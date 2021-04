FC Schalke 04, News und Gerüchte: S04 bittet offenbar um Polizeischutz, Elgert skizziert Zweitliga-Team - alle Infos am Freitag

Unter der Woche wurde es dann also doch amtlich: Der FC Schalke 04 steigt in die 2. Liga ab. Nach dem 0:1 in Bielefeld zeigten die Schalke-Fans ihre ganze Wut und stellten die Mannschaft zur Rede. Nun geht es in den letzten Bundesligaspielen nur noch darum, sich ordentlich zu verabschieden.

FC Schalke 04, News und Gerüchte: S04 bittet offenbar um Polizeischutz - Knäbel stellt Spielern Einsätze frei

Der FC Schalke 04 hat nach den Krawallen in Folge des Abstiegs aus der Bundesliga offenbar um Polizeischutz für die anstehenden Trainingseinheiten gebeten und gleichzeitig die eigene Security gestärkt. Das berichtet die Bild . "Wir werden unter erhöhter Aufmerksamkeit trainieren", wird Sportvorstand Peter Knäbel zitiert.

Am Dienstag waren Spieler und Funktionäre im Umfeld des Stadions von eigenen Fans gejagt, geschlagen, getreten und anschließend teilweise sogar bis zu ihren privaten Häusern verfolgt worden (hier gibt es alle Hintergründe). Diese Vorfälle untersucht mittlerweile eine Ermittlungskommission der Gelsenkirchener Polizei.

Im Anschluss an die Vorfälle wurden die Trainingseinheiten am Mittwoch und Donnerstag abgesagt. Erst am Freitag findet sich die Mannschaft erstmals wieder am Klubgelände ein. Das Bundesligaspiel am Wochenende gegen Hertha BSC wurde wegen einer Quarantäne der Berliner verschoben.

Mit welchen Spielern Schalke die abschließenden vier Bundesligaspiele bestreiten wird, ist noch offen. "Wir führen mit jedem Spieler Einzelgespräche. Fragen, was hängen geblieben ist, und bieten Hilfe an. Wenn einer die restlichen vier Partien nicht mehr für Schalke auflaufen will, kann ich mit dieser Position leben", sagte Knäbel.

Gleichzeitig befürchtet der Sportvorstand, dass die Vorfälle einen langfristigen Imageschaden ausgelöst haben, der auch potenzielle Transfers beeinflussen könnte: "Da haben auch die Frauen künftiger Spieler zugeschaut."

FC Schalke 04, News und Gerüchte - Gerald Asamoah über Stadionankunft: "Diese Angst werde ich nie vergessen"

Teammanager Gerald Asamoah (42) vom FC Schalke 04 hat den tragischen Abstieg in die 2. Bundesliga noch immer quer im Magen liegen. Vor allem die Ereignisse, die sich bei der Rückkehr der Schalker Mannschaft am eigenen Stadion abspielten, haben den früheren Publikumsliebling mitgenommen.

Bei der Rückkehr nach Gelsenkirchen warteten rund 500 Personen auf den Mannschaftsbus des Tabellenletzten , um eine Ansage zu machen. "Sie wollten reden, wir sollten nur zuhören", so Asamoah im Rahmen einer Presserunde.

Am frühen Mittwochmorgen (21.4.) hat es an der Arena einen kurzfristig zustande gekommenen Austausch zwischen Profi-Mannschaft und Fangruppierungen gegeben.



Im Rahmen dessen wurden von einzelnen Personen Grenzen überschritten, die für den #S04 nicht verhandelbar sind. — FC Schalke 04 (@s04) April 21, 2021

"Ich habe vor allem zwei Bilder im Kopf. Ein Mitarbeiter lag auf dem Boden und wurde getreten", sagte Asamoah weiter. Und über Mike Büskens sagte er: "Die Angst in Buyos Augen werde ich nie wieder vergessen." Bereits am Dienstag, als die Mannschaft mit 0:1 gegen Arminia Bielefeld verlor, sagte der ehemalige deutsche Nationalspieler am Sky -Mikro: "Mir geht es gar nicht gut. Wir haben alle enttäuscht."

Während seiner aktiven Laufbahn absolvierte Asamoah über 320 Bundesliga-Matches für den FC Schalke 04.

FC Schalke 04, News und Gerüchte: Norbert Elgert spricht über die 2. Bundesliga

Kult-Trainer und Schalke-Ikone Norbert Elgert hat schon einmal auf die Zukunft des FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga vorausgeschaut und Anforderungen an die Kaderplanung gestellt. "Es muss ein Team zusammengestellt werden, das den Namen Team auch verdient", sagte Elgert in einem Gespräch mit der WAZ .

Elgert selbst coacht die U19 der Knappen seit vielen Jahren erfolgreich und ist dafür verantwortlich, dass zahlreiche Jungspunde den Sprung in den Profifußball geschafft haben. Unter anderem bildete er Malick Thiaw, Matthew Hoppe, Kerem Calhanoglu und Mehmet Can Aydin aus, die allesamt Teil des S04-Kaders sind.

Für die neue Saison 2021/22 kommt Elgert auch eine Rolle bei der Kaderplanung zu. "Wir brauchen in der zweiten Liga eine Mannschaft, die unser Trikot mit Stolz trägt. Eine, die so viel Gas gibt, dass du sie nach dem Spiel vom Platz tragen musst", so eine Marschroute.

