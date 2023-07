Die Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland steht bevor. Wie hoch sind die Prämien für die deutschen Spielerinnen?

Vom 20. Juli bis zum 20. August steigt die Frauen-Weltmeisterschaft 2023. Ausgetragen wird das Turnier in Australien und Neuseeland, 32 Nationen kämpfen um den Titel. Mit dabei ist auch die deutsche Nationalmannschaft, die sich souverän in ihrer Qualifikationsgruppe durchsetzte und nun in Gruppe H auf Kolumbien, Marokko und Südkorea trifft.

Nach der erfolgreichen EM 2022, bei der sich die DFB-Auswahl erst im Finale der englischen Mannschaft geschlagen geben musste, peilt das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bei der WM den Titel an. "Wir wollen den Titel holen", machte die 55-Jährige bei Sky klar, betonte aber auch, dass es "neun bis zehn Favoriten" gebe.

Für den Einzug in das Endspiel der Kontinentalmeisterschaft im vergangenen Jahr kassierten die Spielerinnen eine Prämie in Höhe von 30.000 Euro. Beim einem Turniersieg wäre diese nochmals verdoppelt worden.

Wie hoch sind die Prämien für die deutschen Spielerinnen bei der Frauen-WM 2023? GOAL klärt nachfolgend auf.

Wettbewerb Frauen-WM 2023 Datum 20. Juli 2023 bis 20. August 2023 Ort Australien und Neuseeland Titelverteidiger USA

Frauen-WM: Wie hoch sind die Prämien für die deutschen Spielerinnen? FIFA erhöht Preisgelder signifikant

Die FIFA schüttet je nach Abschneiden der jeweiligen Nation beim Turnier die Preisgelder an die Verbände aus. Im Vergleich zum Turnier 2019 hat der Weltverband die Prämien stark erhöht. Bei der Frauen-WM 2023 werden insgesamt 110 Millionen US-Dollar ausgeschüttet, 2019 waren es noch 30 Millionen.

Für das Erreichen der Gruppenphase gibt es 1,56 Millionen US-Dollar pro Verband, das Achtelfinale wird mit 1,87 Millionen US-Dollar vergütet. Der Verband, dessen Mannschaft den WM-Titel holt, darf sich über 4,29 Millionen US-Dollar freuen.

Abschneiden Prämie in US-Dollar Gruppenphase 1.560.000 Achtelfinale 1.870.000 Viertelfinale 2.180.000 4. Platz 2.455.000 3. Platz 2.610.000 Vize-Weltmeisterinnen 3.015.000 Weltmeisterinnen 4.290.000

Frauen-WM: Wie hoch sind die Prämien für die deutschen Spielerinnen?

Damit erhöhen sich auch die Preisgelder für die Spielerinnen selbst. Im Vergleich zur Frauen-WM 2019 in Frankreich erhalten Kapitänin Alexandra Popp und Co. viermal so viel. Hätte es 2019 für den WM-Titel noch 65.000 US-Dollar pro Akteurin gegeben, wird der Gewinn in diesem Jahr mit 270.000 US-Dollar vergütet. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Prämie für jede Runde.

Gruppenphase: 30.000 US-Dollar

Achtelfinale: 60.000 US-Dollar

Viertelfinale: 90.000 US-Dollar

4. Platz: 165.000 US-Dollar

3. Platz: 180.000 US-Dollar

Vize-Weltmeisterinnen: 195.000 US-Dollar

Weltmeisterinnen: 270.000 US-Dollar

Frauen-WM: Wie hoch sind die Prämien für die deutschen Spielerinnen? Kritik an Preisgeldern

Im Vergleich zu den Männern, die für den WM-Titel im vergangenen Jahr 400.000 Euro bekommen hätten, erhalten die DFB-Frauen in diesem Jahr knapp 150.000 Euro weniger. Dafür musste sich der deutsche Verband Kritik gefallen lassen. "Frauen sollten die gleichen Prämien bekommen wie Männer", regte Wolfsburg-Profi Yannick Gerhardt im Februar in der WAZ an.

Voss-Tecklenburg äußerte sich wenige Tage vor Turnierstart ebenfalls zu der Thematik. "Wir verstehen die Kritik an den Prämien nicht. Man muss immer auch sehen, wo wir herkommen", betonte sie. Zudem sei es auch innerhalb der Mannschaft kein großes Thema gewesen.

Frauen-WM: Wie hoch sind die Prämien für die deutschen Spielerinnen? Turnier live im TV und STREAM

Nachdem lange nicht klar war, ob die Frauen-WM in Deutschland live gezeigt wird, konnten sich die Sender mit der FIFA einigen. Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden live im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gezeigt, ARD und ZDF wechseln sich mit den Übertragungen ab. LIVE-TICKER werden Euch zudem wie gewohnt von GOAL zur Verfügung gestellt.