Frankreich vs. Albanien: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER und Co. - alle Informationen zur Übertragung der EM-Qualifikation

Wer zeigt Frankreich vs. Albanien live im TV und im LIVE-STREAM? In diesem Artikel liefern wir Euch alle Infos zur Übertragung der EM-Qualifikation.

Fünfter Spieltag in der Gruppe H: Die französische Nationalmannschaft empfängt in der EM-Qualifikation das Nationalteam aus Albanien. Die Partie findet am Samstagabend im Pariser Stade de France statt. Anstoß ist um 20.45 Uhr.

Der Weltmeister von 2018 führt die Quali-Gruppe an. hat aus vier Spielen bisher neun Punkte geholt und belegt aufgrund der besseren Tordifferenz den ersten Platz vor den punktgleichen Nationalmannschaften aus der Türkei und Island.

konnte dagegen nur gegen die beiden Außenseiter Moldawien und Andorra gewinnen. Zudem geht die albanische Nationalmannschaft gegen die favorisierten Franzosen als klarer Underdog in die Partie.

Kann Frankreich gegen Albanien den nächsten Dreier einfahren? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr das Duell in der EM-Qualifikation heute Abend live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem liefern wir Euch alle Infos zu unserem LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen beider Mannschaften.

Frankreich vs. Albanien: Das Duell in der EM-Qualifikation im Detail

Duell Frankreich vs. Albanien Datum Samstag, 7. September 2019 || 20.45 Uhr Ort Stade de France, Paris (Frankreich) Zuschauer 81.337 Plätze

Frankreich vs. Albanien heute im LIVE-STREAM verfolgen - so geht's!

Wollt Ihr Frankreich vs. Albanien heute Abend live verfolgen und keine Sekunde verpassen? Dann gibt es genau eine Möglichkeit: DAZN! In diesem Abschnitt erfahrt Ihr alle Details.

DAZN zeigt / überträgt Frankreich vs. Albanien heute im LIVE-STREAM

Eure erste und einzige Anlaufstelle für einen spannenden Fußball-Samstagabend ist das "Netflix des Sports". DAZN überträgt Frankreich vs. Albanien heute in voller Länge im LIVE-STREAM. Nur bei DAZN seht Ihr das Spiel in kompletter Länge live.

Pünktlich, wenige Minuten vor dem Anpfiff um 20.45 Uhr, geht der Streamingdienst auf Sendung und versorgt Euch mit allen relevanten Infos zur Partie. Ab 20.45 Uhr, wenn der Ball im Stade de France rollt, verpasst Ihr keine Sekunde zwischen Frankreich und Albanien im LIVE-STREAM bei DAZN.

DAZN zeigt / überträgt Frankreich vs. Albanien heute KOSTENLOS im LIVE-STREAM - so geht's mit dem Gratismonat!

Frankreich vs. Albanien heute kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN erleben? Wie geht das denn? Wir erklären es Euch: Falls Ihr noch nicht im Besitz eines Abonnements beim Streamingdienst seid, könnt Ihr DAZN vier Wochen lang kostenlos nutzen und das komplette Angebot genießen - so auch Frankreich vs. Albanien. Meldet Euch dafür bei DAZN an, sichert Euch einen kostenlosen Probemonat und genießt 30 Tage lang die komplette DAZN-Programmvielfalt gratis.

Frankreich vs. Albanien ist allerdings nicht der einzige LIVE-STREAM, der bei DAZN zu sehen ist. Der Streamingdienst zeigt zahlreiche Spiele der EM-Qualifikation live und in voller Länge. Doch damit noch immer nicht genug: DAZN wird nicht umsonst als das "Netflix des Sports" bezeichnet und zeigt Euch pro Jahr mehr als 8.000 Livesport-Übertragungen. Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, LaLiga und Co. - das Angebot an Spitzenfußball bei DAZN ist riesengroß! Schaut mal auf unserer Übersichtsseite vorbei und sucht Euch den perfekten LIVE-STREAM heraus!

Hat Euch der kostenlose Probemonat bei DAZN gefallen, dann stehen Euch zwei Bezahloptionen zur Verfügung:

Das Monatsabo

Preis: 11,99 Euro monatlich

11,99 Euro monatlich Vorteil: jederzeit monatlich kündbar

Die DAZN-Jahreskarte

Preis: einmalig 119,99 Euro

einmalig 119,99 Euro Vorteil: DAZN zwölf Monate lang für umgerechnet rund 10 Euro monatlich nutzen

Frankreich vs. Albanien heute live im TV verfolgen - geht das?

Läuft Frankreich vs. Albanien heute Abend im Free-TV? Nein. Kein deutscher TV-Sender zeigt das Duell in der EM-Qualifikation aus dem Stade de France live im Free-TV. Weder die ARD noch das ZDF oder RTL und Co. haben sich die Übertragungsrechte an der EM-Quali gesichert. Auch Bezahlsender Sky verzichtet darauf, das Frankreich-Spiel live im Pay-TV zu übertragen.

Also bleibt der LIVE-STREAM bei DAZN die einzige Möglichkeit, Frankreich vs. Albanien live und in voller Länge zu erleben. Obwohl DAZN ein reiner Streamingdienst ist, gibt es dennoch die Option, das Duell auf dem Fernseher zu schauen.

DAZN zeigt / überträgt Frankreich vs. Albanien heute im LIVE-STREAM auf dem Smart-TV

DAZN bringt Frankreich vs. Albanien auf Euren Smart-TV! Die kostenlose DAZN-App ist auf nahezu allen modernen Fernsehern mit Internetzugang verfügbar. SSchaut doch einfach mal im App-Store Eures TV-Geräts vorbei und sucht nach DAZN. Gefunden? Dann ladet Euch die App herunter, meldet Euch bei DAZN an und genießt den LIVE-STREAM zu Frankreich vs. Albanien auf Eurem Smart-TV.

DAZN ist aber nicht nur auf dem Smart-TV verfügbar. Die kostenlose App des Streamingdienstes gibt es für nahezu alle Geräte - Handy, Tablet, PS4 und viele mehr.

Ladet Euch hier die kostenlose DAZN-App herunter:

Frankreich vs. Albanien heute im Ergebnis-TICKER verfolgen

Ihr könnt das Duell zwischen Frankreich und Albanien nicht im LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen? Wollt aber dennoch keine Minute verpassen? Dann empfehlen wir Euch diese Alternative:

Mit dem Ergebnis-TICKER von Goal bleibt Ihr während der gesamten Begegnung auf dem Laufenden. Ihr verpasst keinen Treffer und erst recht keine Entscheidung.

Der Ergebnis-TICKER von Goal ist selbstverständlich kostenlos. Ihr findet unseren Ergebnis-TICKER unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App, die Ihr Euch in den folgenden Portalen herunterladen könnt:

Frankreich vs. Albanien: Die Aufstellungen

Mit welcher Startaufstellung geht Frankreich in die Partie? Welcher ersten Elf vertraut die albanische Nationalmannschaft? Sobald beide Mannschaften die Startformationen veröffentlicht haben, erfahrt Ihr die Aufstellungen an dieser Stelle.

Frankreich vs. Albanien: Die Tabelle der Gruppe H in der EM-Qualifikation

PLATZIERUNG TEAM SPIELE TORE PUNKTE 1. Frankreich 4 12:3 9 2. Türkei 4 9:2 9 3. Island 4 5:5 9 4. Albanien 4 5:3 6 5. Moldawien 4 2:10 3 6. Andorra 4 0:10 0

Wer zeigt / überträgt Frankreich vs. Albanien? Die Übertragung der EM-Qualifikation im Überblick