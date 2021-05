FC Schalke, News und Gerüchte heute: Huntelaar soll trotz Terodde-Wechsel bleiben, Weinzierl spricht über Zeit bei S04

Klaas-Jan Huntelaar soll trotz der Verpflichtung von Simon Terodde bleiben, während Markus Weinzierl die Schalke-Zeit Revue passieren lässt.

Der FC Schalke am Montag. Alle neuen Entwicklungen rund um S04 heute gibt es hier.

Schalke, Transfers - Trotz Terodde-Transfer: Klaas-Jan Huntelaar soll wohl bleiben

Angreifer Klaas-Jan Huntelaar soll trotz des Transfers von HSV-Stürmer Simon Terodde auch über den Sommer hinaus beim FC Schalke 04 bleiben. Das berichtet die WAZ.

Demach spricht S04 derzeit mit dem Routinier über eine Ausdehnung seines im Juni auslaufenden Vertrages. Der 37-Jährige war als Hoffnungsträger im Abstiegskampf im Januar von Ajax Amsterdam nach Gelsenkirchen zurückgekehrt, kam bislang aufgrund von Verletzungsproblemen allerdings nur auf sechs Einsätze (ein Tor).

Huntelaar selbst hatte zuletzt erklärt, dass er sich einen Verbleib durchaus vorstellen könne. "Es ist keine Frage des Alters, es ist eine Frage der Mentalität", betonte der Niederländer bei Sky: "Ich habe immer noch Spaß, und man soll das machen, was Spaß macht."

FC Schalke: Die Top-Torjäger von S04 in dieser Saison

SPIELER TORE Matthew Hoppe 5 Mark Uth 2 Benito Raman 2 Amine Harit 1 Suat Serdar 1

Schalke, Transfers - Ex-Trainer Markus Weinzierl über S04-Zeit: "... das geht ja immer unter"

Markus Weinzierl, neuer Cheftrainer des FC Augsburg, hat über sein Engagement beim FC Schalke 04 gesprochen. Der 46-Jährige stand von 2016 bis 2017 an der Seitenlinie der Königsblauen.

"Ich habe inzwischen viele prekäre Situationen erlebt und größtenteils überstanden", sagte Weinzierl, der die Fuggerstädter vor dem Abstieg bewahren soll, im Gespräch mit dem kicker. Egal, ob mit dem FCA in seiner ersten Amtszeit (2012-2016) oder mit S04, "als es darum ging, nach fünf Niederlagen den Turnaround hinzubekommen." Die Spielzeit in Gelsenkirchen sei am Ende doch noch zufriedenstellend gewesen. "Es war nach dieser Phase eine ordentliche Saison, das geht ja immer unter", ergänzte Weinzierl.

Die Knappen beendeten die Saison 2016/17 auf Rang zehn, erreichten aber das Viertelfinale der Europa League, wo sie gegen Ajax Amsterdam ausschieden. Am Saisonende musste Weinzierl gehen.

FC Schalke 04 heute: Die restlichen Saisonspiele von S04