptlos und irritiert von ihrer Dreier-Abwehr, zu den Abstimmungsproblemen kamen auch viele Abspiel- und Stockfehler. So gab es bereits nach 40 Minuten sogar erste Pfiffe der 20.000 Zuschauer - so viele waren seit dem 8. März 2020 nicht mehr in der Arena. Köln hatte erstaunlich leichtes Spiel und wagte sich immer wieder selbst nach vorne.

Nagelsmann handelte. Zur zweiten Halbzeit stellte er auf Viererkette um, brachte zudem den Kroaten Josip Stanisic für Nianzou und unter großem Beifall des Publikums Musiala für den glücklosen Leroy Sane. Sofort war mehr Leben im Spiel der Bayern, allerdings war aus ihrer Sicht bedenklich, wie leicht und locker die frechen Kölner zum Ausgleich kamen. Bei Modeste und Uth war weit und breit kein Gegenspieler zu sehen. Was freilich nicht mehr groß ins Gewicht fiel, als Gnabry fulminant getroffen hatte.

90' + 4' | FC Bayern München vs. 1. FC Köln heute im LIVE-TICKER: Abpfiff

90' + 4' | Dann beendet Schiedsrichter Martin Petersen das Treiben auf dem Platz.

90' + 2' | Die richtige Idee mag den Kölnern nicht mehr kommen. An eine richtige Schlussoffensive ist nicht zu denken. Vielleicht geht über einen langen Einwurf von Jonas Hector etwas. Nein!

90' | Soeben läuft die reguläre Spielzeit ab. Dem Effzeh werden noch drei Minuten Gnadenfrist eingeräumt.

88' | FC Bayern München vs. 1. FC Köln heute im LIVE-TICKER: Wechsel

88' | Bei den Hausherren hat Alphonso Davies sein Tagwerk verrichtet. Dafür bestreitet Chris Richards die Schlusspahse. Julian Nagelsmann schöpft sein Wechselkontingent damit restlos aus.

86' | Erst jetzt brennt es mal wieder im Kölner Strafraum. In halblinker Position kommt Thomas Müller, bedient von Jamal Musiala, zum Schuss. Timo Horn pariert stark. Den hoch aufsteigenden Ball holt sich Robert Lewandowski mit dem Kopf. Horn ist rechtzeitig zurück und schnappt sich die Pille ganz kurz vor der Torlinie.

85' | Derzeit bekommt der Titelverteidiger die Angelegenheit wieder besser in den Griff, halten den Kontrahenten vom Tor fern. Selbst legen die Gastgeber keinen Zug zum Tor an den Tag.

83' | Aus ganz großer Distanz versucht Robert Lewandwoski mit einem Rechtsschuss Timo Horn zu überraschen. Der lange und hohe Ball jedoch fliegt über die Kiste

81' | So haben die Gäste aktuell sogar mehr vom Spiel, schaffen es regelmäßig in den gegnerischen Sechzehner. Dort aber bleiben die klaren Abschlusshandlungen aus. Die Müchener legen jetzt mehr Konzentration an den Tag, wollen sich nicht noch einmal übertölpeln lassen.

78' | Längst geben die Kölner nicht auf, die haben schließlich aus allerbester Position erlebt, wie anfällig der Rekordmeister hinten sein kann. Warum also soll nicht noch ein drittes Tor gelingen?76' | FC Bayern München vs. 1. FC Köln heute im LIVE-TICKER: Wechsel

76' | FC Bayern München vs. 1. FC Köln heute im LIVE-TICKER: Wechsel

76' | FC Bayern München vs. 1. FC Köln heute im LIVE-TICKER: Wechsel

76' | Julian Nagelsmann nimmt Serge Gnabry aus dem Spiel, um Eric Maxim Choupo-Moting bringen zu können. Auf Seiten der Gäste geht Dejan Ljubicic runter. Dafür darf ab sofort Louis Schaub ran. Zugleich macht Anthony Modeste Ferierabend, wird ersetzt durch Tim Lemperle.

