FC Schalke, News und Gerüchte: Serie-A-Klubs wollen Harit, Uth vor Transfer zum 1. FC Köln

Amine Harit und Mark Uth dürften den FC Schalke in diesem Sommer verlassen. Interessenten gibt es auch schon. Die S04-News.

Der FC Schalke 04, die News heute. Diese aktuellen Nachrichten, Informationen und Gerüchte über Verträge, Transfers und weitere Themen gibt es zu den Königsblauen am Dienstag.

Alles Wissenswerte der letzten Tage über die Knappen im Überblick findet Ihr hier:

FC Schalke, Gerücht: Atalanta und Napoli wollen Amine Harit

Die beiden Serie-A-Klubs Atalanta Bergamo und SSC Neapel zeigen offenbar Interesse an Schalkes Mittelfeldspieler Amine Harit. Wie Sky berichtet, hätten die beiden italienischen Spitzenmannschaften Angebote für einen Transfer des Spielmachers zur kommenden Spielzeit abgegeben.

Harit steht auf Schalke noch bis 2024 unter Vertrag und er gehört beim Bundesligaabsteiger zu den wertvollsten Spielern. Aufgrund der prekären Finanzlage der Knappen gilt er als sicherer Verkaufskandidat in diesem Sommer.

Der marokkanische Nationalspieler, der 2017 für acht Millionen Euro Ablöse aus Nantes nach Gelsenkirchen gewechselt war, absolvierte in der letzten Saison 31 Pflichtspiele. Dabei gelangen Harit acht Torbeteiligungen (zwei Treffer, sechs Assists).

FC Schalke, Gerücht: Ex-S04-Verteidiger Miranda bleibt bei Betis

Die Zukunft des ehemaligen Schalke-Verteidigers Juan Miranda soll geklärt sein. Aktuell ist der 21-Jährige noch vom FC Barcelona an Betis Sevilla ausgeliehen. Die Marca schreibt, Betis werde Miranda fest an sich binden. Juan Bustos, Direktor des hauseigenen Senders RTV Betis, bestätigte am Montagabend den nahenden Deal.

Der Transfer soll trotz bis 2023 gültigen Vertrags bei Barca ablösefrei über die Bühne gehen. Miranda unterschreibt bis 2024 und Barcelona erhält eine hohe Weiterverkaufsbeteiligung.

In der Saison 2019/20 spielte Miranda auf Leihbasis auf Schalke. Eigentlich hätte er noch eine weitere Spielzeit bleiben sollen, allerdings beendete Barcelona das Geschäft per Option vorzeitig. Für die Königsblauen absolvierte der spanische U21-Nationalspieler nur zwölf Partien.

FC Schalke, Transfer: Mark Uth vor Wechsel zum 1. FC Köln

Mark Uth (29) wird den FC Schalke 04 im Sommer verlassen und wird sich wohl erneut dem 1. FC Köln anschließen. "Wir sind im Austausch mit seinem Berater und dabei schon relativ weit", sagte Kölns Geschäftsführer Alexander Wehrle: "Der Spieler hat auch Interesse, zum 1. FC Köln zu kommen, wir werden das in den kommenden Tagen intensivieren."

Uth stammt aus der Jugend des FC, war im vergangenen Jahr bereits für einige Monate sehr erfolgreich nach Köln ausgeliehen (11 Torbeteiligungen), steht aber noch beim Absteiger Schalke 04 unter Vertrag. Die Königsblauen würden Uth trotz laufenden Vertrags aber nach Angaben des Express wohl ablösefrei ziehen lassen - allein um ihn von der Gehaltsliste runterzubekommen. Bei seinem Salär soll Uth dem Effzeh entgegenkommen wollen.

Uth kam im Sommer 2018 ablösefrei aus Hoffenheim zu den Knappen und konnte auch aufgrund seines Verletzungspechs (schwere Adduktorenverletzung, Oberschenkelverletzung etc.) nie wirklich überzeugen. Für Schalke machte er lediglich 59 Spiele (7 Tore, 6 Vorlagen).

Nach der 0:1-Niederlage der Schalke gegen Arminia Bielefeld und dem damit verbundenen feststehenden Abstieg der Königsblauen wurde er für viele Fans zum Feindbild und sogar bei der Ankunft am Stadion in der Nacht von Teilen der Anhängerschaft um das Stadion gejagt. Am letzten Spieltag der abgelaufenen Saison beim 1. FC Köln stand Uth "zum Schutz des Spielers und des Vereins" nicht mehr im Kader.