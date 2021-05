FC Schalke 04, News und Gerüchte: Klaas-Jan Huntelaar macht Verbleib vom Kader abhängig, Matthew Hoppe vor USA-Debüt

Der Hunter lässt seine Zukunft offen, Hoppe steht vor seinem Debüt für die USA und der Ex-Schalker Todibo verlässt Barca endgültig. Alle S04-News.

FC Schalke 04 heute. Die aktuellen News, Informationen und Gerüchte zu Transfers, Verträgen und anderen Themen bei Königsblau findet Ihr hier in der Übersicht.

FC Schalke 04, News: Huntelaar macht Verbleib vom Kader abhängig

Stürmer Klaas-Jan Huntelaar vom FC Schalke 04 macht seinen Verbleib bei den Knappen davon abhängig, wie der Kader in der kommenden Zweitligasaison aussehen wird. Dies äußerte er in einem Interview mit den Ruhr Nachrichten.

"Ein wichtiger Gesichtspunkt ist für mich, wie der Schalker Kader für die neue Zweitliga-Saison aussehen wird. Er sollte sich so darstellen, dass Schalke in den oberen Tabellenregionen mitmischen kann. Denn diese Saison war sehr, sehr schlecht", sagte der Niederländer und ließ damit seine Zukunft weiterhin offen: "Das steht noch nicht fest. Ich setze mich dabei nicht unter Druck und lasse mir die nötige Zeit."

Der 37-Jährige war im Winter überraschend von Ajax Amsterdam gekommen, um seinen langjährigen Klub vor dem Abstieg zu retten. Verletzungsbedingt fiel der "Hunter" allerdings wochenlang aus, während seine Kollegen den Gang in die Zweite Liga besiegelten.

FC Schalke 04, News: Hoppe vor Debüt für die USA

Matthew Hoppe vom Bundesliga-Absteiger Schalke 04 steht vor seinem Debüt für die Nationalmannschaft der USA. Der 20 Jahre alte Angreifer wurde von Nationaltrainer Gregg Berhalter in den Kader für das Test-Länderspiel gegen den EM-Teilnehmer Schweiz (30. Mai in St. Gallen) und die folgenden Duelle in der CONCACAF-Nations-League berufen.

Nominiert wurde erstmals auch Bayern Münchens Nachwuchsspieler Justin Che (17). Auch John Brooks (VfL Wolfsburg), Tyler Adams (RB Leipzig), Julian Green (SpVgg Greuther Fürth), Gio Reyna (Borussia Dortmund) und Josh Sargent (Werder Bremen) stehen im Kader.

( Quelle : SID )

FC Schalke 04, Gerücht: Ex-Schalker Todibo wohl vor endgültigem Barca-Abschied

Der ehemalige Schalker Innenverteidiger Jean-Clair Todibo steht offenbar vor einem fixen Transfer zu OGC Nizza. Dies berichtet die Marca.

Der 21-Jährige ist vom FC Barcelona nach Frankreich ausgeliehen und soll den klammen Katalanen laut der spanischen Sportzeitung 8,5 Millionen Euro einbringen, ein Betrag, der durch Bonuszahlungen noch auf 15,5 Millionen anwachsen könnte.

Todibo war vor seiner Leihe nach Nizza bereits an Benfica und den FC Schalke 04 verliehen worden.

FC Schalke 04: Bisherige Neuzugänge