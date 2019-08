SV Drochtersen/Assel vs. FC Schalke 04: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, TICKER und Co. - Hier läuft der DFB-Pokal

Regionalligist gegen Bundesligist! Drochtersen/Assel bekommt hohen Besuch von Schalke 04 - Goal erklärt Euch, wo das Spiel zu sehen ist.

Solche Begegnungen kreiert nur der ! Regionalligist SV Drochtersen/Assel kämpft in der 1. Pokalrunde gegen ums Weiterkommen. Anpfiff ist heute Nachmittag (Samstag) im niedersächsischen Drochtersen um 15.30 Uhr.

Während die Begegnung für die Schalker das erste Pflichtspiel der Saison darstellt, steht der Gastgeber schon voll im Saft. Nach drei Spielen in der Regionalliga Nord stehen sechs Punkte und Platz sechs zu Buche.

Schalke produzierte zudem in den vergangenen Tagen Schlagzeilen eher abseits des Fußballplatzes. Aufsichtsratschef Clemens Tönnies sorgte für einen Rassismus-Eklat und verzichtet in nächster Zeit auf Stadionbesuche. In Drochtersen wird Tönnies somit nicht anwesend sein.

Wo, wann, wie und von wem das Spiel übertragen wird, erfahrt Ihr in diesem Artikel. Zudem informieren wir Euch über die Aufstellungen, sobald sie bekanntgegeben wurden.

SV Drochtersen/Assel vs. FC Schalke 04: Die Daten zum DFB-Pokalspiel

Duell SV Drochtersen/Assel vs. FC Schalke 04 Datum Sa., 10. August 2019 | 15.30 Uhr Ort Kehdinger Stadion, Drochtersen Zuschauer 8.000 Plätze

SV Drochtersen/Assel vs. FC Schalke 04: Wo läuft der DFB-Pokal heute Nachmittag im TV?

Bei nur 8.000 verfügbaren Plätzen, wobei 2.000 Karten an die Schalker Fans und 300 in den freien Verkauf gingen, werden wohl nicht alle Interessierten live vor Ort im Stadion sein können. Doch keine Sorge, die Partie wird auch im TV übertragen.

Läuft Drochtersen/Assel gegen Schalke im Free-TV?

Ganz so einfach ist es allerdings nicht, das Pokalspiel zu schauen. Denn kein frei empfangbarer Sender überträgt das Spiel. Im Free-TV ist Drochtersen/Assel gegen Schalke also nicht zu sehen.

Dort werden die ersten Bilder der Partie erst ab 18 Uhr gezeigt, wenn ARD die Sportschau sendet.

Zeigt das Pay-TV Drochtersen/Assel gegen Schalke live?

Fans können beruhigt sein, denn der Pay-TV-Sender Sky überträgt sämtliche Spiele der 1. Runde des DFB-Pokals. Auch Drochtersen/Assel gegen Schalke wird auf Sky übertragen.

Auf dem Kanal Sky Sport 3 und Sky Sport 3 HD beginnt die Berichterstattung um 15.15 Uhr und damit eine Viertelstunde vor Anpfiff. Wer das Spiel lieber in der Konferenz sehen möchte, kann auf Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD einschalten und zusätzlich die wichtigsten Szenen der acht gleichzeitig stattfindenden Spiele ansehen.

SV Drochtersen/Assel vs. FC Schalke 04: Hier läuft der DFB-Pokal heute Nachmittag im LIVE-STREAM

Am Samstag-Nachmittag werden einige Fans unterwegs sein und nicht zuhause vor dem Fernseher sitzen können. Wer trotzdem bei Drochtersen/Assel gegen Schalke zusehen mag, kann auf seinen mobilen Geräten den LIVE-STREAM von Sky abspielen. Über Sky Go und Sky Ticket präsentiert der Pay-TV-Sender sein Programm nämlich auch im Netz.

Sky-Kunden bekommen bei Vertragsabschluss einen Zugang zu Ihrem Sky-Go-Account und können sich dort jederzeit einloggen und die Streams abrufen. Bild und Ton sind dabei identisch zur TV-Übertragung. Unter diesem Link gelangt Ihr zum Login von Sky Go.

Mit Sky Ticket bietet Sky zudem eine etwas günstigere Abo-Variante ausschließlich mit LIVE-STREAMS an. Hier könnt Ihr ein Tages- oder Monats-Abo wählen und den Vertrag jederzeit kündigen. Mehr Details zu den verschiedenen Abonnements findet Ihr hier.

SV Drochtersen/Assel vs. FC Schalke 04: Goal schreibt Euch einen LIVE-TICKER

Solltet Ihr keinen Zugang zu den Sky-Bildern haben, könnt Ihr Euch mithilfe des LIVE-TICKERS von Goal jederzeit über die neuesten Entwicklungen im Spiel zwischen Drochtersen/Assel und Schalke informieren.

Der TICKER schildert Euch über jede wichtige Spielaktion und präsentiert Euch interessante Zahlen und Statistiken zur Partie. Mithilfe dieses Links gelangt Ihr direkt dorthin.

#Wagner zum Kapitänsamt: Einer, der entscheidet, polarisiert. Sind glücklich, dass Alex #Nübel noch ein Jahr Vertrag hat. Haben mit ihm einen der besten dt. Keeper. Es gilt, ihn zu 100% zu supporten und alles zu versuchen, dass er länger bei uns ist. #S04 | #SVDS04 | #DFBPokal pic.twitter.com/C00wJvewt9 — FC Schalke 04 (@s04) 8. August 2019

SV Drochtersen/Assel vs. FC Schalke 04: Die Aufstellungen

Bei den Schalkern hat sich in Sachen Kader und Kapitänsfrage (Alexander Nübel) einiges getan. Neu-Trainer David Wagner wird heute in der Generalprobe zum ersten Bundesligaspieltag wohl seine beste Elf aufbieten.

Wem er das Vertrauen schenkt, könnt Ihr hier nachlesen, sobald die Aufstellungen offiziell verkündet wurden.