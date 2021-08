Beim FC Schalke 04 zeichnet sich der nächste Abgang ab und Trainer Grammozis spricht über den Sieg im Pokal. Alle Neuigkeiten zu S04 am Montag.

Der FC Schalke 04 am Montag nach dem Pokalsieg in Villingen. Alle heutigen News rund um die Königsblauen gibt es hier.

Zudem findet Ihr hier alle Entwicklungen der vergangenen Tage.

Schalke 04 schlägt Villingen im DFB-Pokal - Grammozis-Lob für Zalazar

Bundesliga-Absteiger Schalke 04 hat dank treffsicherer Neuzugänge die zweite Runde im DFB-Pokal erreicht. Die Mannschaft von Trainer Dimitrios Grammozis setzte sich beim baden-württembergischen Oberligisten FC 08 Villingen glanzlos mit 4:1 (1:1) durch.

Der von Union Berlin verpflichtete Marius Bülter (17., 51.) und der erst am Mittwoch von Eintracht Frankfurt ausgeliehene Rodrigo Zalazar (49.) trafen für die Königsblauen, die zuletzt vor sieben Jahren an ihrer Pokal-Auftakthürde gescheitert waren. Der eingewechselte Jaroslaw Michailow, seit 13. Juli in Gelsenkirchen unter Vertrag, machte alles klar (79.).

Neuzugang Zalazar bekam nach dem Spiel lobende Worte von Grammozis zu hören. "Das Tor zeigt, welche Qualitäten er mitbringt. Wir wollen ihn weiter aufbauen und ihm Selbstvertrauen geben. Wir werden noch viel Spaß an ihm haben", so der Coach, der ergänzte: "Er kennt unsere Abläufe noch nicht, weil er erst einige Tage bei uns ist. So muss man einige Aktionen sehen."

Nedzad Plavci (31.) markierte vor 4992 Zuschauern im ersten Durchgang noch den zwischenzeitlichen Ausgleich für Villingen, das auch bei der zehnten Hauptrunden-Teilnahme eine Überraschung verpasste.

Schalke, mit einem Sieg und einer Niederlage in die Zweitliga-Saison gestartet, dominierte in den ersten 30 Minuten klar und ging gegen verhaltene Gastgeber in Führung. Nach dem überraschenden Ausgleich durch den Underdog wirkten die Schalker mit einem Mal angreifbar, das Spiel schien offen. Der Doppelschlag des fünfmaligen Pokalsiegers kurz nach dem Seitenwechsel beruhigte aber die Gemüter. ( Goal/SID )

FC Schalke 04: Rabbi Matondo vor Wechsel nach Belgien

Flügelspieler Rabbi Matondo vom FC Schalke 04 steht wohl unmittelbar vor einem Wechsel nach Belgien zu Cercle Brügge. Das berichtet die Bild .

Demzufolge wechselt der 20-Jährige per Leihe inklusive Kaufoption zum Erstligisten.

Bereits in der Vorsaison wurde Matondo verliehen, die Rückrunde spielte der Waliser für Stoke City.

Neun Millionen Euro überwies Schalke 2019 an Manchester City, um Matondo nach Gelsenkirchen zu holen. Dort gilt er nach zwei Treffern in 32 Pflichtspieleinsätzen bislang als Transfer-Flop.

FC Schalke 04: Ralf Fährmann verlängert Vertrag

Schalke 04 hat die Vertragsverlängerung mit Ralf Fährmann bekanntgegeben.

"Der Torhüter stimmte einer Neustrukturierung der ihm zustehenden Gehaltszahlungen zu. Das angepasste Arbeitspapier besitzt nun bis zum Ende der Spielzeit 2024/2025 Gültigkeit", heißt es in einer Pressemitteilung.

FC Schalke 04: Die kommenden Spiele