FC Schalke, News und Gerüchte: Hamann zählt Grammozis an, 1860-Fans verhöhnen S04 mit Banner

Didi Hamann kritisiert S04-Coach Dimitrios Grammozis. 1860-Fans sorgen mit hämischem Banner für Aufsehen. Alle News zu Schalke 04 am heutigen Montag.

Der FC Schalke 04 schreitet dem Abstieg aus der Bundesliga entgegen, bereits nach dem Duell gegen Arminia Bielefeld (Dienstag, 20.30 Uhr im LIVE-TICKER) könnte es soweit sein. Alle Infos vom Montag rund um Königsblau findet Ihr hier.

Die Entwicklungen der letzten Tage gibt es hier zum Nachlesen:

FC Schalke 04 - Hamann zählt S04-Trainer Grammozis an: "So können sie nicht in die 2. Liga gehen"

Der ehemalige Nationalspieler und heutige TV-Experte Dietmar Hamann hat Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis im Anschluss an die 0:4-Pleite in Freiburg kritisiert.

"Es hat sich nichts gebessert", sagte Hamann bei Sky und schob nach: "Ich könnte mir vorstellen, dass es im Sommer den nächsten Trainer geben könnte. So können sie nicht in die 2. Liga gehen."

Bereits nach 22 Minuten lagen die Königsblauen beim Auswärtsspiel gegen den SC Freiburg zurück, ehe Christian Günter in der zweiten Halbzeit per Doppelpack auf 4:0 erhöhte.

FC Schalke 04, News: Fans von 1860 München verhöhnen S04 mit Banner

Anhänger des Drittligisten TSV 1860 München haben am Rande des Stadtderbys gegen Türkgücü München einen kleinen Seitenhieb in Richtung Schalke 04 geschickt.

Einige 1860-Fans entrollten auf einer Brücke einen Banner mit der Aufschrift "Road to Gelsenkirchen" - eine Anspielung auf ein mögliches Duell der beiden Klubs in der kommenden Saison, sofern 1860 der Aufstieg gelingen sollte und der unausweichliche S04-Abstieg perfekt ist.

FC Schalke 04: Die Situation im Tabellenkeller

Platz Verein Spiele Tordifferenz Punkte 13. Werder Bremen 29 -14 30 14. 1. FSV Mainz 05 28 -18 28 15. Arminia Bielefeld 29 -24 27 16. Hertha BSC 28 -14 26 17. 1. FC Köln 29 -26 23 18. FC Schalke 04 29 -57 13

FC Schalke 04: Bundesliga-Abstieg bereits gegen Bielefeld besiegelt?

Der Abstieg des FC Schalke 04 aus der höchsten deutschen Spielklasse scheint unausweichlich. Bereits am Dienstag könnte es so weit sein: Sollten die Königsblauen gegen Arminia Bielefeld (Dienstag, 20.30 Uhr im LIVE-TICKER) verlieren, ist der Bundesliga-Abstieg endgültig besiegelt.

In diesem Fall hätte S04 weiterhin 13 Punkte auf dem Konto, bei zwölf noch zu vergebenen Punkten. Selbst wenn man sich all diese zwölf Punkte sichern würde, hätte man am 34. Spieltag nur 25 Punkte auf dem Konto und damit einen weniger als Hertha BSC, das nach 28 Spielen und 26 Zählern derzeit auf dem 16. Platz steht.

Punktet das Team von Trainer Dimitrios Grammozis gegen die Arminia, besteht mathematisch noch eine minimale Restchance - der Abstieg wäre jedoch wohl nur vertagt.

Schalke 04, News und Gerüchte: Die kommenden Spiele