75' | FC Bayern München vs. 1. FC Köln heute im LIVE-TICKER: Gelbe Karte

75' | Wegen eines Fouls an Dejan Ljubicic fängt sich Niklas Süle die erste Gelbe Karte für einen Münchener in dieser Bundesligasaison ein.

73' | Köln schickt sich an, erneut zu antworten. Sebastian Andersson hat auf links etwas Platz. Der Pass in die Spitze jedoch gerät viel zu ungenau und geht ins Leere.

71' | Tooooooor! FC Bayern München vs. 1. FC Köln heute im LIVE-TICKER: 3:2 (Torschütze: Gnabry)

71' | Tooooor! FC BAYERN MÜNCHEN - 1. FC Köln 3:2. Die Tore fallen weiter wie reife Früchte. Jetzt ist der Meister wieder am Zug. Eine Faustabwehr von Timo Horn kommt direkt zurück. Joshua Kimmich spielt aus dem Zentrum rechts in der Box Serge Gnabry an. Der legt sich die Kugel kurz zurecht und schweißt das Ding dann mit dem rechten Vollspann oben ins linke Eck.

69' | Für dien nächsten Spielerwechsel sorgt nun wieder Steffen Baumgart. Anstelle von Florian Kainz darf sich fortan Sebastian Andersson bewähren.

66' | FC Bayern München vs. 1. FC Köln heute im LIVE-TICKER: Wechsel

66' | FC Bayern München vs. 1. FC Köln heute im LIVE-TICKER: Wechsel

66' | Dann wird getauscht. Auf Seiten der Gäste räumt Mark Uth das Feld zugunsten von Ondrej Duda. Beim Rekordmeister wird Leon Goretzka durch Corentin Tolisso ersetzt.

64' | Wollen die Rheinländer etwa noch mehr? Für die nächste Abschlusshandlung sorgt Jan Thielmann. Dessen Rechtsschuss aus der zweiten Reihe hält Manuel Neuer sicher.

62' | Tooooooor! FC Bayern München vs. 1. FC Köln heute im LIVE-TICKER: 2:2 (Torschütze: Uth)

62' | Tooooor! FC Bayern München - 1. FC KÖLN 2:2. Noch einmal gut zwei Minuten später schlägt der Effzeh erneut zu. Auf dem rechten Flügel hat Kingsley Ehizibue eine Menge Platz, spielt die Kugel flach in die Mitte. Die Münchener sind dort hinten wiederholt unsortiert. Auf Höhe des ersten Pfostens rutscht Mark Uth in die Hereingabe und befördert das Spielgerät zum Ausgleich in die Kiste.

60' | Tooooooor! FC Bayern München vs. 1. FC Köln heute im LIVE-TICKER: 2:1 (Torschütze: Modeste)

60. | Tooooor! FC Bayern München - 1. FC KÖLN 2:1. Gut eine Minute benötigen die Gäste jetzt für eine Reaktion. Die Hausherren schlafen im Gefühl der sicheren Führung. Von der linken Seite flankt Jonas Hecter. Im Zentrum kommt Anthony Modeste vollkommen frei zum Kopfball und drückt den aus sechs Metern problemlos ins Netz.

58' | Tooooooor! FC Bayern München vs. 1. FC Köln heute im LIVE-TICKER: 2:0 (Torschütze: Gnabry)

58' | Tooooor! FC BAYERN MÜNCHEN - 1. FC Köln 2:0. Dann strahlen die Hausherren urplötzlich wieder Ballsicherheit aus. Die Kugel läuft flüssig. Auf rechts bedient Robert Lewandowski den Teamkollegen Thomas Müller. Dieser spielt den Ball flach in die Mitte. Jorge Mere rutscht und die Hereingabe, fälscht aber lediglich ab. Serge Gnabry ist zur Stelle, drückt die Kugel mit dem rechten Fuß aus vier, fünf Metern in die Maschen.

57' | Daher geraten die Gäste immer wieder an den Ball - so wie jetzt in zentraler Position Anthony Modeste. Der haut auf großer Distanz mit dem rechten Fuß drauf, setzt den Schuss aber zu hoch an.

