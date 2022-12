Preisgelder der WM 2022: Wie viel die Sieger bekommen und welche Prämien es sonst gibt

Bei der WM 2022 geht es nicht nur um den Pokal. Erfahrt hier, welche Preisgelder für alle 32 Teilnehmer zu gewinnen sind.

Die Weltmeisterschaft 2022 brachte 32 Mannschaften aus allen Kontinenten nach Katar, um um den begehrtesten Pokal im Fußball zu kämpfen.

Dabei geht es jedoch nicht nur um den Titel, sondern auch um lukrative Prämien für die Mannschaften, die bei dem Turnier am besten abschneiden.

Vor diesem Hintergrund wirft GOAL einen Blick auf die Preisgelder der Weltmeisterschaft 2022.

Wie viel Geld erhält der Sieger der Weltmeisterschaft 2022?

Der Weltmeister 2022 erhält ein Preisgeld in Höhe von 42 Millionen Dollar. Das sind vier Millionen Dollar mehr als beim letzten WM-Turnier in Russland 2018.

Damit setzt sich ein Trend fort, der in den vergangenen 40 Jahren zu einem beträchtlichen Anstieg der Prämien für die Siegernation geführt hat. Zum Vergleich: Noch 2006 kassierte die siegreiche Mannschaft Italiens 20 Millionen Dollar vom Weltverband. Im Jahr 2002 erhielt Brasilien weniger als die Hälfte dieses Betrags, und 1982 bekamen die Italiener gerade einmal 2,2 Millionen Dollar für ihre triumphalen Bemühungen.

Preisgelder der WM 2022 im Überblick

Platzierung Preisgeld (USD) Sieger 42 Mio. Finalist 30 Mio. 3. Platz 27 Mio. 4. Platz 25 Mio. Viertelfinale 17 Mio. Achtelfinale 13 Mio. Gruppenphase 9 Mio.

Mit der bloßen Qualifikation haben die Spieler ihrem Verband bereits ein nettes Sümmchen beschert. Bei der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 erhält jede Mannschaft eine Teilnahmegebühr von 1,5 Millionen Dollar. Mit dem Weiterkommen im K.-o.-Turnier steigen jedoch die Verdienstmöglichkeiten.

Die Aufschlüsselung der Preisgelder pro Runde findet Ihr in der Tabelle oben.

Nach der von der FIFA veröffentlichten Aufschlüsselung der Preisgelder werden die Mannschaften mit dem Erreichen des Halbfinales in Katar mehr verdienen, als die Sieger der Weltmeisterschaft 2006 erhielten.

Wie sehen die Preisgelder bei der WM der Männer und Frauen im Vergleich aus?

Die FIFA hat angekündigt, dass bei der Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland 60 Millionen Dollar an Preisgeldern ausgeschüttet werden sollen. Das ist weniger als das Siebenfache dessen, was in Katar 2022 geboten wird.

Es ist jedoch doppelt so viel wie die geschätzten 30 Millionen Dollar, die die Nationen beim Turnier 2019 erhalten haben. Dies war wiederum das Doppelte der 15 Millionen Dollar, die die FIFA bei der Frauen-WM 2015 in Kanada ausgelobt haben soll.