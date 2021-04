FC Schalke, News und Gerüchte: Olaf Thon geht hart mit S04 ins Gericht, Nigbur fordert mehr sportliche Kompetenz

Die Vereinsikonen Olaf Thon, Klaus Fischer und Norbert Nigbur haben sich zum fast sicheren Abstieg von Schalke geäußert. Alle News zu S04 heute.

Der Abstieg war schon vorher fast sicher, durch die 0:4-Niederlage gegen den SC Freiburg ist der Gang in die zweite Liga nur noch rechnerisch zu vermeiden. Schon am Dienstagabend kann eine Schalker Niederlage bei Arminia Bielefeld den Abstieg besiegeln.

Die Planungen für die zweite Liga haben schon zuvor begonnen. Eine These nach dem 29. Spieltag von Goal und SPOX ist: Neben Keeper Ralf Fährmann und den vier eingesetzten Spielern aus der Knappenschmiede darf von der Startelf kein anderer Spieler mehr Teil des Wiederaufbaus in der zweiten Liga sein.

Omar Mascarell möchte ohnehin weg, Benjamin Stambouli war schon vor dieser Katastrophen-Saison ein Streichkandidat, Suat Serdar bestätigte auch gegen Freiburg seine schwache Form - und auch auf Sead Kolasinac und Klaas-Jan Huntelaar sollte Schalke beim Wiederaufbau verzichten.

Sportlich haben beide natürlich einen hohen Wert, sie wären für die 2. Liga geradezu überqualifiziert. Doch in der 2. Liga wird eine andere Art Fußball gespielt. Zudem darf bei einem echten Neustart keine Rücksicht auf Namen und Vergangenheit genommen werden.

FC Schalke 04, News: Vereinsikonen gehen mit S04 hart ins Gericht

Der nahezu sichere Abstieg in die 2. Liga könnte bald auch rechnerisch unabwendbar sein. Es wäre der vierte Abstieg der Vereinsgeschichte. Aus wirtschaftlicher Sicht könnte es der schmerzhafteste sein. "Die Lage ist diesmal schlimmer als damals", sagt der Ex-Schalker Olaf Thon dem SID. Er selbst stieg mit den Königsblauen 1988 ab und sagt über die Zeit damals: "Es war grauenvoll."

Die Bilanz von zwei Siegen aus den vergangenen 45 Bundesligaspielen nennt Thon "atemberaubend schlecht". Dazu kommen 217 Millionen Euro Schulden. Der einstige Schalker Stürmer Klaus Fischer fragt sich, wie es nach Verkäufen von Spielern wie Leroy Sané, Julian Draxler und Thilo Kehrer so weit kommen konnte. "Es ist schrecklich, was da abläuft", urteilt Fischer, "es waren lange keine Experten da, es wurde Geld verbrannt."

FC Schalke 04, News: Schalkes Jahrhundert-Torwart Nigbur zeichnet düstere Prognose

Der frühere Schalker Torwart Norbert Nigbur, der zwischen 1966 und 1983 insgesamt 14 Jahre lang im Tor von S04 stand, sieht den fast sicheren Abstieg in die 2. Liga als Folge einer seit Jahren anhaltenden negativen Entwicklung. Und es sei nur das vorläufige Ende der Talfahrt. Im Gespräch mit der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung fordert Nigbur, die richtigen Schlüsse zu ziehen, um eine weitere sportliche Abwärtsspirale zu verhindern.

"Schalke hat einen schweren Gang vor sich, wird der Schalter nicht umgelegt", sagt Nigbur. "Die aktuelle Truppe hätte keine Chance, in der 2. Liga oben mitzuspielen." Wichtiger als die Kaderzusammenstellung seien die Rahmenbedingungen im Verein. "Wichtig ist, dass Schalke sich Kompetenz verschafft. Die Strukturen haben lange nicht gestimmt, um dann die Mannschaft zu planen und die Fehler abzustellen. Sonst fängt der gleiche Mist wieder von vorne an", so Nigbur.

Seiner Meinung nach sei die fehlende sportliche Kompetenz schon vor einigen Jahren erkennbar gewesen. "Aber da sind doch Entscheidungen getroffen worden, die man nicht nachvollziehen kann. Ein Beispiel: Benedikt Höwedes wurde abgegeben, eine Kultfigur." Um den Wiederaufstieg schaffen zu können, brauche es ein gutes Verhältnis aus wirtschaftlichen und sportlichen Gesichtspunkten.