54' | Noch also möchte sich der Effzeh nicht damit abfinden, die Heimreise ohen Punkt enatreten zu müssen. Dagegen versuchen die Münchener derzeit, Ruhe reinzubringen. Die ganz große Souveränität strahlt der Meister dabei nicht aus.

52' | Umgehend raffen sich die Kölner auf, wollen eine Antowrt auf die Beine stellen. Dayot Upamecano blockt einen Schuss von Mark Uth ab, was eine Ecke nach sich zieht. Um die kümmert sich Uth gleich auch noch. Die Hereingabe köpft Anthony Modeste aus vier Metern rechts am Gehäuse von Manuel Neuer vorbei.

LEWY! Wir führen!



Aber wir überragend bereitet das Musiala bitte vor?! #FCBKOE — FC Bayern München (@FCBayern) August 22, 2021

50' | Tooooooor! FC Bayern München vs. 1. FC Köln heute im LIVE-TICKER: 1:0 (Torschütze: Lewandowski)

50' | Tooooor! FC BAYERN MÜNCHEN - 1. FC Köln 1:0. Thomas Müller schickt über die linke Seite Jamal Musiala auf die Reise. Der gerade eingewechselte 18-Jährige macht das ganz stark, tanzt Kingsley Ehizibue aus und hat an der Grundlinie die Ruhe, präzise zu Robert Lewandowski zu spielen. Der Weltfußballer muss im Torraum nur noch den rechten Fuß hinstellen, um für die Führung zu sorgen.

48' | Im Regen von München übernehmen die Gastgeber gleich wieder das Kommando. Nach einem Querpass hat Jamal Musiala halblinks in der Box etwas Platzt, zieht mit dem linken Fuß ab und jagt die Kugel über die Kiste.

46' | Ohne personelle Veränderungen schickt Steffen Baumgart seine Mannschaft in den zweiten Spielabschnitt.

46' | FC Bayern München vs. 1. FC Köln heute im LIVE-TICKER: Wechsel

46' | FC Bayern München vs. 1. FC Köln heute im LIVE-TICKER: Wechsel

46' | Julian Nagelsmann wechselt zur Pause. Leroy Sane bleibt in der Kabine. Dafür darf fortan Jamal Musiala ran. Außerdem kommt Stanisic für Nianzou.

46' | FC Bayern München vs. 1. FC Köln heute im LIVE-TICKER: Anpfiff zweite Halbzeit

Noch sind in der Allianz Arena zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Köln keine Tore gefallen. Der Außenseiter zeigte sich bisher gut eingestellt, beteiligte sich phasenweise auch aktiv am Spiel. Letztlich liegt die Torlosigkeit dennoch einzig in der Verantwortung der Hausherren. Wenig überraschend hatte der Rekordmeister mehr vom Spiel, überzeugte mit frühen Ballgewinnen und gelangte wiederholt in den Sechzehner. Dennoch blieben hochkarätige Chance Mangelware. Es fehlte im letzten Drittel des Spielfeldes an der nötigen Präzision. Der letzte und vorletzte Pass muss einfach genauer gespielt werden. Das wird Julian Nagelsmann ganz sicher anmahnen.

⏸ Die Jungs spielen mutig mit und verteidigen mit viel Leidenschaft. Kurze Pause zum Durchatmen.



LIVE dabei sein mit dem FC-Radio und dem FC-Liveticker ⤵

🍎 iPhone: https://t.co/uPVqajOUsa

🤖 Android: https://t.co/SrNRLKkfV5

___

🥨 0:0 🐐 (45.) #FCBKOE pic.twitter.com/4D0ApC4rJm — 1. FC Köln (@fckoeln) August 22, 2021

45' + 3' | FC Bayern München vs. 1. FC Köln heute im LIVE-TICKER: Halbzeit

45' + 3' | Dann hat Schiedsrichter Martin Petersen erst einmal genug gesehen und beendet das Treiben auf dem Platz.

