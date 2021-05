Schalke, News und Gerüchte heute: Palsson-Transfer steht wohl bevor, Raul sollte zurückkehren - alles zu S04

Die Knappen treiben ihre Kaderplanungen voran und Ex-S04-Stürmer Raul war offenbar ein Thema im Laufe dieser Saison. Die Schalke-News.

Der FC Schalke 04 am Montag. Alle neuen Entwicklungen rund um S04 von heute gibt es hier.

Wir können die Situation leider nicht mehr ändern. Aber der Sieg, mit diesem jungen Team, ist für alle schön. Freue mich besonders für unsere Youngster und Torschützen Blendi, Florian und @MatthewHoppe9 ⚒️ #SM30 #S04 pic.twitter.com/mVngfoDSjh — Shkodran Mustafi (@MustafiOfficial) May 15, 2021

FC Schalke, Gerücht: Victor Palsson vor Transfer zu S04

Der Transfer von Abwehrspieler Victor Palsson (Darmstadt 98) zum FC Schalke steht gemäß eines Berichts der Bild bevor. Sie schreibt, es seien nur noch "letzte Details" zu klären, ehe der 30-Jährige nach Gelsenkirchen käme. Die Ablöse für Palsson wird mit 500.000 Euro angegeben.

Palsson, der sowohl im defensiven Mittelfeld als auch in der Abwehrzentrale einsetzbar ist, spielt seit 2019 für Darmstadt, er kam damals für 300.000 Euro vom FC Zürich. In der laufenden Saison absolvierte er 22 Pflichtspiele, in denen ihm drei Tore und ein Assists gelangen. Der Vertrag des Isländers läuft noch bis 2022.

Nach Danny Latza, der von Mainz 05 zurückkehrt, und Simon Terodde (HSV) wäre Palsson der dritte Neuzugang für die kommende Spielzeit.

Schalke 04, Gerücht: S04 hatte angeblich Raul als Trainerkandidaten im Blick

Absteiger Schalke 04 hat während der laufenden Saison angeblich eine klangvolle Lösung für die Trainerposition ins Auge gefasst: Wie spanische Medien, darunter AS, berichten, sollen sich die Königsblauen mit einer Rückkehr von Raul beschäftigt haben. Der frühere Stürmerstar ist aktuell Trainer der zweiten Mannschaft von Real Madrid und kämpft dort um den Aufstieg in die zweite Liga.

Raul hatte zwischen 2010 und 2012 für Schalke gespielt und sich in dieser Zeit mit Traumtoren in die Herzen der Fans geschossen. In 98 Pflichtspielen erzielte der Spanier damals 40 Tore und bereitete 21 Treffer vor. Zuvor hatte er mit Real Madrid dreimal die Champions League und sechsmal die spanische Meisterschaft gewonnen.

Für Schalke standen in der aktuellen Spielzeit insgesamt fünf Trainer an der Seitenlinie: David Wagner, Manuel Baum, Huub Stevens, Christian Gross und aktuell Dimitrios Grammozis. Wirklich konkret wurde ein Engagement des früheren Fanlieblings Raul aber nicht.

S04, News: Bellinghams Bruder "definitiv nicht für Schalke"

Borussia Dortmunds Mittelfeldjuwel Jude Bellingham hat einen Wechsel seines Bruders Jobe (15) zum BVB-Erzrivalen Schalke 04 ausgeschlossen. "Er wird definitiv nicht für Schalke spielen", sagte der 17-Jährige bei Sky nach dem 3:1-Sieg der Dortmunder am Sonntag über Mainz 05.

Vielmehr hofft Bellingham, eines Tages mit seinem Bruder für den BVB aufzulaufen. Das sein ein "Traum" für ihn, so der Engländern.

Rechtsaußen Jobe Bellingham spielt aktuell wie einst sein großer Bruder in der Jugend von Birmingham City. Von dort wechselte Jude im vergangenen Sommer für 23 Millionen Euro zum BVB. Angesprochen auf eine Vereinigung der Gebrüder Bellingham in Dortmund sagte Trainer Edin Terzic: "Man muss sehen, dass es der richtige Schritt zur richtigen Zeit ist. Das muss man abwarten. Aber wir hätten nichts dagegen, ein super Tandem in der Mannschaft zu haben."

