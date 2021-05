Schalke, News und Gerüchte heute: Ex-S04-Juwel Taitague beendet Karriere mit 22 Jahren, kein Geld für weitere Transfers

Ein einstiges S04-Juwel beendet in jungen Jahren bereits seine Karriere und der Klub hat wohl kein Geld für Neuzugänge. Alle News zu Schalke.

Der FC Schalke 04 am Dienstag. Alle neuen Entwicklungen rund um S04 von heute gibt es hier.

Wir können die Situation leider nicht mehr ändern. Aber der Sieg, mit diesem jungen Team, ist für alle schön. Freue mich besonders für unsere Youngster und Torschützen Blendi, Florian und @MatthewHoppe9 ⚒️ #SM30 #S04 pic.twitter.com/mVngfoDSjh — Shkodran Mustafi (@MustafiOfficial) May 15, 2021

FC Schalke, News - Kein Geld für Transfers: S04 legt Fokus wohl zunächst auf Schuldenabbau

Der FC Schalke 04 hat nach dem feststehenden Abstieg mit Danny Latza (Mainz 05) und Simon Terodde (Hamburger SV) bereits zwei Neuzugänge verpflichtet. Bevor weitere hinzukommen, müssen zunächst Schulden abgebaut werden. Wie die Bild berichtet, haben Sportvorstand Peter Knäbel und Sportdirektor Rouven Schröder "alle Verhandlungspartner deutlich darauf hingewiesen, dass selbst für Einkäufe im 'Kleingeld-Bereich''" kein finanzieller Spielraum vorhanden sei.

Zuletzt berichtete die Bild, dass der Transfer von Darmstadt-Verteidiger Victor Palsson ebenfalls bevorstehe. Für den 30-Jährigen wäre wohl eine Ablöse in Höhe von 500.000 Euro fällig.

Selbst mögliche Transfererlöse müssten direkt in den Abbau der Verbindlichkeiten fließen, die knapp 217 Millionen Euro betragen sollen.

FC Schalke, News - Einstiges S04-Talent Nick Taitague beendet Karriere mit nur 22 Jahren: "Gab mein Bestes, trotz Schmerzen und Operation zu spielen"

Das frühere Schalke-Talent Nick Taitague hat seine Karriere im Alter von nur 22 Jahren aufgrund einer schweren Rückenverletzung beendet. Der US-Amerikaner hatte erst im Februar vergangenen Jahres seinen Profivertrag in Gelsenkirchen verlängert, nur ein Jahr später wurde dieser jedoch wieder aufgelöst.

Der offensive Mittelfeldspieler habe die Entscheidung "schweren Herzens" getroffen, wie er auf Instagram erklärte, "aber der Fußball hat seine Höhen und Tiefen. Während ich mein Bestes gab, um trotz der Schmerzen und Operation zu spielen, kam es zu einem Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt". Taitague verlässt das "Spiel mit erhobenem Haupt und dem Wissen, dass ich mir jede Möglichkeit gegeben habe, das Spiel zu spielen, dem ich mein Leben gewidmet habe."

Es tut uns sehr leid, zu hören, dass du deine Karriere aus gesundheitlichen Gründen beenden musst. 💙🤍



Wir wünschen Dir für deine Zukunft alles Gute, Nick! 🍀 #Taitague | #S04 | #schmiede pic.twitter.com/8gMTf8k2HR — Knappenschmiede (@knappenschmiede) May 17, 2021

Taitague kam 2017 vom US-Klub FC Richmond in die Knappenschmiede und galt als großes Talent. 2018 kam er in den Herrenbereich und sollte zunächst in der Reserve Spielpraxis sammeln. Für die Zweitvertretung der Königsblauen kam er insgesamt auf 13 Spiele (ein Tor), ein Einsatz bei den Profis blieb ihm verwehrt.

FC Schalke, News: Ex-S04-Star Julian Draxler verlängert Vertrag bei PSG bis 2024

Der 56-fache deutsche Nationalspieler Julian Draxler hat seinen Vertrag bei Paris Saint-Germain bis 2024 verlängert. Dies gab der Klub aus der Ligue 1 am Montagabend bekannt. Damit bindet sich Draxler für drei weitere Jahre an PSG, sein aktuelles Arbeitspapier wäre zum Saisonende ausgelaufen.

Der ehemalige Bundesligaspieler nahm offenbar sogar eine Gehaltskürzung in Kauf, um in Paris, wo er sich sehr wohl fühlt, bleiben zu können. Aktuell verdient Draxler rund sieben Millionen Euro im Jahr. Trainer Mauricio Pochettino soll sich sehr für eine Verlängerung mit Draxler eingesetzt haben, nachdem dieser vor der Ankunft des Argentiniers noch zu den Verkaufskandidaten gezählt hatte.

Laut L'Equipe bemühten sich einige Klubs aus der Premier League und Serie A um Draxler. Das finanziell beste Angebot kam dem Bericht zufolge allerdings vom FC Bayern München, doch der 27-Jährige fühlt sich in Paris heimisch und lehnte - trotz weniger Gehalt bei PSG - ab.

Draxler selbst hatte seine Zukunft zuletzt noch offengelassen. "Das wird sich zeigen. Mein Vertrag läuft aus", sagte er nach dem 3:2 im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinales gegen die Bayern, man werde "zu einem späteren Zeitpunkt sehen, was passiert".

