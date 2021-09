FC Schalke 04, News und Gerüchte: Hohe Niederlage gegen Eupen, Harit-Transfer nach Marseille fix

Der FC Schalke 04 am Freitag während der Länderspielpause. Sämtliche relevante News und Gerüchte rund um die Königsblauen heute gibt es hier.

Schalke 04 hat in einem Testspiel gegen den belgischen Erstligisten KAS Eupen eine empfindliche Niederlage kassiert. Die Grammozis-Elf unterlag mit 1:5 und zeigte wenig von dem Schwung, den das 3:1 gegen Fortuna Düsseldorf am vergangenen Wochenende eigentlich gebracht haben sollte.

Den Knappen gelangen in der Partie, die ohne Fans ausgetragen wurde, kaum Offensivaktionen. Zur Pause lagen sie bereits mit 0:4 im Hintertreffen. Das einzige Schalker Tor markierte Jaroslav Michailov nach der Pause, als der den Treffer zum Endstand markierte.

Schalke 04 hat das Leihgeschäft von Offensivspieler Amine Harit (24) für die laufende Saison 2021/22 mit dem französischen Spitzenklub Olympique Marseille bestätigt. Eine entsprechende Bestätigung des französischen Verband über den Wechsel liegt nach Angaben von S04 vor, OM hat keine Kaufoption.

Der Vertrag des marokkanischen Nationalspielers auf Schalke hat noch Gültigkeit bis 2024. "Die Entscheidung, Amine Harit nach Marseille auszuleihen, hat mehrere Dimensionen", sagte Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder.

Er führte aus: "Einerseits sparen wir durch die Ausleihe in dieser Saison eine Menge Geld. Gleichzeitig haben wir die Entwicklung seines Marktwertes im Blick: Wir erhalten uns die Möglichkeit, Amine Harit – im Idealfall nach einer Saison als Stammspieler bei einem Europapokalteilnehmer – im nächsten Sommer auf einem Transfermarkt anzubieten, der hoffentlich weniger stark durch Corona beeinflusst ist."

Rückkehr nach Valencia statt Rückkehr nach Italien: Shkodran Mustafi setzt seine Karriere in Spanien fort und spielt künftig für UD Levante . Der 29 Jahre alte Weltmeister von 2014 unterschrieb beim "kleinen Erstligisten" aus der Mittelmeerstadt einen Vertrag bis 2023, der eine Option auf ein weiteres Jahr beinhaltet. Dies gab Levante bekannt.

Defensivspieler Mustafi, der nach seinem Engagement bei Bundesliga-Absteiger Schalke 04 in der vergangenen Rückrunde vertragslos war, hatte von 2014 bis 2016 für die Nummer eins der Stadt, den FC Valencia, gespielt.

Von dort war er für 41 Millionen Euro zum FC Arsenal (2016 bis Januar 2021) gewechselt. Zuletzt hatte einiges auf ein Engagement Mustafis beim FC Turin hingedeutet. In Italien war der 20-malige Nationalspieler von 2012 bis 2014 bei Sampdoria Genua im Einsatz.

FC Schalke, Transfer: Ex-S04-Spieler Max Meyer wechselt zu Fenerbahce

Der deutsche U21-Europameister Mergim Berisha wechselt zu Fenerbahce Istanbul und wird Teamkollege von Mesut Özil. Dies gab der 28-malige türkische Meister am Donnerstagabend bekannt. Der 23 Jahre alte Berisha kommt von RB Salzburg, wo er noch einen Vertrag bis 2022 besaß. In Istanbul unterschrieb Berisha für vier Jahre. Zudem verpflichtete Fener den Ex-Schalker Max Meyer , der zuletzt beim 1. FC Köln unter Vertrag stand .

"Ich habe fast mein ganzes Fußballer-Leben bei RB Salzburg verbracht und hier so viel lernen können. Dafür bin ich dem Klub und allen Menschen sehr dankbar. Jetzt habe ich das Gefühl gehabt, dass es Zeit für etwas Neues ist", sagte Berisha, der bereits 2008 als Kind in die RB-Jugend gewechselt war. Transfers vertraglich gebundener Spieler sind in der Türkei noch bis zum 8. September möglich.

Der 25 Jahre alte Meyer, der für zwei Jahre unterschrieb, will bei Fenerbahce seine stockende Karriere wieder in Gang bringen. Für den ehemaligen ist es nach Crystal Palace (2018 bis Januar 2021) die zweite Station im Ausland.