Nach Nassim Boujellab könnte ein zweiter Schalker Youngster den Klub verlassen. Unterdessen sucht S04 einen Latza-Ersatz. Alle News zu Schalke 04.

Der FC Schalke 04 am Dienstag vor dem nächsten Zweitligaspieltag. Alles, was es heute rund um Gelsenkirchen an Neuigkeiten gibt, lest Ihr hier.

Schalke 04, News heute: Mercan vor Wechsel zu Besiktas?

Der FC Schalke 04 könnte seinen Kader offenbar weiter ausdünnen. Laut der Nachrichtenagentur DHA zeigt der türkische Meister Besiktas Istanbul Interesse an einer Verpflichtung von Levent Mercan. Der 20-Jährige kam bei Schalke bereits in der vergangenen Saison kaum zu Einsatzzeit. Besiktas will Mercan wohl direkt fest verpflichten.

Mercan wäre Schalkes dritter Abgang Richtung Türkei nach dem Wechsel von Benjamin Stambouli zu Adana Demirspor und der Leihe von Hamza Mendyl zu Gaziantep FK. Auch Eigengewächs Nassim Boujellab hatte den Klub jüngst bereits auf Leihbasis in Richtung Ingolstadt verlassen.

Schalke 04, News heute: Suche nach Latza-Ersatz läuft

Nach der schweren Knieverletzung von Danny Latza läuft die Suche nach einem Ersatz auf Hochtouren. Wie die Bild berichtet, soll ein weiterer zentraler Mittelfeldspieler verpflichtet werden. Dabei soll es sich jedoch nicht um einen vereinslosen Spieler handeln, sondern um einen Akteur, der bei seinem aktuellen Klub keine Perspektive hat. Möglich werde dies durch die Leihe von Boujellab.

Latza hatte sich beim Zweitliga-Auftakt gegen den Hamburger SV am vergangenen Freitag eine Außenbandverletzung zugezogen. Der Neuzugang, der von Trainer Dimitrios Grammozis direkt zum Kapitän ernannt wurde, fällt Berichten zufolge mindestens drei Monate aus.

#S04-Update: Danny #Latza wird mit einer Außenbandverletzung im rechten Knie bis auf Weiteres ausfallen.



Komm schnell wieder auf die Beine, Danny! Gute Besserung! ✊ — FC Schalke 04 (@s04) July 24, 2021

Schalke 04, News: S04 prüft Rassismusvorfall beim HSV-Spiel

Der FC Schalke 04 hat bestätigt, dass es beim Spiel gegen den HSV zu rassistischen Vorfällen gekommen war. "Es handelt sich um einen schwerwiegenden Vorwurf. Wir prüfen das mit aller Sorgfalt und versuchen das aufzuklären. Und die Polizei ermittelt ebenfalls", sagte S04-Sprecher Marc Siekmann der dpa.

Am Montag war bekannt geworden, dass die Polizei Ermittlungen aufgenommen hat. Dabei geht es um Anfeindungen gegen HSV-Akteur David Kinsombi, der mit Affenlauten beleidigt worden sein soll. "Es wurden sofort zusätzliche Ordner in den Block geschickt, die aber keine weiteren Rufe mehr hörten", sagte Siekmann.

