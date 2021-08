FC Schalke 04, News und Gerüchte: Mindestablöse für Hoppe, Leicester-Fans fordern Kabak - alles zu S04 heute

Matthew Hoppe soll durch einen Verkauf zu Geld gemacht werden. Die Schalker haben eine klare Vorstellung von der Ablösesumme. Alle News zu S04 heute.

FC Schalke 04, Gerücht: S04 will mindestens acht Millionen Euro für Hoppe

Der FC Schalke 04 hat für Stürmer Matthew Hoppe einen Preis in Höhe von acht Millionen Euro festgesetzt. Das berichtet die Bild. Demnach müssten die interessierten Vereine mindestens diesen Betrag auf den Tisch legen, um sich die Dienste des US-Angreifers zu sichern.

Klubs aus England, Italien und Russland hätten für den 20-Jährigen bislang angefragt, zu einem Deal ist es aber noch nicht gekommen.

Hoppes Vertrag bei den Königsblauen läuft noch bis 2023. Er kam in der Bundesliga bisher 22-mal für S04 zum Einsatz und traf dabei sechsmal.

FC Schalke 04, Gerücht: Vertragsdetails bei Zalazar enthüllt

Rodrigo Zalazar wechselt auf Leihbasis von Eintracht Frankfurt zum FC Schalke 04. Die genauen Vertragsmodalitäten hat nun der kicker enthüllt.

Demnach muss Schalke keine Leihgebühr bezahlen und kann sich dann im kommenden Sommer entscheiden, ob der Klub den Mittelfeldmann fest verpflichten will. Falls die Schalker in der 2. Liga bleiben, werden 500.000 Euro fällig, beim geglückten Wiederaufstieg 1,5 Millionen Euro. Darüber hinaus sind noch Bonuszahlungen vereinbart worden, sodass das Gesamtpaket an Zahlungen für die Frankfurter mehr als zwei Millionen Euro betragen soll.

FC Schalke 04, News: Kabak von den Leicester-Fans gefordert

Die Fans des englischen Erstligisten Leicester City fordern eine Verpflichtung von Schalkes Ozan Kabak. Die Foxes waren angeblich bereits in den vergangenen Wochen am türkischen Nationalspieler dran, den Schalke unbedingt loswerden will, um Geld in die leeren Kassen zu bekommen.

Am Mittwoch wurde Leicesters Abwehrspieler Wesley Fofana beim Test gegen Villarreal übel gefoult und fällt mit einem Wadenbeinbruch lange aus. Deshalb wurden auf Twitter die Rufe der Foxes-Fans laut, die Kabak als sofortigen Ersatz für den Franzosen forderten.

In der Vergangenheit lehnten bisher alle interessierten Klubs das Angebot ab, Kabak für rund zehn Millionen Euro zu holen.

