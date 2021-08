FC Schalke: Ko Itakura kommt offenbar von Manchester City

Die Knappen legen offenbar in der Defensivzentrale nach und schnappen sich auf Leihbasis einen Abwehrspieler von Englands Meister Man City.

Zweitligist FC Schalke 04 steht offenbar kurz vor der Verpflichtung des japanischen Nationalspielers Ko Itakura. Der Innenverteidiger soll gemäß Sky von Premier-League-Meister Manchester City nach Gelsenkirchen wechseln.

Itakura werde am Mittwoch nach Deutschland reisen, auf Schalke seinen Medizincheck absolvieren und anschließend sein Arbeitspapier unterschreiben. Der 24-Jährige, so heißt es weiter, soll für ein Jahr ausgeliehen werden. Anschließend hätten die Knappen die Möglichkeit, ihn per Kaufoption dauerhaft zu binden. Diese soll bei vier Millionen Euro liegen.

FC Schalke: City-Verteidiger Itakura spielte in Groningen

Itakura steht sei Januar 2019 bei Man City unter Vertrag. Damals wechselte er für 1,1 Millionen Euro Ablöse von Kawasaki Frontale nach England. Auf Leihbasis ging es direkt weiter zum FC Groningen, wo er die vergangenen zweieinhalb Jahre verbrachte.

Der fünfmalige Nationalspieler nahm zuletzt mit Japans U23 an den Olympischen Spielen in Tokio teil. Auch der schottische Spitzenklub Celtic Glasgow wurde in den vergangenen Wochen mit Itakura in Verbindung gebracht.