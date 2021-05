FC Schalke, News und Gerüchte: Ozan Kabak und Sebastian Rudy sollen gehen, Joey Müller kommt - der S04 heute

Die Leihspieler Kabak und Rudy sollen abgegeben werden, Müller kommt aus Bielefeld und die Ticketpreise sinken. Alle News zum FC Schalke heute.

Der FC Schalke 04 am heutigen Samstag. Alle neuen Entwicklungen rund um Gelsenkirchen gibt es hier.

Zudem könnt Ihr die Neuigkeiten der letzten Tage hier noch einmal nachlesen:

Schalke 04, Transfers: Kabak und Rudy sollen gehen, andere Leihspieler teilweise bleiben

Bundesliga-Absteiger Schalke 04 plant wohl, einige seiner momentan ausgeliehenen Spieler im Sommer auch dauerhaft abzugeben. Die Bild-Zeitung spricht von mehreren erhofften Abgängen, während aber einige der Rückkehrer eine Perspektive in Gelsenkirchen geboten bekommen sollen.

Die beiden prominentesten Leihspieler Ozan Kabak und Sebastian Rudy sollen demnach abgegeben werden. Kabak, der aktuell an den FC Liverpool ausgeliehen ist, würde dem Klub im Falle einer Festverpflichtung durch die vertraglich zugesicherte Kaufoption ganze 21 Millionen Euro in die Kasse spülen. Sollten die Reds sich gegen diese Option entscheiden, wird Schalke wohl dennoch anstreben, den 21-Jährigen schnellstmöglich zu verkaufen.

Rudy, der aktuell an die TSG Hoffenheim verliehen ist, soll wohl vor allem aufgrund seines Gehalts S04 verlassen: sechs Millionen Euro würde der Ex-Nationalspieler die Knappen jährlich kosten. Laut Bild hofft Sportvorstand Peter Knäbel, Rudy für rund drei Millionen abgeben zu können. Auch die WAZ berichtet, dass man im schlimmsten Fall eher eine Vertragsauflösung forcieren würde, als den 31-Jährigen zu behalten.

Während auch der an Stoke City ausgeliehene Rabbi Matondo verkauft werden soll, hofft man bei Ahmed Kutucu und Markus Schubert auf einen Verbleib. Bei Kutucu, der nur noch ein Jahr Vertrag auf Schalke hat, ist ein Transfer laut Bild aber zumindest nicht ausgeschlossen.

Schalke, Transfers: Joey Müller wechselt von Arminia Bielefeld zu S04 II

Talent Joey Müller von Arminia Bielefeld wird in der kommenden Saison in die zweite Mannschaft des FC Schalke 04 wechseln. Dies bestätigten die Vereine am Freitag. Der 20-Jährige ist momentan noch an den Wuppertaler SV verliehen.

Finn Holsing, Leiter der Nachwuchsabteilung der Arminia, äußerte sich wie folgt über den Transfer: "Joey hatte sich in seiner langen Akademinia-Zeit sehr gut entwickelt und in seiner letzten U19-Saison als Stammspieler erheblichen Anteil am Wiederaufstieg in die Junioren-Bundesliga. Wir wünschen ihm für seinen weiteren Werdegang nur das Beste und viel Erfolg."

Schalke News: Kartenpreise für die kommende Saison werden sinken

Alexander Jobst, Vorstand für Marketing, Vertrieb und Organisation des FC Schalke 04, hat den Anhängern der Knappen geringere Kartenpreise für die kommende Saison zugesichert. Der vereinseigenen Website teilte er dies im Rahmen eines kurzen Interviews mit.

Angesprochen auf die Änderungen innerhalb der zweiten Liga, sagte Jobst: "Dafür haben wir unsere Preisstruktur für die kommende Saison in der 2. Bundesliga komplett angepasst und neu strukturiert. Alle Tageskarten werden günstiger. Der Preis für Dauerkarten reduziert sich zum Beispiel um rund 15 Prozent. Zusätzlich wird ein Spiel weniger abgebucht und man sieht statt drei nun vier Spiele kostenlos."

Zudem soll es Rabattstufen für jüngere Fans und eine Neuerung bei den Dauerkarten geben, so der Verantwortliche: "Wir werden dazu eine Aktion unserer Freunde von Twente Enschede aufgreifen, bei denen nach Abstieg in die zweite Liga viele Fans freiwillig die Erstligapreise weiterbezahlt haben. Eines steht fest: Wichtig für uns alle – den Verein, die Mannschaft und die Fans – wird es sein, gemeinsam im Stadion wieder Spiele, Siege und Emotionen zu erleben."

FC Schalke 04 heute: Die restlichen Saisonspiele von S04