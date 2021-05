FC Schalke, News und Gerüchte: HSV macht bei Serdar Dursun wohl Konkurrenz - Alles zu S04 heute

Im Werben um Darmstadt-Torjäger Serdar Dursun erhält der FC Schalke offenbar Konkurrenz vom Hamburger SV. Alle News zu S04 heute am Sonntag.

Der FC Schalke am Sonntag. Alle neuen Entwicklungen rund um S04 heute gibt es hier.

Schalke bekommt im Werben um Serdar Dursun wohl Konkurrenz vom HSV

Serdar Dursun, Angreifer von Zweitligist SV Darmstadt, wird angeblich nicht nur vom FC Schalke 04, sondern auch vom Hamburger SV umworben . Dies berichtet die Bild-Zeitung .

Laut dem Blatt gab es am Freitag ein Treffen zwischen Dursun und den Hamburger Verantwortlichen Jonas Boldt und Michael Mutzel. Bei den Rothosen könnte der 29-Jährige Simon Terodde ersetzen, dessen Zukunft noch ungeklärt ist.

Dursun gilt ebenfalls als Wunschspieler des FC Schalke 04, der bereits für die Zweite Liga plant. Bei Sky sagte er kürzlich: "Schalke ist ein hervorragender Klub, der in die Bundesliga gehört." Außerdem betonte er, dass seine Zukunft noch nicht entschieden sei: "Natürlich hat Darmstadt noch eine Chance. Sie wollen mich behalten. Aber ich bin 29 und muss schauen, wo es für mich hingeht."

Schalke 04: Internes Testspiel an spielfreiem Wochenende

Die Bundesliga ruht an diesem Wochenende, im DFB-Pokal war Schalke 04 nicht mehr dabei. Daher bestritten Spieler der Profis, der U23 und der U19 der Knappen am Samstag ein internes Testspiel, um im Rhythmus zu bleiben.

Wettkampfpraxis am spielfreien Wochenende: Am Samstagvormittag gab es auf dem Berger Feld ein internes Testspiel, bei dem Spieler der Profis, der U23 und der U19 zum Einsatz kamen ⚽️⚒️ #S04 | 🔵⚪️ | @knappenschmiede pic.twitter.com/8EGHxKUFuu — FC Schalke 04 (@s04) May 1, 2021

Für Schalke steht am kommenden Samstag in Hoffenheim das nächste Bundesligaspiel an, ehe es am 12. Mai zum Nachholspiel gegen die Hertha kommt. Außerdem trifft der Absteiger noch auf Eintracht Frankfurt und den 1. FC Köln, bevor S04 kommende Saison in der 2. Liga an den Start gehen wird.

FC Schalke: Die Top-Torjäger von S04 in dieser Saison

SPIELER TORE Matthew Hoppe 5 Mark Uth 2 Benito Raman 2 Amine Harit 1 Suat Serdar 1

