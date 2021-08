Der Wechsel von Matija Nastasic nach Italien steht kurz vor dem Abschluss. Alle Neuigkeiten zu Schalke gibt es hier.

Der FC Schalke 04 am Tag vor dem Pokalspiel in Villingen. Alle heutigen News rund um die Königsblauen gibt es hier.

Zudem findet Ihr hier alle Entwicklungen der vergangenen Tage.

Schalke 04, News heute: Nastasic-Wechsel nach Florenz fast perfekt

Der Wechsel von Matija Nastasic zur AC Florenz befinet sich offenbar auf der Zielgeraden. Transferexperte Gianluca di Marzio berichtet, dass der Deal so gut wie ausgehandelt sei, nur noch letzte Details seien angeblich zu klären.

Nastasic zählt bei Schalke zu den Großverdienern, weshalb der Klub den Serben von der Gehaltsliste bekommen will. Dafür verzichtet Schalke wohl sogar auf eine höhere Ablösesumme, laut di Marzio habe Nastasic die Zusage erhalten, unter gewissen Umständen "ablösefrei oder gegen eine geringe Kompensationszahlung" gehen zu dürfen.

Nastasic verdient bei Schalke etwa 3,5 Millionen Euro jährlich und hat in seinem Vertrag zudem wohl eine Punkteprämie in Höhe von 30.000 Euro pro Zähler verankert.

Schalke 04, News heute: Kabak bei Leipzig im Gespräch

Neben Nastasic möchte Schalke auch das Kapitel Ozan Kabak schnellstmöglich abschließen. Nun berichtet die Bild-Zeitung, dass RB Leipzig offenbar Interesse am türkischen Nationalspieler habe. Kabak soll demnach die Alternative zu Wolfsburgs Maxence Lacroix darstellen. Um den Franzosen hatten sich die Sachsen lange bemüht, schlussendlich kam es aber zu keiner Einigung mit den Wolfsburgern.

Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder hatte zuletzt bereits angedeutet, dass "Bewegung" im Thema Kabak sei. Interessenten gebe es demnach aus Großbritannien und aus Deutschland. Nach seiner Leihe zum FC Liverpool hatten die Reds auf die Nutzung der vereinbarten Kaufoption verzichtet.

Schalke 04, News heute: Pieringer mit Kampfansage an Stürmerkonkurrenten um Terodde

Neuzugang Marvin Pieringer hat seine Ambitionen auf einen Stammplatz bei den Schalkern noch einmal klargestellt und damit auch eine Kampfansage in Richtung der aktuell gesetzten Angreifer Simon Terodde und Marius Bülter geschickt. Er habe langfristig das Potenzial, von Anfang an zu spielen, so der 21-Jährige: "Sonst wäre ich nicht gekommen."

Schalke hatte Pieringer per Leihe vom SC Freiburg verpflichtet, die Königsblauen sicherten sich zudem eine Kaufoption. In den bislang zwei Ligaspielen kam Pieringer erst zu einem Kurzeinsatz, Trainer Dimitrios Grammozis schenkte bislang Terodde und Bülter das Vertrauen in der Startformation.

Der Coach machte Pieringer jedoch Mut. "Er ist ein lernwilliger Spieler, auf den ich mich verlassen kann. Wenn er so weitermacht, bekommt er seine Chancen. Er ist ein Box-Spieler, der seinen Körper gut einsetzen kann", sagte Grammozis.

Marvin #Pieringer hat in der Vergangenheit bereits positive Bekanntschaft mit dem FC 08 Villingen gemacht... 🎙️



Mehr Aussagen des Stürmers und ein Interview mit dem Coach - jetzt auf Schalke TV 📺⤵️#S04 | 🔵⚪️ | @DFB_Pokal — FC Schalke 04 (@s04) August 6, 2021

FC Schalke 04: Die kommenden Spiele