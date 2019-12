Frankfurt-Trainer Adi Hütter: Rückkehr von Ante Rebic? "Sicher irgendwann"

Ante Rebic konnte in Mailand bislang nicht zur alten Frankfurter Form finden. Adi Hütter ist sicher, dass der Kroate zur SGE zurückkehren wird.

Trainer Adi Hütter von Bundesligist ist zuversichtlich, dass Leihgabe Ante Rebic vom zu seiner alten Liebe zurückkommen wird.

Anfang dieser Woche traf sich Rebic mit seinen ehemaligen Teamkollegen in Frankfurt zum Essen, wobei auch der österreichische Chefcoach der SGE vor Ort war. Angesprochen auf eine mögliche verfrühte Rückholaktion des Ex-Frankfurters sagte Hütter: "Er wird sicher irgendwann zurückkehren", zitierte die FAZ den SGE-Trainer. Jedoch könne der 49-Jährige noch keinen genauen Zeitpunkt dafür ausmachen.

Ante Rebic ging im September zu Milan

Der kroatische Nationalspieler Rebic hatte den Bundesligisten vergangenen September auf Leihbasis für zwei Jahre nach Mailand abgegeben , im Tausch dafür wechselte Andre Silva zur SGE. Bei den Rossoneri kam Rebic bislang zu nur elf Pflichtspieleinsätzen, in denen ihm eine einzige Vorlage gelang.

Zwar bestätigte Hütter nicht, dass man die Leihe vorzeitig abbrechen und Rebic bereits im Sommer 2020 zurückholen wolle, gleichzeitig dementierte er dies auch nicht. "Es war ein tolles Gespräch. Ante war sehr geerdet, sehr klar und sehr harmonisch", resümierte er die gemütliche Atmosphäre in der hessischen Großstadt.

