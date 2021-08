FC Bayern München verpflichtet Marcel Sabitzer von RB Leipzig

Der FC Bayern München schlägt kurz vor Ende der Wechselfrist noch einmal namhaft auf dem Transfermarkt zu: Von RB Leipzig kommt Marcel Sabitzer.

Der FC Bayern München hat Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer von RB Leipzig verpflichtet. Das gaben beide Vereine am Montag offiziell bekannt.

Der 27-Jährige, dessen Vertrag bei den Sachsen im kommenden Sommer ausgelaufen wäre, unterschreibt beim deutschen Rekordmeister ein Arbeitspapier bis 2025. Dem Vernehmen nach liegt die Ablösesumme bei unter 16 Millionen Euro. Der Offensivspieler wird beim deutschen Rekordmeister mit der Rückennummer 18 auflaufen.

Nach Informationen von Goal und SPOX enthält der Vertrag zudem keine Klausel, die Sabitzer einen Einsatz gegen Ex-Klub RB verbietet. Damit könnte sein erster Einsatz für die Bayern womöglich das Aufeinandertreffen mit Leipzig nach der Länderspielpause am 11. September werden.

FC Bayern: Wiedersehen zwischen Ex-Leipziger Nagelsmann und Sabitzer

In München trifft Sabitzer auf seinen früheren Coach bei RB, Julian Nagelsmann. Für den österreichischen Nationalspieler selbst geht mit dem Transfer ein Traum in Erfüllung: "Ich war als Kind immer Bayern-Fan, bin daheim mit Bayern-Klamotten rumgelaufen", verriet er der Mitteldeutschen Zeitung.

Sabitzer galt als Wunschspieler Nagelsmanns und gibt den Bayern eine vielseitige Option fürs Mittelfeld, da er sowohl zentral als auch auf dem Flügel spielen kann. Auf beiden Positionen hatten die Münchener nach Verstärkungen gesucht.

Sabitzer nach Nagelsmann und Upamecano der dritte Leipzig-Transfer der Bayern

Der österreichische Nationalspieler wechselte im Sommer 2014 für zwei Millionen Euro von Rapid Wien nach Leipzig und wurde zunächst für eine Saison an Schwesternklub RB Salzburg verliehen.

Für den Bundesliga-Vizemeister der vergangenen Saison absolvierte Sabitzer wettbewerbsübergreifend 229 Pflichtspiele, in denen ihm 52 Tore sowie 42 Vorlagen gelangen.

Bereits am vergangenen Sonntag zählte Sabitzer nicht mehr zum Aufgebot Leipzigs für das Bundesligaspiel gegen Wolfsburg, was nach Vereinsangaben jedoch an Adduktorenproblemen lag.

Bei den Bayern ist Sabitzer nach Innenverteidiger Dayot Upamecano und Cheftrainer Nagelsmann bereits der dritte Leipzig-Transfer in diesem Sommer.