45' + 2' | Anthony Modeste hat es rechts am Kopf erwischt. Die nötige Behandlungsunterbrechung verlängert die erste Hälfte.

45' + 1' | Soeben ist die reguläre Spielzeit des ersten Durchgangs abgelaufen. Eine Minute soll es noch obendrauf geben.

45' | Gefühlvoll hebt Joshua Kimmich die Pille halblinks in den Sechzehner. Dort rutscht Serge Gnabry dem Ball hinterher.

43' | Robert Lewandowski sucht zentral in der Box nach einer Lücke, schießt im Fallen. Unter anderem Rafael Czichos wirft sich in den Weg. Ein Schrei tönt durchs Stadion: Hand! In der Tat ist das so, doch der Verteidiger stützt sich da lediglich ab. Und das ist in dieser Saison nicht mehr ahndungswürdig.

41' | Nach einem Foul von Jonas Hector an Serge Gnabry gibt es einen Freistoß für den FC Bayern halbrechts an der Strafraumgrenze. Darum kümmert sich Leroy Sane, bleibt mit seiner einfallslosen Ausführung aber an der Kälner Mauer hängen.

40' | In dieser Phase halten die Jungs von Steffen Baumgart wieder richtig gut dagegen, geben für den Moment einen Gegner auf Augenhöhe. Wird das jetzt vielleicht mal etwas länger andauern?

38' | Bei einem Kölner Angriff über rechts verlagert Dejan Ljubicic das Geschehen. Links am Strafraumeck - bereits in der Box - haut Mark Uth etwas übermütig drauf. Der Linksschuss ist viel zu hoch angesetzt.

35' | Erwartungsgemäß sprechen alle Spieldaten zugunsten des Rekordmeisters. In Sachen Torchancen tut sich allerdings wenig. Eine lässt sich verzeichnen, also liegt noch zu wenig Durchschlagskraft vor.

33' | Alphonso Davies tankt sich auf links in die Box, wird von Kingsley Ehizibue intensiv bearbeitet. Der Kölner hat da die Hand verdächtig lange an der Schulter des Kontrahenten - und Glück, dass der unmittelbar daneben stehende Schiedsrichter nicht pfeift.

31' | Aus sehr großer Distanz haut Leon Goretzka einfach mal mit dem rechten Fuß drauf. Das schaut eher nach einer Verzweiflungstat aus und bringt Timo Horn nicht ansatzweise ins Schwitzen.

29' | Nach einem Foul von Niklas Süle an Mark Uth kümmert sich der Gefoulte selbst um die Ausführung des Freistoßes. Der Linksschuss aus etwa 19 Metern bleibt an der Münchner Mauer hängen.

27' | In Phasen also hält der Effzeh gut dagegen und macht dem Meister das Leben schwer. Einen Torabschluss jedoch haben die Rheinländer noch nicht zustandegebracht.

25' | Dann zeigen sich die Gäste mal wieder, gelangen über die rechte Seite in den Sechzehner. Im Zentrum rutscht Leon Goretzka in höchster Not in die Hereingabe und klärt zur Ecke. Diese bringt im Anschluss nichts ein.

24' | Was macht denn Niklas Süle da? Der Innenverteidiger packt links im gegnerischen Strafraum technische Fertigkeiten aus, dreht sich und zieht die Kugel mit der Sohle nach. Dann feuert er aus der Drehung mit dem rechten Fuß. Timo Horn ist gefordert und pariert stark.

22' | Serge Gnabry bringt über halblinks Schwung rein, taucht im Sechzehner auf und schießt mit dem rechten Fuß. Dem Abschluss steht ein Kölner Verteidiger im Weg.

20' | FC Bayern München vs. 1. FC Köln heute im LIVE-TICKER: Gelbe Karte

20' | Dejan Ljubicic verhindert im Mittelfeld die Ausführung einens Freistoßes, steht da nicht einmal einen halben Meter vom Ball entfernt und hält den Fuß hin. Das zieht die erste Gelbe Karte der Partie nach sich.

