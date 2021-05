FC Schalke 04, News und Gerüchte: Schalke lässt fast alle Verträge auslaufen, Knäberl und Schröder ziehen Schlüsse aus HSV-Spielen

Peter Knäbel will beim FC Schalke 04 den großen Umbruch einläuten. Viele Spieler müssen daher zum Saisonende gehen. Alle News und Gerüchte zu S04.

FC Schalke 04 heute. Die aktuellen News, Informationen und Gerüchte zu Transfers, Verträgen und anderen Themen bei Königsblau findet Ihr hier in der Übersicht.

Diese Nachrichten aus den letzten Tagen zu S04 solltet Ihr nicht verpasst haben:

FC Schalke 04, Transfers: Schalke lässt fast alle Verträge auslaufen

Der Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 lässt laut kicker zur kommenden Saison fast alle auslaufenden Verträge enden und wird mit den Spielern nicht verlängern. Für den großen Umbruch soll nur eine Verlängerung mit Klaas-Jan Huntelaar und Sead Kolasinac in Frage kommen.

Königsblau will nach dieser Saison einen Schlussstrich setzen. S04-Sportvorstand Peter Knäbel verlängert daher nicht mit Nabil Bentaleb, Michael Langer, Shkodran Mustafi, Alessandro Schöpf und Steven Skrzybski. Auch Bastian Oczipka und Benjamin Stambouli werden aussortiert, die Verträge liefen bei ihnen nur für die Bundesliga. Goncalo Paciencia, Frederik Rönnow, Kilian Ludewig und William, die als Leihspieler den Abstieg verhindern sollten, werden ebenfalls gehen.

Skrzybski, der ebenfalls betroffen ist, sagte dem kicker, wie Knäbel ihm die Situation erklärte: "Peter Knäbel hat mir in einem offenen und ehrlichen Gespräch mitgeteilt, dass Schalke die Situation für einen größtmöglichen Umbruch nutzen will und mein Vertrag daher nicht verlängert wird."

FC Schalke 04, News: Knäbel und Schröder ziehen Schlüsse aus HSV-Spielen

Als Vorbereitung auf die kommende Saison des FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga beobachten Sportvorstand Peter Knäbel und Sportdirektor Rouven Schröder laut der Sport Bild genauestens den HSV. Die Knappen wollen aus den Fehlern beim verpassten Wiederaufstieg der Hanseaten lernen und daraus Schlüsse für die Kaderplanung ziehen.

Die akribische Analyse der Verantwortlichen der Königsblauen hat ergeben, dass für die zweite Liga mehr physische Spieler nötig werden. Aus diesem Grund verpflichteten sie bereits Danny Latza vom 1. FSV Mainz 05. Der zentrale Mittelfeldspieler der Rheinhessen läuft in der Bundesliga aktuell im Schnitt 12,23 km pro 90 Minuten.

Außerdem soll aus der Beobachtung der HSV-Spiele herausgekommen sein, dass die Hamburger zu brav auftraten. Schalke will daher für die kommende Saison noch mehr zweikampfstarke Spieler holen.

Mit Simon Terodde haben die Königsblauen zudem einen treffsicheren Stürmer vom ehemaligen Bundesliga-Dino ins Ruhrgebiet lotsen können. Der 33-Jährige erzielte bisher 23 Tore in dieser Saison und ist damit hinter Serdar Dursun vom SV Darmstadt 98 zweitbester Torschütze der 2. Bundesliga.

FC Schalke 04, Transfers: RB Leipzig an Schalke-Leihgabe Ozan Kabak vom FC Liverpool interessiert

Der deutsche Vizemeister RB Leipzig hat offenbar Interesse am türkischen Nationalspieler Ozan Kabak. Dies berichtet die Sport Bild. Bei den Leipzigern könnte Kabak die Lücke in der Innenverteidigung schließen, die bei einem als wahrscheinlich geltenden Abgang von Ibrahima Konate zum FC Liverpool entstehen würde.

Der momentan ausgerechnet an die Reds verliehene Türke ist an der Anfield Road wohl lediglich Platzhalter für die verletzten Stammkräfte Virgil van Dijk und Joe Gomez. Da auch der ebenfalls verletzte Joel Matip vermutlich in der Rangordnung vor dem Talent steht, gilt es als sehr unwahrscheinlich, dass Liverpool die Kaufoption in Höhe von rund 20 Millionen Euro im Sommer zieht.

Kabak steht aktuell noch bei Absteiger Schalke 04 unter Vertrag. Ein Engagement in der zweiten Liga würde sich sowohl für die Knappen als auch den 21-Jährigen weder finanziell noch sportlich lohnen. Schalke stünde einem Transfer dementsprechend wohl äußerst aufgeschlossen gegenüber.

FC Schalke 04, Transfers: Die feststehenden Neuzugänge bei Königsblau