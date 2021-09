FC Schalke 04 heute, News und Gerüchte: Watzke stichelt gegen S04, Bayern-Star ließ Königsblau einst abblitzen

BVB-Boss Watzke stichelt gegen den FC Schalke und Neu-Bayer Marcel Sabitzer sagte den Königsblauen einst ab. Alle News zu S04 heute.

FC Schalke heute: BVB-Boss Watzke stichelt gegen S04

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat sich bei einer Veranstaltung am Samstag eine Spitze gegen Erzrivale Schalke 04 nicht verkneifen können.

Bei einer Rede zur Ehrung von Liverpool-Trainer Jürgen Klopp für dessen Verdienste um die britisch-deutsche Freundschaft sagte Watzke: "Ich habe vom Protokoll drei Minuten zur Verfügung bekommen, um alles über Jürgen zu erzählen. Das ist sehr ambitioniert. Ungefähr so, als würde man von Schalker Profis gerade verlangen, Borussia Dortmund zu schlagen."

FC Schalke, News: Bayern-Neuzugang Marcel Sabitzer sagte S04 einst ab

Marcel Sabitzer, gerade von RB Leipzig zum FC Bayern München gewechselt , gab dem FC Schalke vor einigen Jahren einen Korb. Das verriet sein Vater Herfried nun in einem Interview.

Anfang 2013 warb Schalke um den damals erst 18-jährigen Mittelfeldspieler: "Wir haben uns in Wien mit Horst Heldt (damals Sportvorstand von Schalke, d. Red.) und dem damaligen Sportdirektor Gerhard Zuber zusammengesetzt. Ich habe Marcel geraten, sich bei einem Top-Klub in Österreich durchzusetzen, bevor er ins Ausland geht", sagte Sabitzer senior der tz .

Der heutige österreichische Nationalspieler ging statt zu Schalke daher von Admira Wacker zu Rapid Wien. "Als wir den Schalkern damals unsere Entscheidung mitgeteilt haben, haben die gedacht: 'Das gibt's nicht!' Doch wir hatten einen klaren Karriereplan", führte Sabitzers Vater aus.

Der heute 27-Jährige war kurz vor Ende des Sommer-Transferfensters nach sechs Jahren bei RB für 15 Millionen Euro von Leipzig zu Bayern gewechselt. In München hat Sabitzer einen Vertrag bis 2025 unterschrieben.

FC Schalke, News: Kaminski fordert Sieg gegen Paderborn

Innenverteidiger Marcin Kaminski geht mit der klaren Forderung nach drei Punkten in das nächste Zweitligaspiel gegen den SC Paderborn.

Der jüngste Sieg gegen Fortuna Düsseldorf sei "ein kleiner Schritt nach oben in der Tabelle" gewesen, sagte Kaminski bei Schalke TV . "Aber es müssen noch viele weitere Schritte folgen. In Paderborn wollen wir am nächsten Wochenende erneut erfolgreich sein."

Schalke steht nach fünf Spieltagen mit sieben Punkten auf Platz 9 der 2. Bundesliga. Das Duell mit dem Tabellenzweiten aus Paderborn steigt am kommenden Sonntag (13.30 Uhr im LIVE-TICKER ).

FC Schalke verlängert mit Asamoah und Büskens

Zweitligist Schalke 04 baut weiter auf die Urgesteine Gerald Asamoah und Mike Büskens. Wie der Bundesliga-Absteiger am Freitag mitteilte, verlängerten Leiter Lizenz Asamoah wie auch Co-Trainer Büskens ihre Verträge vorzeitig um zwei Jahre bis 2024. Beide sind seit dem Frühjahr im Amt.

"Asa und Buyo leben diesen Klub rund um die Uhr, leiden und fiebern mit jeder Faser ihres Körpers mit, wenn es auf dem Rasen um Punkte geht. Sie sind in dieser Hinsicht absolute Vorbilder für unsere Profis", erklärte Sportdirektor Rouven Schröder.

Der #S04 setzt die Zusammenarbeit mit zwei königsblauen Urgesteinen langfristig fort: @GeraldAsamoah14 (Leiter Lizenz) und Mike #Büskens (Co-Trainer) haben ihre Verträge jeweils bis 2024 verlängert



— FC Schalke 04 (@s04) September 3, 2021

Asamoah (42) ist als Profi und in verschiedenen anderen Positionen mit kürzeren Unterbrechungen seit 1999 bei Schalke. Büskens kam 1992 als Spieler zu S04 und blieb den Knappen seitdem abgesehen von kleineren Abstechern zu anderen Klubs dauerhaft verbunden.