19' | Leroy Sane versucht sich aus der zweiten Reihe. Der Linksschuss verfehlt die Kiste recht deutlich und zwingt Timo Horn nicht zum Eingreifen.

19' | Nach einem Rückpass von Niklas Süle gehen Mark Uth und Jan Thielmann auf Manuel Neuer drauf. Letztgenannter Kölner berührt da sogar den Ball, der dann aber über die Torauslinie springt.

17' | Der zwischenzeiltich schon vorhandene Zug zum Tor ist dem Rekordmeister abhanden gekommen. Dadurch schöpfen die Kölner mehr Zuversicht, trauen sich jetzt wieder etwas zu und gestalten das Ganze ein wenig offener.

15' | An der Seitenlinie geht Tanguy Kouassi etwas zu robust zu Werke. Das Einsteigen gegen Dejan Ljubicic wird abgepfiffen. Die Karten bleiben bei Schiedsrichter Martin Petersen noch stecken.

14' | Kingsley Ehizibue schenkt leichtfertig eine Ecke für die Gastgeber her. Das übernimmt Joshua Kimmich. Dessen hohe Hereingabe faustet Timo Horn mit beiden Fäusten aus der Gefahrenzone.

12' | Selbst werden die Kölner nicht mehr konstruktiv, sind eher zu langen Bällen gezwungen, die zumeist unkontrolliert geschlagen werden. So gerät der FC Bayern immer wieder ganz schnell in Ballbesitz.

10' | So bekommen die Jungs von Julian Nagelsmann die Begegnung immer besser in den Griff und strahlen zunehmend mehr Dominanz aus und verlagern das Geschehen in die gegnerische Hälfte.

8' | Dank guter Balleroberungen kommt der Meister immer besser zum Zug. Robert Lewandowski ist auf dem rechten Flügel unterwegs, passt flach in die Mitte. Dort hat Thomas Müller viel Platz. Das Zuspiel aber ist nicht präzise genug. Müller muss reinrutschen und bringt nicht genug Kontrolle in seinen Torabschluss.

6' | Die erste richtig zielstrebige Aktion geht von den Gastgebern aus. Leon Goretzka bringt im Mittelfeld Schwung rein, bedient auf der linken Seite Alphonso Davies. Dessen Flanke landet wieder bei Goretzka, der da hineinrutscht und die Kugel deutlich rechts am Tor vorbei befördert.

5' | Köln stellt in der Anfangsphase unter Beweis, hier einen aktiven Beitrag zum Spiel leisten zu wollen. Die Rheinländer halten sich sehr ausgiebig in des Gegners Hälfte auf.

4' | Den Gästen wird der erste Eckstoß dieser Begegnung zugesprochen. Florian Kainz schreitet auf der linken Seite zur Tat. Dessen hoher Ball in die Mitte schnappt sich Manuel Neuer.

3' | Dann gibt es auf der Gegenseite auch eine hohe Hereingabe der Münchener. Dafür zeichnet Thomas Müller verantwortlich. Timo Horn pflückt sich den Ball ganz sicher herunter.

2' | Umgehend bemühen sich die Hausherren um Ballkontrolle. Da wollen die Kölner durchaus mal dazwischenfunken. Ein Flankenversch der Gäste jedoch schlägt fehl.

1' | Soeben ertönt der Anpfiff im heute regnerischen München. Zumindest aktuell gibt es keinen Niederschlag. Bei 18 Grad dürfen dem Spiel in der Allianz Arena 20.000 Zuschauer beiwohnen.

