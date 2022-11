Deutschland heute live: Wo läuft das Spiel gegen Spanien?

Deutschland steht mit dem Rücken zur Wand und trifft heute auf furiose Spanier. Wo läuft das WM-Gruppenspiel live in TV und STREAM?

Deutschland trifft heute im Rahmen des zweiten Spieltags der WM-Gruppenphase auf Spanien. Nach der 1:2-Pleite gegen Japan steht die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick gegen die Iberer bereits gehörig unter Druck. Anpfiff ist am heutigen Sonntag, 27. November 2022, um 20 Uhr im Al-Bayt Stadium. Wissenswertes zur Live-Übertragung in TV und STREAM hat GOAL für Euch gesammelt.

"Wir müssen an den Schrauben drehen und Dinge besser machen. Wir haben keinen Schuss mehr frei, den Fehlschuss hatten wir", fasste Flick auf der Pressenkonferenz am Donnerstag treffend zusammen. Während die erste Hälfte beim 1:2 gegen Japan durchaus vielversprechend aussah, ließ die deutsche Mannschaft in der zweiten Hälfte Stabilität und Engagement vermissen. In der Folge egalisierte zunächst Ritsu Doan den Führungstreffer von Ilkay Gündoğan, bevor Takuma Asano das Spiel komplett zugunsten der "Blue Samurai" drehte.

Nun geht es also gegen eine spanische Auswahl, die Costa Rica zum WM-Auftakt nicht den Hauch einer Chance ließ. Mit 7:0 setzte sich das Team von Trainer Luis Enrique gegen den Außenseiter durch und hat nun beste Aussichten auf ein Achtelfinal-Ticket. Ob Deutschland zurückschlagen kann oder ob Spanien auch gegen die DFB-Elf ein offensives Feuerwerk abbrennt, könnt Ihr heute live im TV und STREAM verfolgen. GOAL hat die wichtigsten Infos zur Übertragung zusammengefasst.

Deutschland trifft bei der WM 2022 heute auf Spanien. Hier erhaltet Ihr die wichtigsten Infos zur Übertragung in TV und LIVE-STREAM.

Deutschland heute live: Datum, Uhrzeit, Stadion - Infos zum Gruppenspiel gegen Spanien

Paarung: Spanien gegen Deutschland Wettbewerb: WM 2022 Datum: Sonntag, 27. November 2022 (heute), 20 Uhr Stadion: Al-Bayt Stadium

Deutschland heute live: Wo läuft das Spiel im Free-TV und kostenfreien LIVE-STREAM?

Im frei empfangbaren Fernsehen überträgt das ZDF das vorentscheidende Match gegen Spanien. Um 19.10 Uhr startet die Vorberichterstattung mit Moderator Jochen Breyer und den Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker, ab 20 Uhr rollt der Ball.

Einen kostenlosen LIVE-STREAM des ZDF erhaltet Ihr zudem auf der Website des TV-Senders sowie in der App.

Deutschland heute live: MagentaTV überträgt WM-Spiel gegen Spanien im LIVE-STREAM

Gibt es personelle Veränderungen beim zweiten WM-Gruppenspiel? Wie schlägt sich die deutsche Mannschaft? Gelingt die Wende oder folgt die nächste Enttäuschung?

Antworten darauf bekommt Ihr nicht nur beim ZDF, sondern auch in der LIVE-Übertragung von MagentaTV. Der Streamingdienst der Telekom stellt Euch nach Abschluss eines Abos ebenfalls einen LIVE-STREAM zur Verfügung und zeigt als einziger Anbieter alle 64 WM-Spiele, davon 16 exklusiv.

Deutschland heute live: DFB-Elf gegen Spanien live im ZDF und bei MagentaTV - Bilanz der vergangenen Duelle

November 2020: Spanien vs. Deutschland (6:0, Nations-League-Gruppenphase)

September 2020: Deutschland vs. Spanien (1:1, Nations-League-Gruppenphase)

März 2018: Deutschland vs. Spanien (1:1, Testspiel)

November 2014: Spanien vs. Deutschland (0:1, Testspiel)

Juli 2010: Deutschland vs. Spanien (0:1, WM-Halbfinale)

Deutschland heute live: ZDF und MagentaTV übertragen live - wo gibt es Highlights und einen LIVE-TICKER?

Highlights werden euch vom ZDF sowie von MagentaTV geliefert. Darüber hinaus findet Ihr auch auf sportschau.de sowie beim Streamingdienst DAZN kurze Clips.

Im LIVE-TICKER von GOAL werdet Ihr mit aktuellen Infos zum Spielgeschehen versorgt, falls Ihr die Partie nicht sehen könnt.

Deutschland vs. Spanien heute live: TV und STREAM - die Aufstellung

Rund eine Stunde vor dem Anpfiff, also heute gegen 19 Uhr, präsentieren wir Euch an dieser Stelle die Aufstellungen von Deutschland und Spanien.

Deutschland heute live: TV, STREAM, Highlights, LIVE-TICKER - Übersicht zur Übertragung