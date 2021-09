Mustafi findet wohl neuen Klub, Schalke droht bei Harit ein Desaster und Hoppe verabschiedet sich in Richtung Mallorca. Alle News zu S04 heute.

Der FC Schalke 04 am Mittwoch. Sämtliche relevante News und Gerüchte rund um die Königsblauen heute gibt es hier.

Zudem findet Ihr hier alle Entwicklungen der vergangenen Tage.

FC Schalke 04, News: Matthew Hoppe wechselt zu RCD Mallorca

Der spanische Erstligist RCD Mallorca hat am letzten Tag der Transferperiode Schalke-Stürmer Matthew Hoppe verpflichtet.

Über die Konditionen des Transfers haben die Vereine Stillschweigen vereinbart, laut Medienberichten liegt die Ablöse bei rund drei Millionen Euro.

Laut dem Schalker Sportvorstand Rouven Schröder waren die Königsblauen ob der schwierigen finanziellen Lage quasi dazu gezwungen, den Transfer durchzuführen : "Der wirtschaftliche Rahmen des Angebotes war so, dass wir es in unserer aktuellen finanziellen Situation annehmen mussten."

😉 Vistas a 𝐆𝐎𝐋



👀 𝑵𝒊𝒄𝒆 𝒗𝒊𝒆𝒘𝒔 🇺🇸 pic.twitter.com/kJvifJ2MvG — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) August 31, 2021

Hoppe hatte 2020 sein Debüt in der Bundesliga gegeben und traf in seinem ersten Pflichtspiel gegen Hoffenheim dreimal. In 22 Bundesliga-Spielen für Schalke kam der 20-jährige US-Amerikaner auf sechs Tore.

FC Schalke, Gerücht: Shkodran Mustafi steht offenbar vor Wechsel zum FC Turin

Der Ex-Schalker Shkodran Mustafi wird offenbar in Kürze einen Vertrag beim italienischen Erstligisten FC Turin unterschreiben.

Wie Transfer-Insider Gianluca di Marzio berichtet, absolviert der Weltmeister von 2014 am heutigen Abend den Medizincheck in Turin.

Da Mustafi seit seinem Vertragsende beim FC Schalke am 30. Juni vereinlos ist, muss der Serie-A-Klub für den 30-Jährigen keine Ablöse zahlen. Nach seiner Zeit bei Sampdoria Genua zwischen 2012 und 2014 wäre es die zweite Station in Italien für den Routinier.

FC Schalke 04, Gerücht: Schalke droht Desaster bei Harit

Bundesliga-Absteiger Schalke 04 droht bezüglich der Transferplanungen um Mittelfeldspieler Amine Harit womöglich ein Horror-Szenario.

Wie französische Medien berichten, könnte die bislang bereits als sicher gegoltene Leihe des Marokkaners zu Olympique Marseille noch platzen. Demnach untersucht die Direction Nationale du Contole de Gestion (DNGC) den Transfer aktuell dahingehend, ob er mit den Finanzen des Ligue-1-Klubs vereinbar ist.

Marseille konnte am gestrigen Deadline Day keinen Spieler mehr abgeben, was offenbar zugunsten des Harit-Deals geplant war. Laut La Provence wird am heutigen Mittwoch bekanntgegeben, ob der 24-Jährigen wechseln darf.

Harit sollte zunächst auf Leihbasis nach Marseille, Schalke hofft anschließend wohl auf einen Verkauf. Sollte der Marokkaner zurück nach Gelsenkirchen müssen, wäre die aus finanzieller Sicht ein Desaster für die hoch verschuldeten Königsblauen.

FC Schalke 04 heute: Die kommenden Spiele von S04