1' | FC Bayern München vs. 1. FC Köln heute im LIVE-TICKER: Anpfiff

vor Beginn | Kurz vor dem Anpfiff blicken wir auf das Schiedsrichtergespann. Mit der Spielleitung wurde Martin Petersen betraut. Der 36-jährige Bundesligareferee kommt zu seinem 36. Einsatz im deutschen Fußball-Oberhaus. Zur Hand gehen ihm dabei die Assistenten Alexander Sather und Robert Wessel. Als vierter Offizieller fungiert Marcel Unger.

vor Beginn | In der Bundesliga gilt es für den Titelverteidiger, eine famose Serie zu verteidigen. Der Klub-Weltmeister blieb über die gesamte vergangene Saison ohne Heimniederlage. Die letzte Liga-Pleite in der Allianz Arena geht auf November 2019 zurück - ein 1:2 gegen Bayer Leverkusen. Seither gab es 27 ungeschlagene Partien, von denen 22 gewonnen wurden. Köln hat in der Bundesliga zum Ende der letzten Spielzeit zwei Partien nicht verloren. In der Fremde hatte man Mitte April in Leverkusen letztmals das Nachsehen.

vor Beginn | Danke Gerd! Nachdem an diesem Wochenende in allen Stadien Trauerflor und Schweigeminuten angesagt waren, würdigt der FC Bayern den vor genau einer Woche verstorbenen Gerd Müller nochmals auf besondere Weise. In einer kleinen Gedenkfeier für den Bomber der Nation kommen Herbert Hainer und Uli Hoeneß zu Wort. Müller wird nochmals als bester Stürmer gewürdigt, den das Land je gesehen hat. Neben dem unnachahmlichen Spielstil und dem Torriecher galt der Welt- und Europameister auch als außergewöhnlicher und vor allem trotz all der Erfolge sehr bescheidener Mensch.

vor Beginn | In ganz anderen Sphären ist der FC Bayern unterwegs. Der Rekordmeister strebt den zehnten Titel in Folge an und würde die bestehende Rekordserie damit weiter ausbauen. Am 1. Spieltag tat man sich in Mönchengladbach schwer und hatte am Ende sogar Glück, dass es beim 1:1 einen Punkt gab. Deutlich besser lief es am Dienstag im Supercup. Borussia Dortmund wurde mit 3:1 in die Schranken gewiesen. Julian Nagelsmann holte damit nicht nur seinen ersten Titel, sondern gewann als neuer Trainer auch sein erstes Spiel überhaupt.

vor Beginn | Nachdem zuletzt zweimal der Klassenerhalt gelang, muss man in Müngersdorf natürlich einen Schritt nach dem anderen machen. Der Auftakt in die neue Spielzeit gelang mit einem 3:1-Heimsieg gegen Hertha BSC. Zuvor wendeten die Rheinländer eine Pokalblamage geradeso ab, setzten sich beim FC Carl Zeiss Jena mit Glück im Elfmeterschießen durch.

vor Beginn | Zum Abschluss des 2. Spieltages erleben wir ein traditionsreiches Bundesligaduell, in dem es zuletzt Ende der 1980er Jahre auch mal um die deutsche Meisterschaft ging. Ein gewisser Christoph Daum schwang damals in der Domstadt das Zepter. Die Sehnsucht in Köln ist immer groß, irgendwann an diese Zeiten anzuknüpfen. Die Realität der vergangenen 30 Jahre sah anders aus, die führte den Effzeh sogar mehrfach in die 2. Liga.

vor Beginn | Ebenfalls zwei Veränderungen gibt es auf Seiten der Gäste. Für Benno Schmitz (Bank) und Timo Hübers (Sprunggelenksverletzung) beordert Steffen Baumgart heute Kingsley Ehizibue und Jorge Mere in die Kölner Startformation. Keine Optionen mehr stellen übrigens Joao Queiros (Chaves) und Vincent Koziello (Oostende) dar, die den Verein in dieser Woche verlassen haben.

vor Beginn | Für den 1. FC Köln laufen zu Beginn folgende elf Spieler auf: Horn - Ehizibue, Mere, Czichos, Hector - Skhiri, Thielmann, Ljubicic, Kainz - Uth, Modeste.

vor Beginn | Im Vergleich zum Supercup nimmt Julian Nagelsmann zwei Veränderungen vor. Anstelle von Josip Stanisic (Bank) und Kingsley Coman (Einblutung im Gesäß) rücken Tanguy Kouassi und Leroy Sane in die Münchner Startelf.