FC Schalke, News und Gerüchte: Droht ein Punktabzug in der 2. Liga? Alles zu S04 heute

Die finanzielle Lage könnte dem FC Schalke 04 wichtige Punkte im Wiederaufstiegskampf kosten. Alle News und Gerüchte zu S04 von heute.

Der FC Schalke 04, die News heute. Diese aktuellen Nachrichten, Informationen und Gerüchte über Verträge, Transfers und weitere Themen gibt es über die Königsblauen am Montag.

Alles Wissenswerte der letzten Tage über die Knappen im Überblick findet Ihr hier:

FC Schalke, News: Steht S04 vor Punktabzug in der zweiten Liga?

Dem FC Schalke 04 droht ein 6-Punkte-Abzug in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga, sollten die Lizenzauflagen bis zum 15. September nicht eingehalten werden. Aktuell steht der Klub bei 217 Millionen Euro Schulden. Dies wird aus einem vom Verein veröffentlichten Wertpapierprospekt deutlich.

Um eine neue Anleihe von 16 Millionen Euro aufzunehmen, haben die Königsblauen Ihre aktuelle Situation aufgedeckt. Demnach haben die Knappen die Zweitliga-Lizenz nur unter Auflagen bekommen. S04-Finanzchefin Christina Rühl-Hammers gibt sich jedoch zuversichtlich: "Wir gehen sicher davon aus, alle Vorgaben zu erfüllen."

Grund für die Zuversicht ist unter anderem, dass der Lizenzantrag noch ohne die Vertragsverlängerung von Sponsor Gazprom gestellt wurde. Dieser spült bis 2024 pro Saison zehn Millionen Euro in die Kassen des kriselnden Vereins.

S04 ist außerdem noch mit der Kaderumgestaltung beschäftigt. Großverdiener sollen im anstehenden Transferfenster von der Gehaltsliste gestrichen werden. Transfers von Ozan Kabak und anderen Stars könnten zudem weitere Einnahmen einbringen.

FC Schalke, News - S04 auf dem Transfermarkt: "Werden uns nicht ausnutzen lassen!"

Sportdirektor Rouven Schröder vom FC Schalke 04 will sich in der brisanten Situation des Vereins auf dem Transfermarkt "nicht ausnutzen lassen". So zitiert ihn der kicker. Die Königsblauen müssen wegen ihrer schlechten finanziellen Lage und dem Abstieg zahlreiche Großverdiener im Kader loswerden.

"Es ist eine absolute Herausforderung, da brauchen wir nichts zu beschönigen", gab der Verantwortliche auf Schalke im Interview offen zu. Zwar gibt es mit Sebastian Rudy, Mark Uth, Amine Harit, Matija Nastasic, Ozan Kabak, Omar Mascarell, Salif Sané, Hamza Mendyl und Rabbi Matondo zahlreiche Verkaufskandidaten, doch der Sportdirektor will "eine gewisse Stärke".

In der 2. Bundesliga soll ein deutlicher Neustart her. Die Hierarchie im Kader will der 45-Jährige "klar verändern". Dabei soll eine Mischung aus erfahrenen Spielern und Jugendspielern entstehen. Schröder meint, der Verein brauche "stabile Spieler, die druckerprobt sind und die Gruppe, vor allem aber auch junge Spieler führen können".

Mit Stürmer Simon Terodde, Mittelfeldspieler Danny Latza, Victor Palsson und Abwehrchef Marcin Kaminski sollen die ersten Säulen in der neuen Mannschaft der Königsblauen bereits stehen. Ablöse zahlte der Klub nur für Victor Palsson in Höhe von 700.000 Euro.

#S04-Sportdirektor Rouven #Schröder über die Transferphase 🗣️



Das Interview mit Schalke TV gibt's in voller Länge (11 Minuten) auf YouTube

FC Schalke 04, News: Schubert sieht im U21-Team "keine Egoisten"

Im Interview mit dem Sportsender Sport1 lobt Schalke-Torwart Markus Schubert die Teammentalität des U21-Teams für die EM. "Das macht uns auch aus, dass wir keine Egoisten drin haben, sondern dass jeder auf den anderen schaut", meinte der 22-Jährige.

Bei der kommenden Finalrunde der U21-EM könnte Schubert mal wieder nur der Ersatzmann im Team werden. Nach der Leihe zu Eintracht Frankfurt, wo er für kein einziges Spiel auf dem Platz stand, könnte der Keeper die Spielpraxis jedoch brauchen. Nach dem Sommer kehrt der Torhüter wieder nach Gelsenkirchen zurück.

Ob er im Viertelfinale gegen Dänemark (Anpfiff heute um 21.00 Uhr) spielen darf, steht laut Schubert noch nicht fest. "Wir haben jetzt das Trainingslager, am Montag dann das Spiel. Ich bin bereit, bin topfit - schauen wir mal, was passiert", sagte er im Interview.

Trotz seines persönlich wenig erfolgreichen Jahres kann die Schalke-Leihgabe seiner Zeit in Frankfurt dennoch Gutes abgewinnen. "Ich persönlich hatte ein neues Umfeld, konnte mich als Mensch weiterentwickeln, reifer werden und nehme da auch positive Sachen für mich mit", stellte der Schlussmann fest.