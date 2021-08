Pünktlich zum Pokalspiel gegen Villingen steht Schalkes Torwart Ralf Fährmann vor der Rückkehr. Alle Neuigkeiten rund um S04 heute gibt es hier.

Der FC Schalke 04 vor dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal beim FC 08 Villingen. Alles, was es bei den Königsblauen an Neuigkeiten gibt, erfahrt Ihr hier.

Zudem könnt Ihr in separaten Artikeln die Ereignisse der vergangenen Tage noch einmal nachlesen.

Schalke, News heute: Fährmann vor Comeback nach Corona-Isolation

Torwart Ralf Fährmann vom Zweitligisten Schalke 04 kann im DFB-Pokal beim FC 08 Villingen am Sonntag (15.30 Uhr) auf einen Einsatz hoffen, nachdem er in dieser Woche nach überstandener Corona-Quarantäne das Training wieder aufgenommen hatte.

"Ralf ist diese Woche zurückgekehrt, sein Zustand ist besser als gedacht. Er hat die Intensität gut verpackt. Wir entscheiden nach den Einheiten am Freitag und Samstag, ob es für einen Einsatz reicht", sagte S04-Trainer Dimitrios Grammozis am Freitag.

Fährmann-Stellvertreter Michael Langer steht nämlich nicht zur Verfügung. "Er hatte leider einen kleinen Zusammenprall im Training und eine leichte Gehirnerschütterung davongetragen. Er fällt wahrscheinlich aus, weil ein Einsatz zu risikoreich wäre", äußerte Grammozis über den Österreicher.

#Grammozis zum Personal: Fährmann ist diese Woche zurückgekehrt, sein Zustand ist besser als gedacht. Er hat die Intensität gut verpackt. Wir entscheiden nach den Einheiten heute und morgen, ob es für einen Einsatz reicht.#S04 | 🔵⚪️ | #DFBPokal pic.twitter.com/Vbniad44hn — FC Schalke 04 (@s04) August 6, 2021

Schalke, News heute: Grammozis will Villingen nicht unterschätzen

Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder hat davor gewarnt, den Pokalgegner FC 08 Villingen zu unterschätzen. "Genau bei solchen Spielen sind die Themen Bodenständigkeit, Demut und Respekt dem Gegner gegenüber sehr wichtig. Die Aufgabe gehen wir mit höchster Konzentration an", stellte er klar.

Trainer Grammozis kündigte an, personell das bestmögliche Team aufzustellen. "Wir treffen auf ein top motiviertes Team, das uns schlagen möchte. Insgesamt werden wir das Spiel nicht nutzen, um Experimente zu machen oder zu rotieren. Es geht darum, dass wir die bestmögliche Elf auf den Platz schicken", sagte er. Bereits 2016 hatte Schalke in der ersten Runde gegen Villingen gespielt, in Freiburg setzte sich der Favorit damals mit 4:1 durch.

#Grammozis: Der @DFB_Pokal ist für uns ein sehr schöner Wettbewerb. Wir wissen, was auf uns zukommt: eine spielerisch starke Mannschaft. Sie haben einen sehr jungen Trainer, der schon eine klare Handschrift hat.#S04 | 🔵⚪️ | #DFBPokal pic.twitter.com/QsPwf2hNsK — FC Schalke 04 (@s04) August 6, 2021

Schalke, News heute: Nastasic und Kabak vor dem Absprung

Beim Zweitligisten Schalke 04 kommt allmählich Bewegung in die geplanten Verkäufe von vier Großverdienern. "Ich bin ein positiver Mensch und gehe davon aus, dass wir die Dinge lösen können, auch im Sinne der Spieler. Wir wollen einen Schlussstrich ziehen, wissen aber auch, dass die Spieler Qualitäten haben", sagte Sportdirektor Rouven Schröder in einer Medienrunde.

Konkret handelt es sich um Omar Mascarell, Amine Harit, Matija Nastasic und Ozan Kabak. Die Situation bei den vier Akteuren ist jedoch recht unterschiedlich. Bei Kabak und vor allem Nastasic deutet sich allerdings eine zeitnahe Lösung an. Nastasic wird vor allem mit der AC Florenz in Verbindung gebracht, der Serbe soll sich mit dem Serie-A-Klub bereits einig sein.

"Bei Matija wissen wir vom Interesse, führen zeitnah Gespräche und schauen nach vorne", sagte Schröder. Bei Nastasic' Abwehrkollegen Kabak sei derweil "definitiv Bewegung drin", Interessenten gebe es aus Großbritannien und Deutschland.

Deutlich reservierter äußerte sich Schröder über den Stand bei Mascarell und Harit. Gespräche liefen zwar auch in diesen beiden Fällen. Aber: "Man merkt deutlich die Rückmeldung der Berater, das ist ein kürzerer Zeitrahmen geworden."

Ein möglicher Verbleib der Spieler ist aber nicht geplant. "Die Ziele der Spieler sind ja auch andere, ihr Transferplan ist ein höheres Level, deshalb war es von Anfang an auch klar, dass wir diesen Weg teilen", sagte Schröder. Mit den Verkäufen will Schalke vor allem seine Gehaltskosten senken, das Quartett gehörte an den ersten beiden Spieltagen jeweils nicht zum Kader.

