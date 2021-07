Schalke 04 muss wohl mehrere Monate auf Danny Latza verzichten. Dimitrios Grammozis fordert daher Neuzugänge. Die News zu Schalke heute.

Der FC Schalke 04 heute am Montag. Hier gibt es die neuesten Infos und Entwicklungen rund um Gelsenkirchen.

Was in den vergangenen Tagen auf Schalke so los war, könnt Ihr hier noch einmal nachlesen.

FC Schalke 04, News heute: Latza wohl drei Monate raus

Die Knieverletzung bei Danny Latza ist wohl schwerwiegender als zunächst gedacht. Wie die Bild -Zeitung berichtet, fällt der Neuzugang mindestens drei Monate aus. Latza hatte sich beim Zweitliga-Auftakt gegen den Hamburger SV eine Außenbandverletzung im rechten Knie zugezogen.

Anschließend sprach Sportvorstand Peter Knäbel im "Doppelpass" bei Sport1 bereits davon, dass der Klub bei Latza "eher über Monate als über Wochen" rede. Latza, der aus der Schalker Jugend stammt, war vor der Saison vom 1. FSV Mainz 05 nach Gelsenkirchen gewechselt und wurde von Trainer Dimitrios Grammozis direkt zum Kapitän ernannt.

FC Schalke 04, News heute: Grammozis fordert Ersatz für Latza

Nach der Verletzung von Danny Latza fordert Trainer Dimitrios Grammozis weitere Neuzugänge. "Rouven Schröder wird wieder jede Minute am Telefon hängen. Es ist klar, dass wir noch was machen müssen", wird Grammozis von der Bild -Zeitung zitiert: "Wenn ein Latza im Mittelfeld wegbricht, fehlt uns ein Stratege. Wir haben keinen Kader, in dem 20 Spieler top sind."

Aufgrund der finanziellen Situation sind die Handlungsmöglichkeiten der Schalker aber stark eingeschränkt. Erst müssen Topverdiener wie Omar Mascarell, Amine Harit oder Ozan Kabak von der Gehaltsliste, ehe Schalke selbst aktiv werden kann.

#S04 -Update: Danny #Latza wird mit einer Außenbandverletzung im rechten Knie bis auf Weiteres ausfallen.



Komm schnell wieder auf die Beine, Danny! Gute Besserung! ✊ — FC Schalke 04 (@s04) July 24, 2021

FC Schalke 04: Benjamin Stambouli wechselt in die Süper Lig zu Adana Demirspor

Benjamin Stambouli, ehemaliger Defensivspieler vom FC Schalke 04, wechselt ablösefrei in die türkische Süper Lig zu Adana Demirspor. Das gab der Klub am Montag bekannt.

Takımımız, Montpellier, Tottenham ve Paris Saint Germain’in yanı sıra son olarak Schalke 04 forması giymiş 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Benjamin #Stambouli ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. pic.twitter.com/ouh5aOcqe9 — Adana Demirspor (@AdsKulubu) July 26, 2021

Der 30-Jährige unterzeichnete beim Aufsteiger einen Zweijahresvertrag. Nach fünf Jahren in Gelsenkirchen lief sein S04-Vertrag nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga aus.

Stambouli kam 2016 von PSG zu den Königsblauen. In Adana trifft der Franzose mit Younes Belhanda auf einer weiteren Ex-Schalker, auch Mario Balotelli wechselte im Sommer zum ambitionierten Klub.

FC Schalke 04, News heute: Hoppe köpft die USA ins Gold-Cup-Halbfinale

Gastgeber USA und die kanadische Fußball-Nationalmannschaft komplettieren das Halbfinale beim Gold Cup. In der Runde der besten Acht erzielte der Schalker Matthew Hoppe für die US-Boys gegen Jamaika mit seinem ersten Länderspieltreffer (83.) das Tor des Tages zum 1:0 (0:0).

Zuvor hatte Kanada gegen Costa Rica beim 2:0 (1:0) keine große Mühe. Junior Hoilett (18.), einst beim FC St. Pauli und beim SC Paderborn unter Vertrag, und Stephen Eustaquio (68.) trafen in Arlington/Virginia, wo beide Partien des Tages stattfanden.

Im Halbfinale am Mittwochabend (Ortszeit) treffen die vom früheren Bundesligaprofi Gregg Berhalter trainierten US-Amerikaner auf den Gaststarter und nächsten WM-Ausrichter Katar. Titelverteidiger und Rekordsieger Mexiko bekommt es mit den Kanadiern zu tun.

Der Gold Cup, die Kontinentalmeisterschaft von Nord- und Zentralamerika sowie der Karibik, endet am 1. August mit dem Finale in Paradise/Nevada.

FC Schalke 04, News heute: Boujellab verlängert und wird verliehen

Der FC Schalke 04 hat den Vertrag mit Nassim Boujellab bis 2023 verlängert und den Mittelfeldspieler umgehend für ein Jahr zum Ligakonkurrenten FC Ingolstadt verliehen. Das teilte Schalke mit.

#S04 -Update: Nassim #Boujellab verlängert seinen Vertrag bis 2022/2023 - spielt in dieser Saison auf Leihbasis beim FC Ingolstadt 04 🔄



Alles Gute, Nassim! 🙌 — FC Schalke 04 (@s04) July 25, 2021

"Spielpraxis ist gerade für junge Spieler unersetzlich", erklärte Sportdirektor Rouven Schröder: "Deshalb sind wir gemeinsam mit Nassim zu dem Entschluss gekommen, dass ein Wechsel nach Ingolstadt für ihn die beste Lösung ist. Dort sind seine Chancen auf Einsatzzeiten und damit auf eine Weiterentwicklung größer."

