FIFA 20: Die besten jungen Torhüter mit großem Potenzial für den Karrieremodus - die Top-50-Talente

FIFA 20 ist der neueste EA-Kracher auf dem Markt. Goal wirft einen Blick auf die besten jungen Keeper für den Karrieremodus, samt Werten/Preisschild.

FIFA 20 zieht in diesem Jahr logischerweise viele Fußball-Fans in seinen Bann. Das neue Game von EA Sports bietet eine Vielzahl an Modi, der Karrieremodus ist auch in diesem Jahr wieder mit dabei.

Und wer kennt es nicht, die Suche nach dem perfekten Torhüter für das Team, mit dem man in der Karriere den Sprung bis zum Gewinn der schaffen will. Diese Suche ist oft langwierig und schwer, weil talentierte Keeper nicht gerade wie reife Früchte von den Bäumen fallen.

Dabei besteht die weitere Schwierigkeit darin, den Mix aus einem jungen und gleichzeitig preiswerten Torhüter zu finden, denn das Budget gibt in den niedrigen Ligen zumeist nicht allzu viel her.

Goal beleuchtet die Torhütersituation bei FIFA 20 und durchforstet das Game nach den 50 besten jungen Torhütern, mit denen Ihr im Karrieremodus Erfolg haben könnt.

FIFA 20, Karrieremodus: Die besten jungen Torhüter mit großem Potenzial

Bei FIFA 20 will man natürlich so schnell wie möglich den Keeper mit dem besten Wert erwerben, doch oft ist Geduld gefragt. Denn nicht immer sind junge Spieler gleichzeitig auch zu einem niedrigen Preis zu erwerben. Bestes Beispiel ist Milan-Keeper Gianluigi Donnarumma, der mit seinen 20 Jahren bereits zu den talentiertesten Keepern weltweit zählt und deswegen nicht für wenig Geld zu haben ist.

Gleichzeitig ist es auch empfehlenswert, im Karrieremodus auf einen jungen Torhüter zu bauen, schließlich wird dieser dem Klub in aller Regel langfristig treu bleiben. Die besten jungen Torhüter, die im Karrieremodus für eine geringe Ablösesumme verpflichtet werden können und ein großes Entwicklungspotenzial besitzen, sind daher für Euer Team die ideale Besetzung.

Wichtig ist es, dass den talentierten Torhütern genügend Spielzeit eingeräumt wird, um deren Entwicklung auch zu fördern. Beispielsweise hat ManCity-Juwel Gavin Bazunu zwar den Ausgangswert 59, kann jedoch mit dem richtigen Feingefühl bis auf 84 steigen. der 17-Jährige ist daher eine Empfehlung, wenn Ihr dem Iren genügend Zeit gebt, sich in Eurem Team zu etablieren.

Nachfolgend haben wir die 50 besten jungen Torhüter für den Karrieremodus aufgeführt. Sortiert wurden die Keeper nach deren Potenzial-Wert.

FIFA 20: Die 50 besten jungen Torhüter mit dem größten Potenzial für den Karrieremodus