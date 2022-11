Fußball heute live: Deutschland vs. Spanien im TV und LIVE STREAM

Deutschland trifft auf Spanien, den Mitfavoriten in Gruppe E. Alle Infos zur Übertragung des Spiels der WM im TV und LIVE-STREAM liefert Euch GOAL.

Heute Abend (27. November 2022) ist es soweit. Deutschland bekommt es mit der spanischen Nationalmannschaft zu tun. Anpfiff der Partie ist um 20:00 Uhr (deutsche Zeit) im Al-Bayt-Stadion in Al-Khor.

Gegen den Weltmeister von 2010 gab es bereits einige spannende Duelle. 2010 unterlag man knapp mit 0:1 im Halbfinale und zwei Jahre zuvor verlor Deutschland das EM-Finale ebenfalls mit 0:1. An die letzte Begegnung mit der Elf von Luis Enrique wird die deutsche Nationalmannschaft wahrscheinlich auch eher ungern zurückdenken. Im November 2020 setzte es eine deutliche 0:6-Niederlage.

Heute soll es natürlich anders laufen. Traditionell ist auch die spanische Elf mit absoluten Weltklassespielern gespickt. Die deutsche Hintermannschaft wird es u.a. mit Pedri, Dani Olmo oder Marco Asensio zu tun bekommen. Wie das Ganze dann ausgeht und ob die Elf von Hansi Flick sich die drei Punkte gegen Spanien holen kann, sehen wir heute Abend ab 20:00 Uhr.

Alle wichtigen Infos dazu, wo das heutige Spiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird, könnt Ihr hier bei GOAL nachlesen.

Fußball heute live: Deutschland vs. Spanien - Die Daten der Partie

Begegnung Deutschland vs. Spanien Wettbewerb WM-Gruppenphase Anpfiff 27. November - 20:00 Uhr Spielort Al-Bayt-Stadion (Al-Khor)

Fußball heute live: Deutschland vs. Spanien im TV sehen

Die wichtigste Frage des Abends ist jetzt natürlich, wo Ihr das Spiel zwischen Deutschland und Spanien im TV verfolgen könnt. In den folgenden Abschnitten erklären wir Euch, wo die Partie im TV gezeigt wird.

Fußball heute live: Deutschland vs. Spanien im ZDF sehen

Für alle Fans der deutschen Nationalmannschaft haben wir erst einmal gute Nachrichten. Alle Spiele mit deutscher Beteiligung bei dieser WM könnt Ihr im Free-TV sehen, die heutige Partie bildet dabei keine Ausnahme.

Verantwortlich für die Übertragung von Deutschland vs. Spanien ist das ZDF. Dort könnt Ihr ab 19:05 Uhr die Vorberichterstattung mit Moderator Jochen Breyer sehen. Ebenfalls im Studio anwesend sind die beiden Weltmeister von 2014, Christoph Kramer und Per Mertesacker.

Kommentiert wird das zweite Spiel Deutschlands bei der WM von Oliver Schmidt.

Fußball heute live: Deutschland vs. Spanien bei MagentaTV erleben

Die beiden Free-TV-Sender ARD und ZDF sind aber nicht die einzigen Übertragungsorte, an denen die WM gezeigt wird. Auch der Pay-TV-Sender MagentaTV ist mit von der Partie und überträgt tatsächlich als einziger Anbieter alle Spiele der WM.

Im frei empfangbaren Fernsehen sind nur 48 Spiele zu sehen, insgesamt werden bei der WM aber 64 Partien gespielt. 16 davon könnt Ihr also exklusiv nur bei MagentaTV sehen.

Unter diesen 16 Spielen sind übrigens auch zwei Achtelfinals, ein Viertelfinale sowie das Spiel um Platz 3.

Kostenmäßig müsst Ihr bei MagentaTV mit zehn Euro pro Monat rechnen, wobei Ihr je nach dem Abo-Modell, das Ihr wählt, die ersten Monate kostenlos zusehen könnt. Mehr Infos zum Bezahlsender könnt Ihr hier nachlesen.

Fußball heute live: Deutschland vs. Spanien im LIVE STREAM sehen

Per LIVE-STREAM könnt Ihr natürlich ebenfalls zusehen, auch hier gibt es wieder zwei Optionen.

Fußball heute live: Deutschland vs. Spanien kostenlos im LIVE STREAM des ZDF sehen

Der große Pluspunkt des LIVE-STREAM beim ZDF ist, dass er völlig kostenlos ist. Ihr braucht als nur auf die ZDF-Website zu gehen und könnt dort den LIVE-STREAM anklicken. Schon seid Ihr live mit dabei.

Fußball heute live: Deutschland vs. Spanien im LIVE-STREAM bei MagentaTV erleben

Der Pay-TV-Sender bietet zu jedem Spiel der WM auch einen LIVE-STREAM an. Dieser ist aber genauso wie die TV-Übertragung dort nur abrufbar, wenn Ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließt.

Die Preise und genauen Inhalte, die MagentaTV für Euch bereithält, findet Ihr hier noch einmal genauer erklärt.

Fußball heute live: Deutschland vs. Spanien - Der LIVE-TICKER von GOAL

GOAL hat einen LIVE-TICKER für Euch im Angebot. Wenn Ihr also die Partie zwischen Deutschland und Spanien nicht vor dem TV oder per STREAM sehen könnt, dann ist der LIVE-TICKER genau das Richtige für Euch.

Dort werdet Ihr fast in Echtzeit über alle wichtigen Ereignisse auf dem Spielfeld informiert und bleibt so immer up to date.

Hier geht es zum LIVE-TICKER!