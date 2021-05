FC Schalke, News und Gerüchte: Schalke holt Simon Terodde vom HSV - Alles zu S04 heute

Schalke verpflichtet Top-Torjäger Terodde vom HSV. Das bisherige Wunschziel Dursun scheint somit aus dem Rennen. Alle News zu S04 heute am Sonntag.

Schalke, Transfers: Schalke 04 verpflichtet Simon Terodde vom HSV

Bundesliga-Absteiger Schalke 04 hat sich mit Torjäger Simon Terodde vom Zweitligisten Hamburger SV verstärkt. Das gab S04 am Sonntag bekannt.

Der Vertrag des 33 Jahre alten Mittelstürmers, der in dieser Saison 21 Tore für die Hanseaten in der 2. Liga erzielte, läuft am 30. Juni aus. Der Routinier erhält einen Einjahresvertrag plus Option auf ein weiteres Jahr bei den Königsblauen.

"Wir freuen uns sehr, dass uns die Verpflichtung von Simon Terodde gelungen ist", sagte Schalkes Sportvorstand Peter Knäbel: "Simon wird unser Offensivspiel mit seinem Gespür für den torgefährlichen Raum und seiner Kaltschnäuzigkeit im Abschluss bereichern. Er kennt die 2. Liga, hat über viele Jahre die richtige Mentalität und Einstellung nachgewiesen, um dort erfolgreich zu sein. Das macht Simon zu einem zentralen Baustein unserer neuen Mannschaft."

Zuletzt hatte Knäbel angedeutet, möglicherweise mit den Rückkehrern Klaas-Jan Huntelaar und Sead Kolasinac verlängern zu wollen. Zuvor hatte Schalke bereits die Rückkehr von Danny Latza vom FSV Mainz 05 perfekt gemacht.

Schalke, Transfers: Transferziel Dursun nach Terodde-Wechsel als dessen Nachfolger gehandelt

Serdar Dursun, Angreifer von Zweitligist SV Darmstadt, soll laut Bild-Zeitung der Nachfolger von Simon Terodde beim HSV werden. Der Angreifer war zuvor selbst bei den Königsblauen gehandelt worden.

Dursun betonte bei Sky zuletzt, dass seine Zukunft noch nicht entschieden sei: "Natürlich hat Darmstadt noch eine Chance. Sie wollen mich behalten. Aber ich bin 29 und muss schauen, wo es für mich hingeht."

Der Angreifer führt gemeinsam mit Terodde die Torjägerliste der 2. Bundesliga an.

Schalke 04: Internes Testspiel an spielfreiem Wochenende

Die Bundesliga ruht an diesem Wochenende, im DFB-Pokal war Schalke 04 nicht mehr dabei. Daher bestritten Spieler der Profis, der U23 und der U19 der Knappen am Samstag ein internes Testspiel, um im Rhythmus zu bleiben.

Für Schalke steht am kommenden Samstag in Hoffenheim das nächste Bundesligaspiel an, ehe es am 12. Mai zum Nachholspiel gegen die Hertha kommt. Außerdem trifft der Absteiger noch auf Eintracht Frankfurt und den 1. FC Köln, bevor S04 kommende Saison in der 2. Liga an den Start gehen wird.

FC Schalke: Die Top-Torjäger von S04 in dieser Saison

SPIELER TORE Matthew Hoppe 5 Mark Uth 2 Benito Raman 2 Amine Harit 1 Suat Serdar 1

