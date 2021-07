FC Schalke 04, News und Gerüchte: Sevilla will Kabak kaufen, Fuchs geht in die USA - alles zu S04 heute

Die Schalker finden doch noch einen finanzstarken Abnehmer für Ozan Kabak. Ex-S04-Star Christian Fuchs wechselt in die USA. Alle News zu Schalke 04.

Der FC Schalke 04 am Mittwoch vor dem nächsten Zweitligaspieltag. Alles, was es heute rund um Gelsenkirchen an Neuigkeiten gibt, lest Ihr hier.

Hier gibt es zudem alle Entwicklungen der vergangenen Tage zum Nachlesen.

Schalke 04, Gerücht: Sevilla will Ozan Kabak kaufen

Der FC Sevilla ist aktuell der Top-Kandidat auf eine Verpflichtung von Schalkes Abwehrspieler Ozan Kabak. Das berichtet die Sport Bild. Demnach seien die Spanier bereit, 17 Millionen Euro für den Türken zu zahlen - und damit deutlich mehr als alle bisherigen Interessenten.

Der FC Liverpool ließ die Option, Kabak nach seiner Leihe zu kaufen, verstreichen und auch das grundsätzliche Interesse von Leicester und Crystal Palace konkretisierte sich nicht. Angeblich waren die Klubs nicht bereit, mehr als zehn Millionen Euro für den 21-Jährigen auszugeben. Insofern könnte das Sevilla-Interesse zu einem nicht mehr für möglich gehaltenen Geldregen für die Schalker führen.

Sevilla sucht angeblich schon nach einem Nachfolger für Jules Kounde, der in der Premier League begehrt ist. Neben Kabak soll auch der derzeit vereinslose Jerome Boateng (ehemals Bayern München) ein Kandidat bei den Andalusieren sein.

Schalke 04, Gerücht: Grammozis verschärft die Team-Regeln

Dimitrios Grammozis hat im Vergleich zu seinen vielen Vorgängern in den letzten anderthalb Jahren die mannschaftsinternen Regeln deutlich verschärft. Das berichtet die Bild.

Demnach müssen die Spieler nun schon 90 Minuten vor Trainingsbeginn in der Kabine sein, die Handys dürfen eine halbe Stunde vor Trainingsbeginn nicht mehr benutzt werden. Auch auf die Umgangsformen musste Grammozis dem Bericht zufolge die Mannschaft hinweisen. So sollen die Spieler die Mitarbeiter des Vereins grüßen und verabschieden sowie sich bei ihnen bedanken, wenn diese etwas für sie getan haben.

Schalke 04, News: Christian Fuchs wechselt nach Charlotte

Der ehemalige Schalker Christian Fuchs wechselt zu Charlotte Independence in die USA. Im Januar 2022 geht es für den Österreicher dann in die nordamerikanische MLS zu Charlotte FC, einem Klub, der dann neu in der Liga an den Start geht.

TEAM NEWS: Charlotte Independence Sign @CharlotteFC Defender Christian Fuchs for Remainder of 2021 Season! 💪 https://t.co/wEZxhH5vuF — Charlotte Independence (@Independence) July 27, 2021

Für die Schalker machte Fuchs zwischen 2011 und 2015 99 Bundesliga-Spiele, bevor er zu Leicester City wechselte und mit den Foxes 2016 sensationell die Meisterschaft in der Premier League holte.

